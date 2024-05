JK Rowling se arrepiente de no haberse pronunciado antes sobre la problemática trans

JK Rowling se arrepiente de no haberse pronunciado antes sobre la transexualidad

La autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, ha revelado que se arrepiente de no haber expresado “mucho antes” su opinión sobre los derechos de los transexuales, en un extracto de ensayo publicado este miércoles.

Rowling, de 58 años, se ha visto envuelta en polémicas y ha provocado la ira de activistas y estrellas de Harry Potter en los últimos años por su postura de que el sexo biológico es inmutable. Ella niega ser transfóbica.

En el extracto publicado en The Times de un libro de próxima aparición, The Women Who Wouldn’t Wheesht, que recoge ensayos de varias mujeres escocesas, detalla sus razones para hablar del polémico tema. “En última instancia, hablé porque me habría sentido avergonzada el resto de mis días si no lo hubiera hecho. Si de algo me arrepiento, es de no haber hablado mucho antes”, escribió Rowling. La escritora afincada en Edimburgo dijo que finalmente empezó a dar su opinión, después de haberse callado al principio porque sus seres queridos “me rogaban que no hablara”.

Rowling y Daniel Radcliffe, de 11 años (Harry Potter en la versión cinematográfica), asisten al estreno mundial de "Harry Potter y la piedra filosofal" en 2001 (Gareth Davies/Getty Images)

Sus opiniones críticas con el género la han convertido en la favorita de algunas feministas y también se le atribuye el mérito de haber contribuido a abrir debates más amplios sobre la libertad de expresión y la llamada “cultura de la cancelación”. Pero han recibido fuertes críticas de activistas de los derechos de los transexuales y otras personas.

El actor Daniel Radcliffe, que interpretó a Harry Potter en la franquicia cinematográfica de los libros superventas, fue uno de los que se desvinculó públicamente de ella. Este mes declaró que su disputa con Rowling era “realmente triste”.

Rowling relató en el ensayo que se enfrentó a una reacción “viciosa” en 2019 después de defender públicamente a una mujer despedida por su empleador después de que sus publicaciones en las redes sociales se consideraran transfóbicas.

“Nadie que haya pasado por un monstruo en línea o un tsunami de amenazas de muerte y violación afirmará que es divertido”, escribió. A pesar de ello, añadió que “revelarse” como “crítica de género ha traído muchos más aspectos positivos que negativos”.

J.K. Rowling (Chip Somodevilla/Getty Images)

El ensayo llega meses después de que Rowling criticara una nueva ley escocesa que penaliza la incitación al odio, también contra las personas trans, en una diatriba en Internet en la que desafiaba a la policía a detenerla si sus opiniones infringían la nueva legislación.

Afirmó que la ley estaba “abierta de par en par” a los abusos de quienes quieren silenciar a los defensores de los espacios unisex para mujeres y niñas, y a los hombres depredadores que se identifican como mujeres.

El nuevo libro, editado por la periodista Susan Dalgety y la ex funcionaria Lucy Hunter Blackburn, también incluye ensayos de las destacadas políticas escocesas Joanna Cherry y Ash Regan, que también mantienen posturas críticas con el género.

“Es la historia de mujeres que arriesgaron su trabajo, su reputación, e incluso los lazos familiares y de amistad, para hacer oír su voz”, declararon sus editores, Little, Brown Book Group.

Fuente: AFP