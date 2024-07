Del poder a la cárcel, secretos de los grupos de presión que parecen imprescindibles para los gobiernos

"The Wolves of K Street: The Secret History of How Big Money Took Over Big Government", de Brody Mullins y Luke Mullins

En nuestra economía de 28 billones de dólares, el año pasado se gastaron 4.200 millones de dólares en presionar al gobierno federal. Es menos de lo que los estadounidenses gastan en desodorante para las axilas. Sin embargo, es axiomático que si una empresa quiere hacer que el Congreso o el Poder Ejecutivo hagan algo –o (más a menudo) no hagan algo– debe contratar a uno de los aproximadamente 13.000 grupos de presión registrados en Washington. Los grupos de presión son, en esencia, torniquetes humanos. Si no pasas tu tarjeta de crédito delante del despacho del senador X, no entras. Más tarde, el lobista entrega una parte de tu dinero al senador X como contribución a su campaña.

Si contratar a un lobista es el requisito previo para conseguir algo en Washington, ¿por qué el lobby es una industria tan insignificante? En parte porque es relativamente nuevo. Como cuentan Brody Mullins, periodista de investigación del Wall Street Journal, y su hermano Luke Mullins, colaborador de Politico, en su nuevo libro, The Wolves of K Street: The Secret History of How Big Money Took Over Big Government, en 1961 solo 130 empresas contrataban a grupos de presión, en la mayoría de los casos “no para influir en los legisladores, sino para intentar vender productos al Tío Sam”. No fue hasta el auge del movimiento de interés público, liderado por Ralph Nader, y la consiguiente creación de organismos de control como la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo, cuando empezó a tomar forma la industria de los grupos de presión dominada por las empresas. A principios de la década de 1980, el número de empresas que contrataban a grupos de presión había ascendido a 2.500, y “el gasto en grupos de presión, que ascendía a unos 100 millones de dólares a mediados de la década de 1970, pronto alcanzaría los miles de millones”. El sector de los grupos de presión creció a buen ritmo durante las tres décadas siguientes.

Ralph Nader

Pero no con la suficiente energía como para convertir los grupos de presión en una gran industria estadounidense, en gran parte debido a ciertas limitaciones estructurales. El Congreso tiene solo 535 miembros. Eso equivale a unos 20 grupos de presión registrados por cada legislador. Si Timothy M. LaPira, politólogo de la Universidad James Madison, tiene razón en que hay al menos otros tantos “profesionales de las relaciones gubernamentales” que encuentran la manera de ejercer presión sin registrarse oficialmente, la cifra se eleva a 40 por cada legislador. Los congresistas trabajan muchas horas, pero no pueden dedicar tantas a dejar que un lobista les hable a los cuatro vientos.

El resultado es que la industria de los grupos de presión, aunque tan parasitaria y corrupta como afirman sus críticos, quizá no sea tan formidable como te han contado. Los ingresos se redujeron durante los años de Obama, al principio gracias a la recesión de 2007-2009 y, más tarde, al bloqueo legislativo; no empezaron a subir de nuevo hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. El número de lobistas registrados nunca se recuperó de la Gran Recesión, alcanzando un máximo de 15.000 en 2007, cayendo en la década siguiente en una cuarta parte, y aumentando el año pasado a unos 13.000. Y aunque no faltan historias escabrosas sobre intereses adinerados que ganan en Washington –especialmente en finanzas–, los politólogos se han esforzado por documentar si, en general, las empresas estadounidenses suelen sacar provecho de los grupos de presión. Un estudio de 2018 en el Journal of Corporate Finance analizó 1.500 empresas S&P 500 durante el período de 1998 a 2016, y encontró “una asociación negativa y significativa entre las actividades de cabildeo y el rendimiento de la empresa.”

Lo que esto sugiere es que, aunque los grupos de presión corporativos ciertamente despluman al público estadounidense a través de un lenguaje legislativo y regulatorio debilitado que favorece a las empresas, ponen al menos el mismo esfuerzo en desplumar a las corporaciones que los contratan. Esto queda claro en The Wolves of K Street, donde los hermanos Mullins presentan al lector una galería de lobistas de altos vuelos.

En el bando republicano, Paul Manafort, que lucía una chaqueta de piel de avestruz de 15.000 dólares y un chaleco a juego de 9.500 dólares, se convirtió en director de campaña de Donald Trump para esquivar a sus acreedores y acabó en la cárcel por fraude fiscal, fraude bancario, manipulación de testigos y actividades ilegales de lobby en el extranjero. (En el bando demócrata tenemos a Evan Morris, que pidió un Burdeos de 1.500 dólares en su club de golf y luego se suicidó de un tiro en la cabeza porque los abogados se estaban entrometiendo en algunos gastos irregulares que había facturado a su empresa, la farmacéutica Genentech. Tenemos a Tony Podesta y Jim Courtovich, que se libraron por los pelos de ser procesados por fraude; a Roger Stone, que se libró por los pelos de ir a la cárcel gracias a que Trump le conmutó la pena; y a Brian Ballard, que se erigió en guardián de la supuesta cloaca de Trump, extrayendo 100 millones de dólares de 120 empresas. Cuando Politico llamó a Ballard “el lobista más poderoso del Washington de Trump”, le dio licencia para imprimir dinero.

Donald Trump juanto a Paul Manafort

The Wolves of K Street entrelaza narraciones sobre estos y otros grandes lobistas de Washington, y esto crea un problema estructural que los hermanos Mullins no pueden superar. El superlobista de Washington es un tipo social notablemente uniforme. Es un personaje vagamente sórdido, desesperado por impresionar al mundo con sus poderosas conexiones, dado a vulgares muestras de opulencia y, aunque partidista, carente de convicciones sustanciales. Estas cualidades son tan consistentes que los múltiples arcos argumentales del libro se vuelven repetitivos. Supongo que ése es el objetivo del libro: contemplar la miseria moral del tráfico de influencias. Pero en lo que respecta a los malos, los superlobistas de Washington carecen de mucha chispa. No me gustó pasar tiempo con ellos.

Mi interés aumentó en las últimas 10 páginas del libro cuando tomó un giro más analítico, pero no puedo estar de acuerdo con sus conclusiones. Los hermanos argumentan que el lobby se enfrenta a vientos en contra hoy en día no porque la industria ofrezca valor de forma irregular, sino porque Trump “finalmente hizo añicos el consenso político proempresarial de Washington.” Por favor. Sí, Trump contradijo al establishment empresarial en comercio e inmigración, y algunos legisladores republicanos han criticado a las corporaciones por ser demasiado amplias de miras en temas sociales. Incluso hemos visto un poco de cosplay prolaboral. Pero este sigue siendo el GOP de tu padre. Como presidente, Trump ofreció recortes de impuestos y desregulación para las corporaciones, y últimamente ha estado prometiendo más de lo mismo a los ejecutivos petroleros si solo destinan mil millones de dólares a su campaña. Si Trump representa alguna amenaza para la industria de los grupos de presión, es solo porque su enfoque descaradamente transaccional de la política invade su terreno. Trump es su propio torniquete. ¿Por qué pagar a un lobista cuando se puede eliminar al intermediario y entregar el cheque directamente al que fue y posiblemente sea futuro presidente de Estados Unidos?

Timothy Noah es redactor de The New Republic y autor de The Great Divergence: America’s Growing Inequality Crisis and What We Can Do About It.

Fuente: The Washington Post.

Fotos: Reuters y archivo.