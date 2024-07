Grateful Dead y Francis Ford Coppola, nuevos galardonados con los Kennedy Center Honors

La ceremonia de los Kennedy Center Honors se celebrará el 8 de diciembre (AP)

Una leyenda iconoclasta del cine y uno de los grupos musicales más duraderos del mundo encabezan la lista de galardonados con los Kennedy Center Honors de este año. El director Francis Ford Coppola y los Grateful Dead serán galardonados por su trayectoria artística, junto con el trompetista de jazz Arturo Sandoval, la leyenda del blues Bonnie Raitt y el legendario teatro de Harlem The Apollo, que ha dado a conocer a generaciones de artistas negros.

Esta 47° edición del Kennedy Center será homenajeada con una velada de tributos, testimonios y actuaciones el 8 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington. La ceremonia se retransmitirá por la CBS el 23 de diciembre.

Los Grateful Dead, que empezaron como un quinteto de música folk en el San Francisco psicodélico de los años sesenta, se convirtieron en un fenómeno cultural y en una de las giras más exitosas de todos los tiempos.

Impulsados por el ambiente carnavalesco de su base itinerante de fans Deadhead y una ética que fomentaba el intercambio de cintas y daba más importancia a las actuaciones en directo que a las producciones de estudio, los Dead han atravesado varias generaciones y siguen siendo tremendamente populares. El guitarrista principal y miembro fundador, Jerry García, falleció en 1995, pero la banda sigue de gira casi sin parar en múltiples encarnaciones.

Grateful Dead ha atravesado varias generaciones y sigue siendo popular

“Son muchos los ingredientes que intervienen”, afirmó el batería Mickey Hart cuando se le pregunta por la longevidad de la música y agregó: “Los fans dicen que en los conciertos se sienten como en casa. Les da esa sensación de conexión y comunidad y alegría y amor por la vida y la música”. El grupo, que actualmente se hace llamar Dead and Company y en el que el guitarrista John Mayer ocupa el lugar de García, se encuentra en medio de una residencia de varios meses en The Sphere de Las Vegas.

Coppola, de 85 años, se ha consolidado como un cineasta pionero, ganador de cinco premios de la Academia, y se ha ganado la reputación de artista motivado dispuesto a arriesgar su reputación y sus finanzas por su visión. Incluso después del gran éxito de El Padrino y su secuela, Coppola estuvo a punto de arruinarse durante el rodaje de Apocalypse Now, que resultó ser otro clásico.

A veces se preguntaba si no habría molestado a demasiados poderosos en el camino como para ser incluido en los Kennedy Center Honors. “He sido elegible durante los últimos 20 años, así que el hecho de que nunca lo recibiera me hizo pensar que tal vez nunca lo haría”, comentó Coppola, que participó en la inducción de su colega Martin Scorsese en 2007. “Simplemente asumí que no iba a ganarlo, así que enterarme de que me habían elegido fue una sorpresa y un placer”.

Coppola se consolidó como cineasta ganador de cinco premios de la Academia (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Coppola, que lleva más de 40 años produciendo vino en su viñedo del norte de California, también se aseguró de destacar a otro galardonado del norte de California este año. “Es un gran placer estar allí este año con los Grateful Dead, mis colegas de San Francisco. Estoy encantado”, sumó el director.

Sandoval, de 74 años, saltó a la fama como músico en su Cuba natal, tocando el piano y la percusión pero especializándose en la trompeta. Su trabajo le puso en contacto con la leyenda del jazz Dizzy Gillespie, que defendió su música y le ayudó personalmente a desertar de Cuba durante una gira por Europa en 1990. Poco después de su deserción, Sandoval actuó en la ceremonia de entrega de los Kennedy Center Honors a su mentor Gillespie.

“Modestamente aparte, creo que me lo merezco. He trabajado muy duro durante muchos años”, declaró Sandoval y remarcó: “Es un gran honor y me siento completamente abrumado. A veces tengo que pellizcarme. Sólo soy un pequeño granjero de Cuba. Dios ha sido tan bueno conmigo”.

Sandoval desertó de Cuba con la ayuda de Dizzy Gillespie (Amy Harris/Invision/AP)

Los recuerdos de Raitt de los Kennedy Center Honors se remontan a la década de 1970, cuando acompañó a su padre, el intérprete de Broadway John Raitt, que participaba en un homenaje al compositor Richard Rogers. “Pude visitar la Casa Blanca y salir con los Carter. Tuve mi primer contacto con lo que realmente significa este fin de semana”, comentó Raitt, de 74 años.

Como intérprete adulta, Raitt experimentó el otro lado de la ecuación de los Kennedy Center Honors: actuando como parte de los homenajes a Mavis Staples en 2016 y Buddy Guy en 2012. Estas actuaciones a menudo se mantienen en secreto para los propios homenajeados, y Raitt dijo que está deseando ver a quién se les ocurre a los planificadores para su homenaje. “Realmente quiero que me sorprendan y no quiero saberlo”, comentó.

Bonnie Raitt recibió 13 Grammys y forma parte del Salón de la Fama del Rock (REUTERS/David Swanson)

A lo largo de 50 años de carrera, Raitt ha recibido multitud de premios musicales, entre ellos 13 Grammys y su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La revista Rolling Stone la incluyó en sus listas de los 100 mejores guitarristas y los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Pero Raitt dijo que el estatus de los Kennedy Center Honors ocupa un lugar especial porque se extiende a todos los aspectos de las artes escénicas, abarcando todas las formas de música, danza e interpretación. “Lo que hace que (los Kennedy Center Honors) sean lo máximo es que abarcan toda la cultura”, afirmó. “Me resulta difícil siquiera comprender lo que esto significa”.

Es muy raro que los Kennedy Center Honors elijan un lugar en lugar de un artista. Pero las nueve décadas del Apollo como incubadora de generaciones de talentos negros lo convierten en una excepción. “No es un homenajeado tradicional”, dijo Michelle Ebanks, presidenta y directora ejecutiva del teatro, que citó la reciente incorporación del programa “Barrio Sésamo” como una selección similar. “Estamos encantados con este honor”.

El teatro Apollo de Harlem ha impulsado a generaciones de artistas negros (REUTERS/Mike Segar)

El emblemático teatro de Harlem ha servido de campo de pruebas para artistas negros desde Billie Holiday, James Brown y Stevie Wonder hasta artistas modernos como Lauryn Hill. Este año, el teatro ha trasladado sus eventos a un nuevo local situado en la misma calle, bautizado como The Apollo Stages at the Victoria Theater, mientras se renueva y amplía el local original.

“Es más que un teatro. Es una piedra de toque cultural... arraigada en la comunidad de Harlem”, afirma Ebanks. “Es el reconocimiento de una pasión colectiva. ... A lo largo de las décadas, el Apollo nunca se ha quedado quieto”.

Fuente AP