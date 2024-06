El Trío Oriental desembarca en Buenos Aires con su sabroso jazz rioplatense

Trio Oriental (Fattoruso, Maza, Miodownik) en vivo en Bebop: "Candombe Apastoriuzado"

El Trio Oriental ha logrado fusionar los conceptos de libertad del jazz con la energía del candombe, un género típico de la región del Río de la Plata. Esta mezcla se presenta sobre una base rítmica abierta a la experimentación, característica que ha captado la atención tanto del público local como internacional.

Desde su creación, el trío se ha distinguido por su habilidad para entrelazar complejas estructuras musicales sin perder la esencia de la música tradicional uruguaya. Cada miembro aporta una vasta experiencia y conocimiento en sus respectivos instrumentos, fortaleciendo la cohesión y creatividad del grupo.

Este próximo fin de semana, el Trío Oriental, compuesto por los músicos uruguayos Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián “Sapo” Miodownik, se presentará en el Bebop Club con dos funciones diarias: el sábado 29 a las 20 y a las 22:45 hs.; y el domingo 30 a las 19 y a las 21:30 hs.

El trío interpretará temas de su disco Trío Oriental (Los Años Luz discos) y otros clásicos de su repertorio. Este álbum destaca por su fusión de diferentes géneros musicales, como jazz, funk, fusión, samba y, por supuesto, candombe, que es considerado una firma de estos artistas.

Hugo Fattoruso, ícono de la música rioplatense, señala: “El trabajo de nuestro trío es arraigadamente sentimental y ligado a nuestras raíces, tanto rioplatenses como sudamericanas, tomando el elemento ‘música’ como líder de nuestras intenciones”. Para Fattoruso, el elemento central en su música es la conexión emocional y la identidad cultural.

Daniel Maza comenta sobre el álbum: “Este disco tiene los temas que queríamos tocar, creo que nació en un buen momento y espero sea del agrado de todos. ¡Vamoarriba!”. Maza subraya la relevancia que tiene para ellos haber grabado los temas que realmente querían compartir con el público y hace énfasis en el deseo de que este proyecto resuene con la audiencia.

Fabián “Sapo” Miodownik expresa su emoción al participar en este proyecto: “Lo que me genera esta presentación es una emoción increíble, porque tocar y grabar temas con músicos con los que me crié, como el Hugo - a quien conozco desde que tenía yo 13 años- y el Maza, es como un sueño, es tremendo. Tuve también el placer que me den la libertad para aportar un tema mío, eso demuestra la grandeza de estos dos artistas”. Las palabras de Miodownik reflejan la admiración y la colaboración profunda entre los integrantes del trío.

Fundado en 2011, el Trío Oriental ha lanzado dos álbumes como cuarteto antes de convertirse en trío. En su trayectoria, han demostrado una notable capacidad técnica que permite una simbiosis entre los criterios libres del jazz y el ritmo propio del candombe. Este estilo distintivo, que también acoge otros lenguajes musicales del continente, amplía su propuesta y conecta profundamente con sus raíces sudamericanas.

La evolución del Trío Oriental a lo largo de los años denota una sólida cohesión y una colaboración auténtica entre sus miembros. La habilidad con la que combinan géneros diversos asegura una experiencia enriquecedora para el público. La mezcla de improvisación y raíces culturales ofrece una perspectiva única de la música rioplatense y sus posibles fusiones con otros estilos globales.

La trayectoria de estos músicos no solo se refleja en el ámbito del jazz y la fusión, sino que también han influenciado a nuevas generaciones de artistas interesados en explorar y expandir los límites de la música rioplatense. Sus presentaciones en vivo son altamente valoradas por su capacidad de improvisación y la dinámica interacción entre los miembros del trío.

En cada presentación, el Trío Oriental no solo exhibe su repertorio, sino también la evolución de su estilo musical y la interacción entre sus integrantes. El regreso al Bebop Club representa una oportunidad especial para los seguidores de su música de disfrutar en vivo de una interpretación cargada de historia, técnica y pasión.