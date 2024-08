¿Es Bill Gates un salvador o un villano?

El libro del día: "Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World" ["Multimillonario, Nerd, Salvador, Rey: Bill Gates y su empeño por dar forma a nuestro mundo"]

“No es el Mesías, es un niño muy travieso”.

Esta frase inmortal de La vida de Brian de los Monty Python no dejaba de rondarme por la cabeza mientras leía Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World [Multimillonario, Nerd, Salvador, Rey: Bill Gates y su empeño por dar forma a nuestro mundo], de Anupreeta Das, periodista del New York Times. Es un libro que no se debe juzgar por su portada, que muestra un retrato benigno y sonriente del cofundador de Microsoft como una persona de 39 años, de hombros para arriba, con su camisa abotonada torpemente recortada por el diseñador.

Ese es prácticamente el último acto de generosidad hacia Gates que se puede encontrar en este volumen, que a menudo parece una larga lista de todas las quejas mayores y menores que Das podría encontrar no solo sobre Gates, sino también sobre los multimillonarios, los empollones y la práctica más amplia de la filantropía.

En realidad, hay mucho que elogiar de Gates. Fue elegido el hombre más admirado del mundo en cada uno de los seis primeros años de la encuesta “Los más admirados del mundo” de YouGov, de 2014 a 2019, superando a Barack Obama. Incluso antes de dedicarse a la filantropía, su reputación estelar en la India estaba tan arraigada que, como cuenta Das, su equipo de relaciones públicas solía descontar las cifras de las encuestas del subcontinente a la hora de calibrar su reputación mundial a finales de la década de 1990. Ése es el tipo de resultados que no pueden generar únicamente los asesores de relaciones públicas.

Gates fue el más admirado según la encuesta YouGov de 2014 a 2019

Sin embargo, no espere que este libro se ocupe de los mayores logros de Gates, ni siquiera, como reza su título, del éxito de sus diversas búsquedas para dar forma a nuestro mundo. El empresario que imaginó «un ordenador en cada escritorio y en cada casa, con el software de Microsoft» y luego hizo realidad esa visión; el empollón que convirtió a todos los oficinistas en guerreros del teclado; el filántropo que desempeñó un papel central en la lucha espectacularmente exitosa contra enfermedades como el VIH/SIDA; el ecologista cuya visión de red cero le ha llevado a crear una empresa multimillonaria de energía nuclear... ese hombre apenas aparece en este libro. Como resultado, Das no aborda una de las cuestiones más intrigantes en torno a Gates, planteada por primera vez por el economista Robert Barro en 2007: ¿Ha hecho más bien por el mundo como filántropo o como empresario?

Tal vez sea porque Das, aunque uno de sus capítulos se titula “Por qué odiamos a los multimillonarios”, piensa que todos los argumentos a favor de Gates ya han sido interiorizados en la mayor parte del planeta. «Hemos conferido voluntariamente casi la divinidad a nuestros multimillonarios», escribe, añadiendo que los colmamos de “adulación y culto sin reservas”, solo dos de los muchos casos en los que su prosa se vuelve hiperbólica hasta la vacuidad.

En lugar de sopesar los logros de Gates frente a sus fracasos, Das se centra en sus debilidades personales: su desagradable estilo de gestión, sus relaciones extramatrimoniales y, sobre todo, su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, del que se habla mucho en todo el libro, incluso al principio de la introducción y en una sección de 12 páginas que encabeza el capítulo titulado ”Cancela a Bill”.

Resulta frustrante que Das arroje poca luz nueva sobre la relación Gates-Epstein, más allá de sugerir que Epstein atrajo por primera vez al multimillonario al indicarle que podría conseguirle a Gates su codiciado Premio Nobel de la Paz. Mientras que otros y yo hemos informado de que una donación de 2.000.000 de dólares de Gates al MIT Media Lab se consideraba dentro del MIT como dinero de Epstein, por ejemplo, Das sólo llega a decir que “la donación puede o no haber sido por recomendación de Epstein”. Tampoco está nada claro si Epstein fue, indirectamente, la fuente póstuma de su información de que “muchos” multimillonarios se dirigieron a la Fundación Gates queriendo donar su dinero a su dotación. Si esas afirmaciones proceden de él, le está dando demasiada credibilidad.

La obra sugiere que Gates buscaba el Premio Nobel a través de Epstein

Del mismo modo, cuando Das informa de que Microsoft contrató escoltas en los años 80 y 90 “para que se abrieran paso entre los invitados a las fiestas de la empresa», parece una afirmación lo bastante explosiva como para merecer al menos una nota al final, pero esa afirmación, como muchas otras del libro, carece de fundamento.

Das se muestra especialmente poco caritativa con el cambio de Gates de consejero delegado a filántropo, un cambio que describe como “fabricado” por un ejército de profesionales de las relaciones públicas. Si usted se inclina a creer esa afirmación es una buena prueba de si le gustará este libro, que es quizás un mejor retrato del equipo de relaciones públicas de Gates que del propio Gates. Gates no cooperó con Das –negándose a ser entrevistado o a facilitarle información de cualquier otro modo–, pero un importante contingente de su actual y anterior equipo de relaciones públicas sí lo hizo, y su presencia es visible en dudosas afirmaciones autoengrandecidas sobre cómo, por ejemplo, en 2008, se convirtió en “el primer líder no gubernamental en hablar en Davos”. (El escenario principal del Foro Económico Mundial, celebrado anualmente en Davos, Suiza, contó con innumerables líderes no gubernamentales en las décadas anteriores a 2008.)

Este libro simpatiza claramente con los críticos de Gates, como la estudiosa de la filantropía Linsey McGoey y la activista medioambiental Vandana Shiva, ambas citadas. La primera persona del plural de Das (”equiparamos riqueza con nobleza y virtud, y a menudo vemos las intenciones de los multimillonarios con una mirada acrítica”) claramente no abarca la primera persona del singular. Das, que en el texto sólo se refiere a sí misma como “esta periodista”, evita decir explícitamente que está de acuerdo con esas voces. En su lugar, describe a la Fundación Gates como “un pulpo ondulante” y parece culparla, al menos en parte, de todos y cada uno de los fracasos del proyecto de desarrollo global, ya sean “objetivos incumplidos y estrategias abandonadas” o el hecho de que la malaria y la polio aún no hayan sido erradicadas. “¿De qué sirve una vacuna si sigue estando fuera del alcance de las comunidades más pobres?”, se pregunta, como si salvar solo algunas vidas fuera un logro insignificante.

Hay muchos datos en este libro. Se nos informa del tiempo que hacía cuando Warren Buffett anunció su multimillonaria donación a la Fundación Gates (”nada destacable”), de si Gates poseía tierras en Georgia donde un productor de cebollas fue acusado de hacer pasar cebollas amarillas normales por Vidalias especiales (así era) y de que “la guerra desatada por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 ha hecho resurgir dolorosas conversaciones históricas sobre religión, colonización y la inutilidad e inevitabilidad de la guerra”. Lo que falta es la sensación de que estos hechos se ponen al servicio de una tesis general: que aparecen aquí por una razón.

Se insta a los reporteros a mostrar en lugar de contar, pero en este caso el lector se queda con ganas de una polémica inequívoca –algo con lo que estar de acuerdo o en desacuerdo– en lugar de esta mezcla un poco floja de hechos relatados y opiniones de otras personas.

Felix Salmon es corresponsal financiero jefe de Axios. Fuente: The Washington Post.