Escritores organizan un seminario literario para ayudar a Elvio Gandolfo en su tratamiento médico

(Guillermo Turín Bootello)

Un grupo de reconocidos escritores ha organizado un ciclo de encuentros literarios para recaudar fondos destinados al tratamiento médico del escritor argentino Elvio Gandolfo. El seminario se llevará a cabo los sábados de agosto, los días 10, 17, 24 y 31, de 11 a 12:30 (hora de Argentina) a través de la plataforma Zoom. Los participantes podrán asistir en vivo o acceder a las grabaciones de las clases. Los participantes tendrán la opción de asistir en vivo o visualizar las grabaciones posteriormente durante un periodo de 90 días.

Ana María Shua, Damián González Bertolino, Alejandro Zambra y Pedro Mairal encabezarán los encuentros, donde se analizarán diversas obras de Gandolfo. Shua se centrará en la novela corta “Dos mujeres”, González Bertolino discutirá el cuento “El momento del impacto”, Zambra abordará el ensayo “The Book of Writers” y Mairal presentará un recorrido por la antología poética “Tengo ganas de risas Raquel”. Además, se habilitará un espacio para preguntas y respuestas en cada sesión.

Este seminario es organizado para ofrecer una profunda inmersión en la narrativa, las crónicas y la poesía de Gandolfo, y será conducido por reconocidos escritores que analizarán diferentes obras del autor. En palabras de los organizadores, el evento brindará “una verdadera lección sobre cómo escribir un cuento, una novela corta o un poema” gracias a la participación de figuras literarias que han aprendido y admirado la obra de Gandolfo. Los interesados en participar pueden enviar sus consultas al correo nau@nauexperiencias.com.

Pedro Mairal explorará la antología "Tengo ganas de risas Raquel"

“Todo lo recaudado será para darle una mano a él. También es una excusa para indagar la obra de Elvio que sirve mucho para escribir porque permite aprender cómo se hace un cuento, una crónica, un poema, o cómo está estructurada una novela, no es solamente hablar de su obra, sino para hablar de los géneros”, contó Pedro Mairal, uno de los escritores que participará de este encuentro.

Cada encuentro incluirá un espacio para preguntas y respuestas, permitiendo así una interacción dinámica y enriquecedora entre los asistentes y los ponentes. Además, se proporcionará material de lectura con antelación para facilitar un análisis más profundo de las obras discutidas.

Alejandro Zambra trabajará con el ensayo "The Book of Writers"

Este seminario tiene una iniciativa solidaria, ya que todo lo recaudado será destinado a Elvio Gandolfo. Para participar, los interesados deben realizar el pago correspondiente de acuerdo a su lugar de residencia: 60.000 pesos argentinos mediante transferencia bancaria para participantes de Argentina, 2.400 pesos uruguayos a través de Mercado Pago para asistentes de Uruguay, y 60 dólares estadounidenses por tarjeta de crédito o débito para interesados de otros países.

Los organizadores destacan la amplia participación global en el evento, con una comunidad que supera las 100 personas de diferentes partes del mundo. Entre los objetivos del seminario destaca la posibilidad de compartir diversas perspectivas y recomendaciones de lecturas, autores y películas, enriqueciendo así la experiencia educativa.

Ana María Shua analiza la novela corta "Dos mujeres"

Elvio Eduardo Gandolfo cruza una y otra vez el Río de la Plata. El escritor alterna su residencia entre Buenos Aires y Montevideo. Nació en San Rafael de Mendoza, en 1947, pero al año sus padres se instalaron en Rosario. En 1969 se mudó por primera vez a Montevideo. Regresó a Rosario y vivió hasta 1976, año que se radica durante cuatro años en Piriápolis (Uruguay). Luego se muda nuevamente a Montevideo hasta 1994. A pesar de su gran peso dentro de la literatura rioplatense, su figura de escritor tuvo momentos de mucha resonancia y otros que parecía ocultarse. Del centro a la periferia. Gandolfo no adhiere a esta idea. “En cuanto a las afirmaciones generales sobre mi supuesta centralidad en los medios, el mercado, la crítica y la academia ‘que se desplazó’, no la comparto. He tenido épocas de auge y otras que no. Lo que sí es obvio es la variedad del modo de promover libros (ferias, círculos de promoción, etc.), que tampoco comparto”, señala desde Montevideo el escritor.

Seminario dedicado al crítico y escritor argentino Elvio Gandolfo

Gandolfo, en Rosario dirigió con su padre Francisco la revista literaria “El Lagrimal Trifurca” (1968-1976). Trabajó en periodismo cultural en publicaciones de Argentina y tuvo una sección fija llamada “Polvo de estrellas” en la revista “El Péndulo”. En Montevideo, y junto a Homero Alsina Thevenet fundó en 1989 el suplemento Cultural del diario “El País”. Su libro Boomerang fue primer finalista en el Premio Planeta 1992. En 2014 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de las mejores cuentistas del período 2009-2013.

Elvio Gandolfo, quien vive actualmente en Montevideo, Uruguay, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en agosto de 2023. Su estado de salud se complicó tras una operación de hernia en julio de 2023 y una posterior infección renal aguda, que también derivó en insuficiencia cardíaca generalizada.