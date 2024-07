Celeste Caramanna llega a Buenos Aires para homenajear a una leyenda de la música brasileña

Celeste Caramanna interpreta "Rapaz de Bem", junto a Pablo Lapidusas, Jaques Morelenbaum e Nelson Faria

Celeste Caramanna y Pablo Lapidusas rinden homenaje a Johnny Alf en el Bebop Club de Buenos Aires, este jueves 4 y viernes 5 de julio. Caramanna y Lapidusas estarán acompañados por los célebres músicos brasileños Jaques Morelenbaum y Nelson Faria como invitados especiales.

El evento titulado Desbunde, Looking for Johnny Alf abordará no solo las obras del compositor brasileño, sino también algunas de sus influencias, como temas estándar de la música estadounidense y brasileña. Este espectáculo promete novedosas reinterpretaciones de las canciones de Alf, mostrando la vigencia de su legado musical.

Celeste Caramanna, cantante italiana residente en Londres, ha sido reconocida en los principales clubes de jazz de la capital británica. Desde muy joven, mostró su pasión por la música al grabar canciones de su primera influencia, Mina, a los tres años. Abrió espectáculos para Milton Nascimento y compartió escenarios con Roberto Menescal. En 2011, su participación en un programa de talentos de la televisión italiana le llevó a trabajar con estrellas como Claudio Baglioni y Toto Cutugno. Desde 2017, ha lanzado varios álbumes y EPs, y en 2023 publicó el sencillo “Like This Before”.

Pablo Lapidusas, pianista y compositor, se formó en la Unicamp y completó una maestría en jazz en la Escuela Superior de Música de Lisboa. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, ha lanzado siete álbumes y colaborado con artistas destacados como Hermeto Pascoal, Cesar Camargo Mariano, y la Orquesta de Cámara I Musici de Montreal. Lapidusas recibió el “Premio Profesionales de la Música” en 2021 por la banda sonora de la serie “Herdeiros de Saramago” de RTP y espera lanzar tres nuevos álbumes en 2024. Además de su labor como intérprete y productor, desarrolla una intensa actividad docente en varios países.

Jaques Morelenbaum, reconocido violonchelista, productor y arreglista, ha trabajado con iconos musicales como Tom Jobim, Sting y Caetano Veloso. Desarrolla su carrera con el Cello Samba Trio en Brasil y Europa. Por su parte, Nelson Faria, guitarrista y compositor, tiene una extensa trayectoria y es conocido por sus videos “Um Café Lá Em Casa”.

Caramanna en escena, en un show realizado en Río de Janeiro

Antes de sus shows en Buenos Aires, Celeste Caramanna dialogó con Infobae Cultura y reveló su pasión por la música brasileña, definió la relevancia de la obra de Johnny Alf y contó cuánto la conmueve la voz de Mercedes Sosa.

—Vas a venir a Buenos Aires para un espectáculo especial. ¿Cuál es el valor artístico del trabajo musical de Johnny Alf en tu opinión? ¿Cómo lo descubriste?

—El trabajo de Johnny Alf es tan importante que Tom Jobim solía llamarlo “Genio Alf”. Conocido como “el padre” o “uno de los padres de la Bossa Nova”... Si esto no fuera suficiente, trae consigo influencias y diversidades que provienen de diferentes puntos, solo por mencionar algunos. Y, seguro, siendo también injusto con muchos otros. Es un desfile de talentos, íconos, amigos, colaboraciones, aparte del poder de la música clásica que forma parte de su educación. Los nombres son: Nat King Cole, Cole Porter, George Gershwin, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Herbie Hancock, Miles Davis, Dick Farney, Garoto, Newton Mendonça, Valzinho, Custódio Mesquita, Evaldo Rui, Paulo Moura, Luiz Bonfá, Radamés Gnattali, Dolores Duran, Dorival Caymmi, etc…

El hecho es que Johnny cose muchos filamentos en un solo dibujo, su propio dibujo. Es como dar una dirección inimaginable, un camino que nadie se ha atrevido a recorrer. Este camino es increíblemente maravilloso, lleno de alternativas, oportunidades, movimientos, ritmos, rimas y vocalizaciones únicas. Todo esto creado a partir de sus sentimientos, conocimiento, aptitud personal, aptitud musical. Así que, valiente e imprudentemente, nos brinda muchas nuevas canciones, muchos nuevos sonidos, un nuevo estilo, (quién podría haberlo sabido), un nuevo movimiento musical (¿quién podría haberlo predicho?). El hecho es que esto es maravilloso, y podemos vivir, sentir y cantar a Johnny Alf.

Celeste Caramanna, Pablo Lapidusas, Jaques Morelenbaum y Nelson Faria, un gran equipo musical

Escuchando a artistas italianos que colaboraron con artistas brasileños, me adentré en el vasto mundo de la música brasileña. Durante este proceso encontré desde joyas brillantes, exponentes ampliamente probados de la música, hasta los menos brillantes, no menos importantes pero ciertamente menos disponibles, menos conocidos y menos mencionados. Obviamente, este es un movimiento de descubrimiento de alguien que no nació ni vivió en Brasil, por lo tanto, alguien que no tuvo la información disponible ni recibió influencias naturales de esa cultura. Son descubrimientos de un forastero. Es diferente de los descubrimientos de un nativo. Entre muchos tesoros encontrados, destaca el que te confunde, que no reconoces a primera vista, que no puedes encuadrar, pero que causa una profunda conmoción con melodías y sonoridades fantásticas… Era él, Johnny Alf.

—Eres fanática de la música brasileña. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción brasileña que escuchaste? ¿Cuáles son tus músicos, cantantes o compositores favoritos?

—El primer álbum que escuché con mucha atención es el de Vinicius De Moraes, Toquinho, Sergio Endrigo y Giuseppe Ungaretti, un poeta muy importante que declamó los poemas de Vinicius De Moraes en italiano (La vita amigo é l’arte dell’incontro). Este es el álbum que despertó mi interés por la música brasileña. Quizá esta sea la pregunta más difícil de responder para alguien como yo. Hay tantos… Tom Jobim, Djavan, Vinicius De Moraes, Milton Nascimento, João Bosco, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Maria Bethania, Baden Powell, Sivuca, Egberto Gismonti, Paulo Moura, Jaques Morelenbaum, Nelson Faria, João Gilberto, Diego Figueiredo, Pablo Lapidusas, Dolores Duran, Yamandu Costa, Elizeth Cardoso, Rafael Rabelo, Kiko Freitas, Hermeto Pasqual, Gonzaguinha, etc.

—Has prestado atención especial al trabajo de Oswald de Andrade, e incluso titulaste uno de tus álbumes con una palabra (”Antropofágico”) que se refiere directamente a su manifiesto. ¿Cuál es la influencia de su poesía y textos en tu obra?

—En realidad, lo que identifico conmigo mismo de manera muy intensa fue el concepto de ser capaz de entrar en otras culturas, mezclarse con ellas, nutrirme de ellas, tener estas culturas dentro de mí, y obviamente mezclarlas con lo que ya tengo. Eso me transformará en otra cosa. Esta era una idea que me fascinaba, porque así es cómo podemos transformarnos.

Jaques Morelenbaum, notable músico y arreglador brasileño, se presentará junto a Laura Caramanna este fin de semana en Bebop Club (Foto: Laura Tenenbaum)

—Ya has tocado con Pablo Lapidusas. ¿Qué puedes decir sobre él, sobre su relación musical y qué significa para ti venir a cantar a Buenos Aires?

—Pablo es un artista increíble porque, aparte de ser un pianista asombroso. Dentro de él vive una persona muy activa, muy inquieta, muy curiosa, que tiene interés por lo que no se puede ver, siempre está buscando otra armonía, una nueva interpretación, algo inesperado, algo que se escapa incluso de él mismo. Así es como alimenta su creatividad. Trabajar con él es muy intenso y esto es excelente para los desafíos que necesitamos enfrentar, para las ambiciones que tenemos como artistas. Cantar en Buenos Aires es increíble para mí, siempre lo he deseado. Poder venir aquí haciendo lo que amo hacer. Durante este tiempo fuimos a Río de Janeiro, São Paulo, Brasília y otras ciudades brasileñas, una gira que siempre he soñado hacer. Buenos Aires es la frontera que me estimula aún más, ya que es completamente original. Soy italiana, vivo en Londres, también soy inmigrante, para mí es fascinante saber que muchos hermanos italianos vinieron aquí hace mucho tiempo para construir sus vidas, para realizar sus sueños. Me siento extrañamente muy cerca de Buenos Aires.

—¿Qué sabes sobre la música argentina? ¿Tienes algún cantante o músico favorito?

—De la misma manera que hice descubrimientos previos en el mundo de la música de diferentes orígenes y diferentes regiones, siento que estoy en una fase embrionaria al conocer este nuevo mundo… Es obvio que conozco un poco de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Fito Páez, pero más superficialmente de lo que me gustaría conocer… No siento que pueda decir quién es mi favorito porque sé tan poco en este momento, pero Mercedes Sosa me conmueve mucho.

[Fotos: gentileza prensa Bebop Club]