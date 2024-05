Regresa “Come from away”, por doce únicas semanas

El cielo y yo - Come From Away Argentina - Oficial

Desde el este viernes 24 de mayo, viernes, sábados y domingos, durante doce semanas se presentará el multipremiado musical Come from away en una breve temporada antes de partir a España. La cita es en el Teatro Maipo de Buenos Aires. En Madrid, en septiembre, estrenarán en el teatro Marquina.

El musical, que cuenta con la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, fue distinguido en la Argentina con 7 premios Hugo, 2 premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical, y 13 nominaciones a los premios Ace. Además, en el exterior, obtuvo 7 nominaciones a los premios Tony, 1 nominación al Grammy 2017, y 4 premios Olivier 2019.

En un hecho sin precedentes, los empresarios y productores de Broadway eligieron a Come from away para que se represente en Europa con el mismo elenco y equipo de directores y creativos argentinos. A partir del 11 de septiembre, aniversario de las Torres Gemelas, la producción de Carla Calabrese comenzará su camino en España, con la misma producción, puesta, elenco y directores que la Argentina aplaudió y elogió desde junio del 2022.

El musical 'Come from away' se presentará en Buenos Aires antes de ir a Madrid

Come from away cuenta la historia real de siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo que permanecieron varados durante cinco días en un lejano pueblo de Canadá. Esos pasajeros aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, Newfoundland (Terranova) el 11 de septiembre de 2001, y cambiaron para siempre sus vidas como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Sin saberlo, el pueblo de Gander fue protagonista de una historia real que conmovió y emocionó al mundo.

Este musical es una obra teatral musical conmovedora que permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano, describen desde la producción.

Las entradas para Come from away, que se presentará desde el viernes 24 de mayo, se pueden adquirir en la boletería del teatro y en Plateanet.

Come from away está producida por Carla Calabrese; con Sergio Albertoni como director de producción; Santiago Rosso como director musical; Sebastián Mazzoni como director vocal; Agustín Pérez Costa como director coreográfico; Tadeo Jones como director de arte y escenográfico; y Pato Wittis como director asistente, además de un gran elenco de 15 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo, entre los que se destacan: Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Perez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi, Tomas Horenstein.