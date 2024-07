Se conoció la programación del Festival de Toronto: incluye películas de Angelina Jolie y Mike Leigh

Angelina Jolie, Salma Hayek y Bruce Springsteen estrenarán sus últimos filmes en Toronto

La película bélica Without Blood, dirigida por Angelina Jolie, el documental sobre Bruce Springsteen y la tragicomedia contemporánea Hard Truths, de Mike Leigh, tendrán sus estrenos mundiales en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El festival anunció el lunes su programa de gala y presentaciones especiales.

La 49 edición del TIFF se iniciará oficialmente el próximo 5 de septiembre con el estreno mundial de Nutcrackers, protagonizada por Ben Stiller y dirigida por David Gordon Green. Nutcrackers es una tragicomedia centrada en Mike (interpretado por Stiller), un individuo obsesionado con su trabajo que repentinamente se ve obligado a viajar a una zona rural de Ohio para hacerse cargo de sus cuatro sobrinos que se han quedado huérfanos.

El festival canadiense, uno de los más importantes del mundo y considerado la plataforma de lanzamiento de filmes que quieren aspirar a los Óscar, también anunció este martes que el largometraje que cerrará la muestra el 15 de septiembre será The Deb, la primera película como directora de la actriz Rebel Wilson.

La película de Jolie está protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir y se basa en la novela de Alessandro Baricco Without Blood. La película de Springsteen, Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, narra entre bastidores su gira mundial. La película de Leigh, su primera en seis años, le reúne con su estrella de Secretos y mentiras Marianne Jean-Baptiste.

También se anunciaron los estrenos mundiales de The Last Showgirl, de Gia Coppola, protagonizada por Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista y Kiernan Shipka, y el debut como directora de Rachel Morrison, The Fire Inside, sobre la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica en boxeo. Barry Jenkins ha escrito el guión.

Edward Burns tiene una nueva película, Millers in Marriage, con Minnie Driver y Morena Baccarin, al igual que David Mackenzie con el thriller Relay, protagonizado por Riz Ahmed y Lily James. Jennifer López coprotagoniza el drama deportivo Unstoppable, producido por Ben Affleck, sobre el luchador estadounidense Anthony Robles. Y Hugh Grant protagoniza Heretic, la espeluznante película de A24 dirigida por Scott Beck y Bryan Woods.

Un año después de que el TIFF sufriera la huelga de actores, las estrellas han vuelto al prestigioso festival de cine, lo que contribuye a la conversación en torno a los aspirantes a los premios de la temporada.

Focus Features presentará en el festival su thriller papal Cónclave, dirigido por Edward Berger y protagonizado por Ralph Fiennes. Sin embargo, no será el estreno mundial de Cónclave, que probablemente se producirá en Venecia o Telluride, que aún no han anunciado su programación completa. El estudio también llevará al TIFF Piece by Piece, el documental de Morgan Neville sobre Pharrell Williams narrado con LEGOs.

Entre las películas anunciadas previamente para el TIFF figuran la de animación The Wild Robot, Nightbitch, de Marielle Heller, protagonizada por Amy Adams, We Live In Time, de John Crowley, con Andrew Garfield y Florence Pugh, la comedia de David Gordon Green Nutcrackers, con Ben Stiller, R. J. Cutler y David Furnish, Elton John: Nunca es demasiado tarde, y el thriller de supervivencia Edén, de Ron Howard, con Ana de Armas, Sydney Sweeney y Jude Law.

El festival también proyectará algunas de las películas favoritas de Cannes, como Anora, de Sean Baker, Oh, Canada, de Paul Scrader, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, y el documental sobre la amistad de Will Ferrell Will & Harper, que debutó en Sundance.

En las próximas semanas se anunciarán más películas del TIFF, así como la programación de otros importantes festivales de otoño, como Venecia, Telluride y el Festival de Cine de Nueva York. El TIFF comienza el 5 de septiembre y se prolongará hasta el 15 del mismo mes.

