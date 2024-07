Martin Scorsese retoma su amor por el cine clásico

Trailer de "Made in England: The Films of Powell and Pressburger", de Martin Scorsese

Martin Scorsese ha dedicado buena parte de su vida a hablar de las películas que le gustan. Ha realizado documentales sobre cine italiano (Mi viaje a Italia), películas de estudios de Hollywood (Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano) y cineastas como Elia Kazan y Val Lewton. Pero cuando Scorsese habla de las películas de Michael Powell y Emeric Pressburger, significa algo diferente. Se acerca a algo fundamental para él.

En el nuevo documental Made in England: The Films of Michael Powell and Emeric Pressburger, Scorsese recuerda haber visto Las zapatillas rojas cuando era niño. La describe como “uno de los orígenes de mi obsesión por el cine”.

“Las películas de Powell-Pressberger han tenido un profundo efecto en la sensibilidad que aporto a todo el trabajo que he podido hacer”, comentó Scorsese en el documental y agregó: “Me hechizaron tanto de niño que forman una gran parte del subconsciente de mis películas”.

Made in England es un conmovedor crescendo en uno de los grandes romances del cine. Las películas de Powell y Pressburger, el dúo de guionista y director conocido como “Los Archer”, han sido un estímulo constante para Scorsese, que entabló amistad con Powell al final de su vida. Thelma Schoonmaker, editora de Scorsese durante muchos años, se casó con él y, desde su muerte en 1990, ha trabajado incansablemente para celebrar su legado.

Schoonmaker y Scorsese restauran obras maestras de Technicolor de Powell y Pressburger (REUTERS/Henry Nicholls)

Juntos, Schoonmaker y Scorsese han restaurado ya ocho de sus películas, entre ellas obras maestras en technicolor como Las zapatillas rojas, Vida y muerte del coronel Blimp, Narciso negro y A vida o muerte, junto con la entrañable joya en blanco y negro ¡Sé adónde voy! y, más recientemente, La pequeña habitación negra. Una vez que Scorsese y Schoonmaker terminan de montar sus propias películas, como Killers of the Flower Moon del año pasado, Schoonmaker se dedica al trabajo de su otra vida.

“Tengo el mejor trabajo del mundo y el mejor marido del mundo. ¿Qué más se puede pedir?”, remarcó Schoonmaker en una reciente entrevista telefónica. “Trabajar para Marty es fantástico. Cada película es diferente, cada película es un nuevo reto. Y luego nos sentamos a hablar de Michael Powell y Emeric Pressburger”.

Como expresión de amor al cine -del poder del cine para traspasarte, para cambiarte la vida, para vivir a tu lado mientras envejeces- Made in England difícilmente podría ser más efusiva. La película forma parte de una retrospectiva de Powell-Pressburger que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que próximamente visitará Seattle, Chicago y el Museo de la Academia de Los Ángeles.

“La palabra ‘amor’ es la adecuada para todos nosotros”, afirmó David Hinton. Dirigió Made in England y conoció a Powell para un documental de la televisión británica sobre él en los años ochenta. Schoonmaker se puso en contacto con él y fue ella quien puso en marcha la película. Hinton no tardó en darse cuenta del celo de sus colaboradores.

Powell y Pressburger comenzaron su colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, creando películas icónicas

“Scorsese y Thelma querían meter todos los buenos momentos de todas las buenas películas de Powell y Pressburger”, dice Hinton riendo. “Las secuencias volaban de un lado a otro del Atlántico. No querían atribuirse el mérito, pero mucho de lo que se ve en la película terminada es en realidad obra suya”.

Powell, hijo británico de un agricultor de lúpulo, y Pressburger, judío húngaro que había huido de los nazis a Gran Bretaña, forjaron su colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. Juntos, compartiendo créditos en una misma pantalla, rodaron 19 largometrajes, muchos de los cuales siguen figurando entre las mejores películas de la historia.

Schoonmaker cree que estaba enamorada de Powell antes de conocerle. Vio Las zapatillas rojas cuando tenía 12 años y El coronel dirigible poco después. “Me devastó, en el buen sentido”, dice Schoonmaker. “No tenía ni idea de quién la había hecho ni de que más tarde me presentarían al hombre que la hizo y me casaría con él”.

Un joven Martin Scorsese fotografiado junto a Michael Powell y Thelma Schoonmaker en los años 70

Cuando Schoonmaker lo conoció, la carrera de Powell se había estancado, una caída agravada por la respuesta a su perturbadora y ahora ampliamente celebrada película de 1960 Peeping Tom. Cuando en 1974 Scorsese recibió un premio del Festival de Cine de Edimburgo, preguntó si Powell se lo entregaría. Pero pocos se acordaban de él. Se enteró de que Powell estaba casi en la indigencia y vivía en una casa de campo en Gloucester.

Cuando Scorsese se disponía a rodar Toro salvaje (1980), Powell y él se habían hecho amigos, una relación que revitalizó al olvidado cineasta. Powell escribió más tarde que sentía “correr de nuevo la sangre por sus venas”.

Al mismo tiempo, Scorsese seguía enviando a Schoonmaker a casa cintas VHS de las películas. También adoctrinó a otros, como Francis Ford Coppola y Robert De Niro. El legado de Powell y Pressburger empezó a revivir. Y floreció una amistad cinematográfica mutua.

“Michael también se entregó a Marty”, dice Schoonmaker, recordando cuando Scorsese se planteó abandonar Buenos muchachos por las presiones para recortar sus escenas de drogas. “Le leí el guión y me dijo: ‘Ponme a Marty al teléfono’. Me dijo: ‘Marty, es el mejor guión que he leído en 20 años. Tienes que hacer esta película’. Marty volvió una vez más y la hizo. Eso se debe a Michael. Protegía ferozmente la libertad artística de Marty”.

Una foto del día de su boda aparece en Made in England. Schoonmaker pasó 10 años con Powell antes de su muerte. Ella los llama “los años más felices de mi vida”. “Era un optimista”, dijo Schoonmaker y contó “Me hizo poner en su lápida ‘Director de cine y optimista’. Y lo era. Vivir con alguien que es optimista es algo extraordinario. Vivía cada segundo de cada día”.

La influencia de Powell en Scorsese se refleja en la forma en que dispara cámara en sus películas, destacando la unión de imágenes y música (Evan Agostini/Invision/AP)

Es difícil no ver similitudes entre las asociaciones de Pressburger y Powell y Scorsese y Schoonmaker, que ha editado todos sus largometrajes desde Toro salvaje. Una de las secciones más reveladoras de Made in England es la comparación de algunos momentos de las películas de Powell y Pressburger que resuenan en las suyas. La actuación de ballet en Las zapatillas rojas influyó en la forma en que Scorsese rodó los combates de boxeo en Toro salvaje. En el empresario ruso Lermontov (Anton Walbrook) de Las zapatillas rojas, Scorsese ve un modelo para su Travis Bickle (Robert De Niro) en Taxi Driver. Sus movimientos son inquietantemente similares.

Sin embargo, más allá de momentos o personajes concretos, está el modo en que la unión de imágenes y música de Powell influye en la de Scorsese. La alucinante ópera de 1951 Los cuentos de Hoffman, que Scorsese -que no es un niño normal- veía obsesivamente en la televisión cuando tenía 10 años, según dice, “me enseñó casi todo lo que sé sobre la relación entre la cámara y la música”. El famoso montaje “Layla” de Buenos muchachos, dice Schoonmaker, se inspiró en los cortes musicales del febril final de Narciso negro.

Joe Pesci, Ray Liotta y Robert De Niro en "Buenos muchachos" (1990), una de las grandes películas de Martin Scorsese

Aunque tal homenaje no sea posible para todos los amantes de los Archer, las muy personales reflexiones de Scorsese en Made in England transmiten eficazmente los sentimientos que las películas de Powell y Pressburger despiertan en tantos que se topan con ellas. “Son románticos e idealistas, Powell y Pressburger”, dijo Hinton. “Cuando conocí a Michael, eso era lo que más me llamaba la atención de él. Seguía siendo un romántico.Tenía ese brillo en los ojos”.

Para Schoonmaker, el trabajo continúa. Algunas películas -en particular la encantadora Un cuento de Canterbury y el thriller de la Segunda Guerra Mundial Paralelo 49- esperan posibles restauraciones.Y Schoonmaker sigue trabajando en los diarios de Powell con la esperanza de publicarlos algún día. Sin embargo, aún no los ha leído todos.Todavía, todos estos años después, tienen más cosas que decirse.«Estoy trabajando cronológicamente, así que he esperado a leer lo que él escribió sobre mí», dice Schoonmaker. “Voy a esperar”.

