Jack White lanzó un inesperado álbum que regresa a las raíces de The White Stripes

El músico Jack White lanzó sorpresivamente un nuevo álbum en solitario (Getty Images)

El músico Jack White ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo álbum en solitario, el cual sólo está disponible en las tiendas de su discográfica Third Man Records. El álbum se puede adquirir únicamente en las sedes ubicadas en Detroit, Nashville y Londres. Según reporta el Metro Times de Detroit, el disco se ofrece como regalo con cualquier compra realizada en estos locales.

El álbum, que está contenido en una funda blanca con las letras No name en el característico tono azul de Jack White y marcado con el número de catálogo TMR-1000, ha generado gran expectación. De acuerdo con el diario Metro Times, el álbum “suena más despojado y con más guitarras” comparado con los últimos trabajos del artista, Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive, ambos lanzados en 2022.

La información sobre este álbum es escasa. Según reportes de la tienda londinense de Third Man Records en Instagram, el álbum solo estará disponible hasta el viernes 19 de julio. Además, una publicación en las historias de Instagram de la tienda de Detroit muestra una copia del álbum con huellas azules en el vinilo transparente, y ambas cuentas han compartido publicaciones de fanáticos entusiasmados por el lanzamiento.

"No name", de Jack White

El medio Variety ha recopilado testimonios de residentes de Detroit que describen el área alrededor de la tienda de Third Man Records. A su vez, otros visitantes han compartido en redes sociales su admiración por el nuevo disco. Un fan escribió: “¡Cinco pistas y hasta ahora este es el lanzamiento en solitario más White Stripesy que he escuchado de Jack!”. La demanda por el álbum ha provocado que aparezcan copias en venta en eBay, con precios que oscilan entre los 800 y los 1000 dólares. Este fenómeno no es sorprendente dada la exclusividad del producto.

Este movimiento es típico de Jack White, conocido por ser un acérrimo defensor de la industria del vinilo. En este contexto, Third Man Records se ha posicionado como una entidad que se especializa en elaborados lanzamientos de edición limitada de una amplia variedad de artistas. Estas prácticas incluyen la apertura de su propia planta de prensado de vinilos.

Jack White, reconocido músico y ex miembro de The White Stripes, sigue dejando huella en la industria del rock. Tras la disolución de su banda en 2007, White ha explorado diversos proyectos musicales y empresariales, consolidando una prolífica carrera. Con The White Stripes, White marcó el inicio de los 2000 con éxitos como “Seven Nation Army” y “Fell In Love With A Girl”, revitalizando el rock con un sonido potente y crudo. La banda, que contó con la participación de Meg White, lanzó seis álbumes entre 1999 y 2007, dejando un legado perdurable en la música.

El disco está disponible solamente en tiendas de Third Man Records (REUTERS/Dylan Martinez)

Los álbumes de Jack White abordan temas recurrentes como la luna y la oscuridad, con canciones escritas durante el mismo periodo, dándoles una conexión temática notable. White ha continuado buscando desafíos que mantengan su creatividad en punto álgido, evitando la rutina y la facilidad.

Además de su carrera en banda, Jack White ha tenido éxito como solista y ha fundado la discográfica Third Man Records en 2001. La compañía, ubicada en Nashville y con sucursal en Londres desde 2021, se ha convertido en un refugio para los aficionados al vinilo, ofreciendo una amplia gama de servicios y colecciones.

La estrategia de lanzamiento de este álbum reafirma el compromiso de Jack White con las raíces y la autenticidad de la música, revalorizando el formato físico en una era donde el consumo digital predomina. La campaña de marketing, si se puede llamar así, pone de manifiesto el poder de la exclusividad y el impacto que aún puede tener el formato vinilo en el mercado actual.