La vida de Taylor Swift a través de sus canciones

Taylor Swift describe "Midnights" como una obra inspirada en pensamientos nocturno

Taylor Swift, una de las figuras más icónicas de la música contemporánea, continúa fascinando a millones de seguidores alrededor del mundo. Su impacto en la cultura popular es inmenso y abarca desde sus letras profundas hasta su lucha por la reivindicación de sus derechos musicales. Ahora, una nueva publicación promete consolidar y celebrar la trayectoria de la artista en un formato que combina lujo con detalle.

El libro El Taylor-verso, es una propuesta ilustrada para los swifties que deseen explorar cada rincón de la vida y carrera de Swift. Con material exclusivo, anécdotas y datos que vienen acompañados de imágenes, esta obra es una vuelta completa por la carrera de Taylor Swift, desde sus inicios con “Fearless” hasta su más reciente trabajo “Midnights”.

Este nuevo título no solo se limita a ser un recorrido biográfico, sino que también invita a los aficionados a sumergirse en el universo lírico y emocional que Swift ha construido con cada álbum. El libro se enfoca en sus destrezas como compositora, sus inolvidables presentaciones en vivo, y la evolución personal y profesional que ha atravesado a lo largo de sus distintas eras, abordando temas que van desde la adolescencia hasta la madurez.

Aquí, algunos fragmentos

Midnights

Las lecciones que Taylor aprendió escribiendo folklore y evermore, como persona, como famosa y como creadora de canciones, convergieron en Midnights. Su forma de componer, profundamente personal, era una de las señas de identidad de su arte y le había reportado un éxito increíble, pero también la había dejado al descubierto. Ese nivel de éxito no solo significaba amor por sus canciones, sino que generaba un interés salaz por todo, desde los restaurantes en los que cenaba hasta, por supuesto, a quién podía estar honrando con su tiempo. La fama, que empezó como una forma divertida y juguetona de promocionar su música y de conectar con los fans, se convirtió en un monstruo que se escapaba a su control. El intenso escrutinio de cada una de sus palabras y acciones acabó siendo agotador: «Llegó un punto en el que, como autora que solo escribía canciones muy de diario personal, sentí que era insostenible para mi futuro [...]. En mis días malos me sentía como si estuviera cargando un cañón de clickbaits». Taylor tendrá que participar en el juego de los famosos durante el resto de su carrera, sabiendo que cualquier persona con quien se la vea en público acabará añadiéndose a la lista de los novios que ha tenido. Pero en vez de volverse más ermitaña, se ha vuelto más relajada y ha aprendido a disfrutar de nuevo de ser el centro de atención. En la entrevista que concedió a la revista Time, cuando la nombraron Persona del Año en 2023, dijo: «Sí, si salgo a cenar, se montará el caos fuera del restaurante. Pero sigo queriendo salir a cenar con mis amigos. La vida es corta. Hay que vivir aventuras. Si me encierro en mi casa durante un montón de años, nunca recuperaré ese tiempo. Ahora soy más confiada que hace seis años».

Nadie podría acusarla de ser calculadora con el caos relajado y placentero que rodea a Midnights. Taylor lo definió como «un álbum salvaje» que hizo con su colega Jack Antonoff. En el pasado, ya había descrito el trabajo con Jack como «dejarse llevar libremente por los impulsos, dejarse llevar por la intuición y por la emoción, y por los cafés con leche de avena». La lista de canciones del nuevo álbum se anunció en una serie de vídeos que Taylor tituló «Midnights Mayhem With Me», en los que fingía contestar a un teléfono antiguo y sacaba bolas de bingo de una jaula, cada una con el título de una canción. En algunos de los vídeos, sostenía el teléfono boca abajo..., ¿qué significaba? A veces agarraba el teléfono con la mano izquierda, a veces con la derecha..., ¿¡qué significaba!? A las tres de la madrugada, después del lanzamiento de Midnights, se lanzaron unas cuantas canciones extra, que Taylor describió como una «sorpresa especial muy caótica».

El inesperado éxito de folklore y de evermore, vulnerables sin ser reveladores, le mostró a Taylor un camino a seguir para escribir canciones que fueran personales sin que su vida quedara señalada con una gran flecha de neón que pudieran seguir los medios de comunicación (por supuesto, los fans sí que saben cómo unir los puntos). Taylor adoptó un nuevo enfoque para escribir Midnights, menos entradas de diario y más escritura creativa: «Es un álbum conceptual y la pregunta principal es: “¿Qué te roba el sueño por la noche?”. Puede deberse a que acabas de conocer a alguien y estás alucinando porque te gusta mucho o a que estás tramando una venganza [...]. Si lo ves como un estímulo para la escritura creativa, que es lo que hice yo, de ahí surgió el álbum». Taylor completó la tarea de crear un álbum conceptual como una estudiante de sobresaliente, mencionando la medianoche en cuatro de las 13 pistas del álbum principal y ciñéndose a los elementos que nos quitan el sueño a todos: recuerdos del pasado; preocupación por lo que la gente piensa de ti; conspiraciones. Las canciones también suenan como si estuvieran unidas, algo que no es sorprendente, dado que las ha hecho el mismo productor, Jack Antonoff, con la ayuda extra de Jahaan Sweet, Sounwave (que también colaboró con Taylor en «London Boy», de Lover) y Aaron Dessner en un pequeño número de temas. Jack es un colaborador muy importante para Taylor, no solo porque le proporcionó amistad y un entorno de trabajo cómodo, sino porque creó un sonido que puso en primer plano su forma de componer canciones, empezando por «Out Of The Woods». Produjo gran parte de su álbum de 2019 Lover, con la ayuda de Joel Little, el hombre casi siempre silencioso al que ves en el estudio escuchando y asintiendo junto a Taylor en Miss Americana.

Taylor examina lo que alimenta su insomnio en cada uno de los temas de Midnights: la venganza, la autocrítica, los «y si...» de las relaciones pasadas y la planificación de formas inteligentes y retorcidas de mantener en vilo a los fans. Una de las primeras cosas que hicieron los fans fue repasar cada canción, relacionándola con momentos pasados de su vida y de su música, para ver qué era inspiró cada noche de insomnio. Taylor suele estar despierta a medianoche, ya lo vimos en una canción tan temprana como «Our Song», de Taylor Swift, en la que hablaba por teléfono a altas horas de la noche con su novio. Sin embargo, solo menciona «midnight», la medianoche, directamente en 13 ocasiones en sus nueve primeros álbumes.