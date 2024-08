Una historia de Alemania que investiga el cambio moral del país y su ascenso tras la Segunda Guerra

El Libro del día: "Out of the Darkness: The Germans, 1942-2022", de Frank Trentmann

La capitulación final de la Alemania nazi después de años de guerra devastadora, represión brutal y persecución genocida dejó al país en ruinas. Los horrores que el régimen había infligido en el continente estaban por todas partes para quien quisiera ver, y como Frank Trentmann relata en Out of the Darkness: The Germans, 1942-2022, un eventual reconocimiento de esos horrores definiría la identidad nacional de Alemania.

Pero para muchos de los personajes principales en este libro -alemanes retratados en entradas de diario, cartas y entrevistas que inspeccionaban los escombros durante lo que se ha llamado por mucho tiempo la “hora cero” del país- era su propia miseria lo que dominaba sus pensamientos, no la magnitud de los crímenes de su nación.

“Constantemente escuchamos lo que los otros han sufrido”, escribió Renate Bock, quien había sobrevivido al bombardeo aliado de Hamburgo durante la guerra, en un diario en mayo de 1945, apenas unas semanas después de la rendición de Alemania. “Pero a nadie se le permite hablar de nuestro propio sufrimiento terrible”. Otros alemanes se centraron en el destino de los prisioneros de guerra, la desesperada situación de la vivienda en las ciudades alemanas bombardeadas, la escasez de alimentos, los rumores de represalias sangrientas por parte de los Aliados victoriosos.

Tales voces llenan los capítulos iniciales del libro de Trentmann, mostrando cómo una visión insular persistió durante años después de la derrota nazi, incluso cuando Alemania Occidental se reinventó como una democracia liberal floreciente y Alemania del Este construyó su “estado socialista de obreros y campesinos” sobre un mito fundacional antifascista. El nuevo régimen comunista racionalizó incluso sus medidas más represivas, como el Muro de Berlín, en términos supuestamente antifascistas (en la jerga oficial, el muro -destinado a mantener a los orientales adentro- era una “barrera de protección antifascista” destinada a mantener a los espías afuera).

Frank Trentmann

“Out of the Darkness” es un relato rico y ambicioso del improbable ascenso de Alemania desde un abismo moral hasta una próspera democracia que a veces se sostiene como un baluarte de estabilidad y valores liberales. Trentmann reconoce la notable “regeneración moral y material”, pero también se propone complicar la narrativa simple de que el “eventual reconocimiento del pasado” por parte de los alemanes los convirtió en “cruzados morales en el presente”.

Para empezar, el reconocimiento moral nunca fue tan claro como a veces se retrata, con preguntas de culpa, responsabilidad y reparaciones que permanecieron fuertemente disputadas y controvertidas durante años. Como señala Trentmann, el término mismo que los alemanes usan para describir los esfuerzos para corregir los errores cometidos contra las víctimas nazis -“Wiedergutmachung”- es ambiguo. Literalmente se traduce como “hacerlo bien de nuevo” pero puede entenderse de diversas formas como reparaciones, reparación, restitución, indemnización o compensación, y los alemanes pasaron años debatiendo qué forma debería tomar.

El primer canciller de la Alemania Occidental de posguerra, Konrad Adenauer, esperaba que los pagos a Israel y a los refugiados judíos pudieran saldar cuentas. Pero la pesadilla burocrática en la que descendieron algunas reclamaciones de compensación -con antiguos funcionarios nazis manejando a veces los casos de sobrevivientes del Holocausto que una vez persiguieron- dejó un sabor amargo en algunos, incluso cuando esa compensación facilitó la salida de Alemania Occidental del aislamiento internacional.

Konrad Adenauer, primer canciller de la Alemania Occidental de posguerra

Trentmann tiene poca paciencia para la forma en que algunos comentaristas describen a la Alemania contemporánea como una “superpotencia moral”, señalando cómo el país ha estado más que dispuesto a dejar de lado sus escrúpulos en nombre del comercio y a tomar posiciones morales que a menudo se alinean convenientemente con sus intereses propios.

Aunque el libro supera las 800 páginas y su alcance es extenso, en algunos aspectos enciclopédico, se mantiene fresco y sorprendente a lo largo, gracias en parte a la habilidad de Trentmann para recurrir a una asombrosa variedad de voces.

La depravación absoluta de la Alemania nazi es bien conocida, por supuesto, pero Trentmann destaca el sistema de valores pervertido que los nazis instauraron en todos los niveles de la vida del país, y las contorsiones de soldados, burócratas y civiles bajo el sistema.

Un joven oficial alemán que luchaba en los Balcanes y Moravia se preocupaba de estar “rodeado de crueldad repulsiva, maldad, traición y cobardía”. Pero todavía se retrataba a sí mismo como un caballero justo luchando en una batalla justa y buscaba levantar el ánimo de sus hombres con poemas de Goethe y Rilke. Trentmann escribe: “Lo que sucedería con este sentido solipsista de superioridad moral es un tema central de este libro”.

Adolf Hitler admirando la vista desde una ventana cerca de Garmisch, Baviera, Alemania, 193(The Print Collector/Print Collector/Getty Images)

También cita el diario de Willy Peter Reese, quien se unió a la guerra en 1941 en el frente oriental, donde fue testigo de combates brutales y crímenes de guerra. Se describía a sí mismo y a sus compañeros soldados no solo como “sucios, sin afeitar, llenos de piojos y enfermos” sino también “espiritualmente decaídos, nada más que un cúmulo de sangre, intestinos y huesos”. A pesar de su desilusión, Reese siguió comprometido con la guerra y se ofreció como voluntario para regresar al frente, donde murió en 1944.

Cuando el comandante de las SS y criminal de guerra condenado Kurt “Panzer” Meyer fue liberado de prisión en 1954, fue recibido con flores y una banda de música. Meyer había sido inicialmente sentenciado a muerte por ejecutar prisioneros de guerra canadienses, y también estuvo implicado en otras atrocidades.

La autocompasión empalagosa expresada por muchos alemanes hacia el final de la Segunda Guerra Mundial es indignante y ha sido bien documentada en libros anteriores. Además de ofrecer sus propios ejemplos de esa autocompasión, Trentmann interroga la totalidad de la imagen, destacando las voces de los alemanes que reconocieron la enormidad de los crímenes de su país. La primera película alemana hecha después de la guerra, estrenada el día antes de que los Aliados ejecutaran a una docena de criminales de guerra nazis condenados en los juicios de Núremberg, se tituló Los asesinos están entre nosotros.

Kurt Meyer

Trentmann también rechaza como un mito la idea de que los alemanes en gran medida evitaron enfrentarse a la guerra hasta que su conspiración de silencio fue destrozada por una generación de jóvenes radicales de clase media en 1968. En su lugar, fecha el cambio clave en las actitudes alemanas hacia la guerra a mediados de la década de 1950, citando la creciente preocupación pública por el tratamiento indulgente de los criminales nazis, así como las políticas de reparaciones de Alemania Occidental.

Enfrentar el legado nazi está en el centro del libro, pero Trentmann también explora los cambios en las actitudes alemanas durante los últimos 80 años hacia una variedad de asuntos, desde las relaciones de género y el servicio militar hasta las mascotas, la naturaleza, la energía nuclear y el consumo de carne.

Trentmann, quien se crió en Hamburgo pero ha enseñado historia en los Estados Unidos y Gran Bretaña durante décadas, señala que la “reorientación moral” de los alemanes ha sido en gran medida un proceso interno, con una visión fundamentalmente provincial que permaneció “preocupada por reconstruir el país y enfrentar el pasado nazi”. Esas fueron, y siguen siendo, tareas centrales y loables, pero a veces han dejado a los alemanes extrañamente cegados, fuera de contacto o incluso ausentes al enfrentar nuevos desafíos y debates morales.

“El largo y amargo conflicto sobre la culpa y la memoria eventualmente proporcionó a los alemanes una nueva identidad y autoaseguridad, dándoles un sentido de orgullo de no estar orgullosos que, a veces, se convirtió en autocomplacencia”, escribe Trentmann. El resultado fue un país que se enriqueció con el comercio global con regímenes dudosos pero que a menudo mantenía escrupulosamente sus propias manos limpias de las realidades de la geopolítica.

Soldados construyendo el Muro de Berlín siguiendo instrucciones de las autoridades de Alemania Oriental, con el fin de reforzar las barreras existentes que dividían Berlín Oriental y Occidental (Keystone/Getty Images)

Trentmann arroja luz sobre lo raramente que las víctimas tuvieron una voz directa en las conversaciones de Alemania sobre amnistía, compensación y perdón. En el período inmediato después de la guerra, los alemanes se encontraron aislados, en un país más homogéneo étnicamente que nunca antes o después. Los nazis habían expulsado a los judíos al exilio, luego asesinado a muchos de los que no escaparon. Aunque millones de sobrevivientes de la persecución nazi se encontraban en la Alemania ocupada después de la guerra, pocos tenían interés en permanecer entre sus torturadores y, como señala Trentmann con doloroso detalle, pocos alemanes se interesaron seriamente en su destino.

“En 1955, solo había 15,000 judíos en Alemania”, escribe Trentmann, antes de agregar con asombrosa subestimación: “La historia de la Alemania de posguerra podría haber sido mucho más antagonista si más víctimas hubieran decidido quedarse”.

En cambio, los alemanes se quedaron para enfrentar su pasado por sí mismos, con sus víctimas en gran parte una fuerza distante e impersonal. Trentmann muestra cómo incluso los alemanes antifascistas que habían huido y se perdieron la guerra a menudo recibieron una fría acogida cuando regresaron a casa del exilio.

La Alemania ocupada vio una afluencia de millones de alemanes étnicos de los antiguos territorios orientales, primero huyendo del avance del Ejército Rojo y luego expulsados por los gobiernos de posguerra en Polonia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. “Hitler había llamado a todos los alemanes a regresar ‘Heim ins Reich’ (‘de vuelta al Reich’). Fue su derrota la que lo logró”, escribe Trentmann. “En lugar de una Alemania más grande, se encontraron con una más pequeña, un país amputado y dividido.”

El mariscal británico Bernard L. Montgomery saluda en la Puerta de Brandenburgo en mayo de 1945 luego de la rendición alemana (Express/Express/Getty Images)

Él llega a una ironía central de la historia de la Alemania de posguerra: a pesar de todos los esfuerzos por repudiar el pasado nazi y los debates sobre cómo expiar la opresión y el asesinato de los judíos alemanes, los alemanes se han mantenido fieles a una comprensión étnica de la nación -incluso más que países como Francia, Gran Bretaña o los Países Bajos, donde los legados coloniales han complicado las cosas. Eso ayudó a hacer de Alemania un lugar poco acogedor para las oleadas de inmigrantes en las décadas siguientes que llegaron como trabajadores a Alemania del Este y particularmente a Alemania del Oeste. Trentmann nota astutamente que el enfoque de la Alemania de posguerra sobre la culpa y la expiación excluyó a aquellos de fuera del “Volk”.

“Para los años 1990, la responsabilidad alemana por el Holocausto se había convertido en una religión civil que definía la identidad nacional”, escribe. “Los pecados de sus padres dieron a los alemanes étnicos un monopolio sobre el pasado nacional y los convirtieron en guardianes de la memoria colectiva.”

Trentmann tiene una visión particularmente crítica hacia la postura dura de Alemania hacia Grecia y otros países deudores durante la crisis de la zona euro, señalando cómo Alemania ha sido durante mucho tiempo la gran ganadora en un bloque comercial que garantizó a los poderosos exportadores del país acceso a mercados, proveedores baratos y una moneda devaluada. También señala cómo el boom económico de la Alemania Occidental de posguerra fue impulsado en parte por una masiva condonación de deuda soberana en la década de 1950.

Para tomar prestada una expresión frecuentemente invocada, Alemania -especialmente bajo la entonces canciller Angela Merkel- se volvió profundamente dependiente de los Estados Unidos para la seguridad, de China para exportaciones y de Rusia para energía. Trentmann invoca ese marco y muestra convincentemente cómo la búsqueda de esas relaciones a menudo se enmarcó en términos moralmente superiores y halagadores mientras convenientemente trabajaban para la ventaja de Alemania, al menos a corto plazo.

La ex canciller alemana Angela Merkel asiste a un acto con motivo del 75 aniversario de la Ley Fundamental alemana, en Berlín, 2024 (REUTERS/Liesa Johannssen/Pool)

La evaluación generalmente negativa de Trentmann sobre el legado de Merkel (aunque elogia su decisión de abrir las fronteras del país a los refugiados en 2015) es parte de una ola creciente de críticas, particularmente en torno al tema de la política exterior, desde que dejó el cargo en 2021.

Aparentemente, Trentmann terminó su libro antes de los ataques del 7 de octubre en Israel, y la respuesta a la invasión total de Ucrania por parte de Rusia prevalece en su consideración de la Alemania contemporánea. Pero anticipa las maneras en que el fracaso de Alemania para integrar a más recientes inmigrantes en su cultura de memoria y expiación, y la política oficial del país de apoyo incuestionable a Israel, han dejado un conflicto interno entre una vista arraigada que ve una responsabilidad especial de Alemania hacia Israel, ansiosa de vigilar la crítica a Israel por señales de resurgimiento del antisemitismo, y la visión de los recién llegados -especialmente musulmanes- que piensan sobre el conflicto desde una lente histórica completamente diferente.

En su introducción, Trentmann plantea una pregunta: “¿Cómo surgió un pueblo de un totalitarismo, conquista y genocidio, y a dónde fue desde allí?” En muchos sentidos, el relato que sigue solo hace más asombroso que Alemania se haya convertido en una democracia estable y relativamente tolerante, a pesar de tantas continuidades con el pasado nazi. Trentmann cita los comentarios directos del alcalde socialdemócrata de Hamburgo, Max Brauer, en diciembre de 1946: “El noventa y cinco por ciento del pueblo alemán había trabajado de una forma u otra con el régimen nazi. Con solo un 5 por ciento, sin embargo, no es posible construir un estado.”

Lo que emerge es una imagen de una nación dividida centrada en sus propias circunstancias muy particulares y solo rara vez en el mundo en general. Los logros de Alemania durante el período que cubre Trentmann son considerables: de los restos destrozados de una dictadura genocida a una democracia próspera y estable que vende sus productos en todo el mundo.

Él escribe: “Lo que los alemanes quieren del mundo ha sido claro -que compre sus autos y químicos- lo que piensan que deben al mundo, mucho menos.”

Fuente: The Washington Post