La película sobre Donald Trump, objeto de una compleja disputa legal, política y económica

Una escena de "El aprendiz", la polémica ficción sobre Donald Trump. De izquierda a derecha: Jeremy Strong como el abogado Roy Cohn y Sebastian Stan como un joven Donald Trump

La polémica fue casi constante para Daniel Snyder durante los 24 años que fue propietario de los Washington Commanders de la NFL. Ahora, un año después de vender su participación en el equipo de fútbol americano, Snyder se ha visto envuelto en otro tipo de disputa: Kinematics, una productora cinematográfica financiada en gran parte por él, está intentando bloquear el estreno en los EE.UU. de una película sobre Donald Trump, según afirman cinco personas cercanas a la producción.

El aprendiz, un docudrama sobre los años de Trump como magnate inmobiliario en Nueva York, se estrenó en el Festival de Cannes en mayo. La BBC calificó a Sebastian Stan, que interpreta a un joven Trump, de “excelente”, mientras que Rolling Stone dijo que era “el biopic de Donald Trump más brutal imaginable”. La película, que sirve como historia del origen de Trump, se centra en su relación casi filial con el notorio abogado Roy Cohn (interpretado por Jeremy Strong), quien, según la película, le enseñó el libro de jugadas políticas que utiliza hasta el día de hoy.

Pero hasta ahora, la película –que incluye una acusación de violación hecha por Ivana Trump de la que más tarde se retractó– no ha conseguido un distribuidor estadounidense. La excéntrica epopeya de Francis Ford Coppola, Megalópolis, que también se estrenó en Cannes y se considera difícil de vender para el público en general, ha conseguido distribución estadounidense. El retraso es notable porque, a juzgar por el público entusiasmado en su estreno y la intensa cobertura mediática, el interés por El aprendiz es alto, y el momento de su estreno en un año electoral es crucial para su éxito en taquilla.

Snyder y Kinematics declinaron hacer comentarios para este artículo.

El empresario Daniel Snyder está en el centro de la polémica por la película "El aprendiz", ficción sobre una etapa en la vida de Donald Trump

Para complicar las cosas, existe la posibilidad de que Trump presente una demanda por difamación, ya que amenazó con hacerlo poco después del estreno de la película. Varios grandes estudios ya se han negado a distribuir El aprendiz. Ahora, la película ha conseguido por fin un socio estadounidense interesado: Briarcliff, una distribuidora independiente cuyo fundador, Tom Ortenberg, tiene un historial de películas polémicas, como Fahrenheit 11/9, de Michael Moore, y la oscarizada Spotlight.

Sin embargo, el acuerdo se ha estancado, dicen las cinco personas cercanas a la producción, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de las negociaciones de distribución en curso, porque a Snyder, el principal financista de la productora Kinematics, no le gusta la película. “La lección es que si vas a criticar a una persona poderosa, más vale que tengas a otra persona poderosa que te proteja”, dijo el director Ali Abbasi, que no podía hablar de detalles de las negociaciones por motivos legales.

Según una persona cercana a Kinematics, que también habló bajo condición de anonimato debido a las negociaciones en curso, estas acusaciones son falsas. Snyder es un prestamista de manos libres, dice esta persona, y no ha tenido nada que decir en la realización o el lanzamiento de la película. No se trata de intentar reprimir una película que critica a Trump, añade la persona, sino más bien una historia más mundana de Hollywood sobre una productora que simplemente tiene objetivos financieros diferentes a los de sus socios productores –así como un estridente desacuerdo sobre la inclusión de la escena de la violación– y está utilizando su poder para negociar un mejor acuerdo.

Una persona cercana a Snyder, que habló bajo condición de anonimato para dar una ventana a la posición del empresario, añadió que él no tiene nada que ver con la película. El equipo de El aprendiz es ahora una casa dividida. En un extremo están Snyder y Kinematics. En el otro están los creativos: Abbasi, el guionista Gabriel Sherman y los productores y el equipo de filmación, algunos de los cuales llevan trabajando en esta película desde 2017.

El director Ali Abbasi y miembros del elenco de "El aprendiz", durante el estreno de la película sobre Donald Trump en el Festival de Cannes 2024

Sin embargo, se ha sabido que en los últimos días, Kinematics ha vuelto a la mesa de negociación... Y quiere salir de la película, según dos personas familiarizadas con las negociaciones. La persona cercana a Kinematics dice que si la compañía se aleja, será a regañadientes.

La incipiente productora Kinematics, que solo ha trabajado en un puñado de pequeños proyectos, está dirigida por Mark H. Rapaport, casado con la hija de Snyder, Tiffanie. Kinematics aportó aproximadamente la mitad de los 16 millones de dólares del presupuesto de El aprendiz y, como principal financiador en Estados Unidos, tiene la aprobación del acuerdo de distribución en ese país. El mayor inversor estadounidense de la película es, básicamente, Snyder. Pero el empresario no es oficialmente productor de El aprendiz. Su nombre no aparece en ninguna parte entre los 45 nombres y apellidos que figuran en los créditos finales. Los miembros del equipo creativo dicen que nunca han interactuado personalmente con él.

Y, sin embargo, según una persona cercana a la producción, que habló bajo condición de anonimato porque las negociaciones están en curso, Ari Emanuel, el jefe de WME, que representa a Strong, se puso en contacto directamente con Snyder para pedirle que aprobara el acuerdo (la actuación de Strong fue muy elogiada en Cannes como posible candidata a los Oscar). Emanuel no respondió a la solicitud de comentarios.

Kinematics ha sido acusada de demorar al asunto en todos los frentes. Los esfuerzos de los otros productores por sacar a Kinematics de su posición han sido infructuosos hasta ahora, y personas cercanas a la producción creen que Snyder tiene la última palabra y está retrasando el acuerdo, “que tiene todos la pinta de ser un atrapa y mata”, dijo una de las personas cercanas a la producción, comparándolo con la práctica de los tabloides de comprar una historia para evitar su publicación.

Snyder donó 1,1 millones de dólares al comité inaugural presidencial de Trump en 2016 y al Victory Fund, así como 100.000 dólares a su campaña de reelección en 2020.

“La lección es que si vas a criticar a una persona poderosa, más vale que tengas a otra persona poderosa que te proteja”, dijo el director Ali Abbasi

Abbasi se reunió por primera vez con Rapaport a bordo del yate de Snyder durante el Festival de Cannes de 2023. Inicialmente, los financieros y los creativos acordaron que valía la pena apresurarse a terminar la película para presentarla en Cannes 2024 –donde obtuvo un prestigioso puesto en la competición– porque eso la prepararía mejor para una venta en Estados Unidos y un estreno en otoño antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Según una persona cercana a la producción, Rapaport aseguró a Snyder que la película sería “justa”. Varias personas cercanas a la producción afirman que, después de que Snyder viera un recorte, Kinematics se enemistó con sus propios socios productores.

El momento más impactante de la película se produce cuando se muestra a Trump violando a su primera esposa, Ivana, interpretada por Maria Bakalova, durante una discusión. Según el libro de 1993 Lost Tycoon, Ivana hizo la acusación de violación en una declaración jurada de divorcio en 1990, pero más tarde aclaró sus dichos, señalando que no quería decir esas palabras en “un sentido literal o criminal”. Y añadió: “Como mujer, me sentí violada”. Trump ha negado la acusación. Ivana murió en 2022.

La persona cercana a Kinematics afirma que Snyder vio entre 20 y 30 minutos de un primer montaje de la película en marzo y que “no le gustó”, pero que no ha tenido ninguna aportación creativa. Personas cercanas a la producción dicen que esto pinta una imagen inexacta del vaivén del empresario: según Variety, estaba “furioso” por lo que consideraba un retrato negativo de Trump. Ese sentimiento fue confirmado por una persona cercana a la producción: “Enloqueció y se puso en guerra contra nosotros”.

La película es un retrato de Donald Trump en los años 70, cuando obtuvo un préstamo de un millón de dólares de su padre

Justo antes del estreno en Cannes surgieron nuevas disputas entre los financieros y los creativos, cuando Kinematics envió una carta a los demás productores exigiendo que se eliminara o atenuara la escena de la violación, junto con otros cambios y preocupaciones planteados por su abogado, en virtud de sus derechos de aprobación mutua sobre el montaje final. Les tomó por sorpresa, porque no estaba en el guion aprobado y estaban asustados por su posible exposición legal, dice la persona familiarizada con las conversaciones internas de la productora, y preocupados por la posibilidad de que Trump presentara contra ellos una demanda por difamación.

Las personas implicadas en la producción afirman que la escena no fue en absoluto una sorpresa; estaba en el guion de rodaje que Kinematics aprobó antes de la producción y, añaden, el montaje de Cannes de la escena es en realidad menos violento que la versión del guion aprobado. Se hicieron todos los demás cambios solicitados, pero los creativos insistieron en que se mantuviera la escena de la violación, según personas de ambas partes. “Es un punto de inflexión muy importante en la historia”, afirma Abbasi.

Tras el estreno en Cannes, no tardaron en llegar acuerdos de distribución en Europa, así como otra carta legal, esta vez de cese y desistimiento de los abogados de Trump. Allí se acusaba a los cineastas de “injerencia extranjera directa en las elecciones estadounidenses” porque Abbasi es danés-iraní y la película tenía fuentes de financiación extranjeras. La carta también acusaba a Sherman, un reportero político de Vanity Fair que ha escrito mucho sobre Trump en el pasado, de tener el “Síndrome de Trastorno Trump” (expresión que refiere a una opinión intrínsecamente negativa del ex presidente).

La distribución en Estados Unidos, sin embargo, ha sido difícil de conseguir, a pesar de los fervientes esfuerzos de las poderosas agencias WME y Creative Artists Agency para encontrar un comprador. Nadie en Hollywood parece tener el estómago para correr el riesgo de incurrir en la ira del potencial futuro presidente de los Estados Unidos, informó Matthew Belloni de Puck News.

El director Ali Abbasi durante la conferencia de prensa de "El aprendíz" en Cannes

“Normalmente, cuando tienes el tipo de acogida que hemos tenido... Habría una guerra de ofertas”, dice Abbasi, cuya última película, Holy Spider, sobre un asesino en serie en la ciudad santa de Mashhad, se vendió en dos días a pesar de que fue condenada por el gobierno iraní por hacer una película “insultante y políticamente motivada” Esta vez, dice, está recibiendo constantes elogios por la actuación de Jeremy Strong y tuvo interés de compradores potenciales que trajeron equipos de 15 personas llenos de abogados, pero aún así no pudieron conseguir que nadie avanzara.

“Parece que [los distribuidores] están preocupados por si Trump envía al Departamento de Justicia o al Departamento de Comercio tras ellos y arma al gobierno contra ellos”, dice Abbasi, “o están preocupados por la nación M.A.G.A. (Make America Great Again, slogan de Trump) y qué pasa si 80 millones de personas que votaron por él se enojan con su servicio de streaming”.

Apple, Amazon y Netflix aprobaron. Disney viene de una prolongada batalla con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. Sony se enredó con la política y perdió después de que una comedia de Seth Rogen, The Interview, sobre el líder norcoreano Kim Jong Un, provocó un debilitante hackeo del estudio.

Donald Trump durante un acto de campaña en Doral, Florida, el martes 9 de julio

Briarcliff es el único distribuidor independiente que ha hecho una oferta viable. Pero, según la persona familiarizada con las conversaciones en Kinematics, los financieros creen que la oferta –un pequeño adelanto para estrenar la película a cambio de un porcentaje decente de los ingresos de taquilla– no es lo bastante buena para garantizar un beneficio. Y si pueden esperar una oferta mejor por adelantado con una fecha de estreno posterior, lo harán.

Según la misma persona, la oferta de los otros productores no es lo bastante sustancial como para compensar su inversión de tiempo y dinero, y debe mejorar. Una persona del otro bando, sin embargo, replica que cubre los 5 millones de dólares que la empresa aún tiene invertidos en la película, además de ofrecer una prima de 2 millones de dólares por el retorno de la inversión. “La película no está retenida, no se está retrasando por Kinematics sino por la economía”, dice la persona cercana a Kinematics. “La está frenando el miedo de Hollywood a enfadar a Trump”. Si las ofertas hubieran sido más abundantes, la película ya tendría un acuerdo, añade la misma persona.

El perdedor en toda esta disputa, dice Abbasi, es el público estadounidense al que, esencialmente, se le niega la oportunidad de opinar sobre la película. “¿Por qué ni siquiera se nos da la oportunidad de presentar esto al público para que pueda decidir?”.

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: John McDonnell/The Washington Post; REUTERS/ Brian Snyder; Scott A Garfitt/ Invision/AP; REUTERS/Sarah Meyssonnier; REUTERS/Stephane Mahe; REUTERS/Marco Bello]