Comienza BAFICI: películas, sedes, entradas, recomendaciones y todo lo que hay que saber

Trailer de "School privada Alfonsina Storni", de Lucía Seles

Hasta el domingo 28 de abril, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en el epicentro del cine independiente con la celebración del BAFICI. Durante doce días, 13 salas distribuidas en la ciudad exhibirán un total de 500 proyecciones, en la vigésima quinta edición de este encuentro cinéfilo-cultural de proyección internacional. que año tras año atrae a una gran cantidad de aficionados del séptimo arte.

El festival se destaca por su amplia diversidad cinematográfica y por servir como plataforma de lanzamiento para cineastas independientes de todo el mundo. La celebración del primer cuarto de siglo del BAFICI promete una programación rica y variada, reflejo de las tendencias actuales y las voces emergentes del cine global. Este festival no solo es un punto de encuentro para los amantes del cine sino también una oportunidad para que los realizadores muestren sus obras en un escenario reconocido internacionalmente.

"School privada Alfonsina Storni" inaugura el BAFICI con una historia de superación

La apertura será con la película School privada Alfonsina Storni, que se proyectará en la Sala Lugones este miércoles 17 a las 19 horas. Este largometraje, dirigido por Lucía Seles, marca su retorno después de triunfar en la Competencia Argentina del festival en su versión del año 2023 con su obra Terminal Young.

La trama de School privada Alfonsina Storni se enfoca en una empleada de un colegio privado que, tras ser ascendida, posee la fuerza y determinación para confrontar a su fallecido esposo por sus fallas. Este filme ofrece un análisis profundo de la vida cotidiana, abordando temas como el legado, las relaciones interpersonales y la búsqueda de identidad propia a través de una narrativa inusual y perspicaz. El elenco principal de la película incluye a Mirta Busnelli, Gabriela Ditisheim, Laura Nevole, Pablo Ragoni, e Ignacio Sánchez Mestre.

La historia de Viviana Gonzalez, conocida en el ámbito de las artes marciales mixtas como 'La Karateca'

6 documentales imperdibles de BAFICI:

Una vida karateca, la primera obra de Fernando Mántaras, presentada por Eddie Fitte y producida por Hecho por Nadie, marcará su debut durante el BAFICI con dos proyecciones especiales el 24 y 26 de abril en sala Gaumont 2 y Cine Art Cacodelphia 1, respectivamente. Este documental narra la inspiradora historia de Viviana Gonzalez, una campeona trans de artes marciales mixtas apodada ‘La Karateca’, quien, enfrentándose a su segunda batalla contra el cáncer, comparte su viaje de vida, enseñando a otros el arte de la autodefensa. La producción presenta no solo las destrezas de autodefensa de Gonzalez sino también su lucha continua, demostrando un excepcional coraje y resilencia.

Trailer de "Vinci / Cuerpo a Cuerpo", de Franca González

El destacado escultor de 92 años, Leo Vinci, se prepara para estrenar su filme documental Vinci / Cuerpo a Cuerpo durante el 25º Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI). Las proyecciones están programadas para el jueves 18 de abril a las 19.20 horas y el sábado 20 de abril a las 13.25 horas en el Cine Arte Cacodelphia, Sala 3. Este documental sumerge a los espectadores en una exploración íntima de la vida y obra de Vinci, mostrando su aproximación casi lúdica y profundamente filosófica al arte y la creación.

Vinci / Cuerpo a Cuerpo, dirigido por Franca González, ofrece una mirada entrañable y profunda a los desafíos y aspiraciones que enfrenta Vinci en su avanzada edad. A través de una narrativa visualmente cautivadora, González captura la esencia de un artista que no conoce de límites para su creatividad, revelando su deseo todavía ardiente de esculpir un bloque de mármol pendiente y su anhelo por reconectar con la naturaleza campando frente al mar. Estas metas, aunque personales, encapsulan una filosofía de vida que desafía el paso del tiempo y la idea convencional del envejecimiento.

Trailer de "Después de Un buen día", de Néstor Frenkel

Después de Un Buen Día, el nuevo documental dirigido por Néstor Frenkel explora la trayectoria y el impacto cultural de Un Buen Día, catalogada tanto como la peor como la mejor película argentina por distintos sectores del público. Este trabajo audiovisual indaga en la naturaleza única del filme, considerado un placer culposo y objeto de consumo irónico por muchos, pero también profundamente amado por una comunidad devota de seguidores.

El documental se adentra en la dicotomía de las percepciones sobre Un Buen Día, explorando cómo una obra puede ser simultáneamente rechazada y venerada. Frenkel se acerca a este fenómeno cultural desde una perspectiva íntima, presentando a “Un Buen Día” no solo como un producto audiovisual, sino como un elemento que ha forjado conexiones inesperadas entre las personas. Se podrá ver el viernes 19 a las 21:35 horas en la sala 1 del Cine Gaumont 1, el domingo 21 a las 14:10 horas y el lunes 22 a las 17:10 horas en la sala 1 del Cinépolis Plaza Houssay.

Marilú Marini, protagonista de una película que recorre su trayectoria entre Francia y Argentina

La reconocida actriz Marilú Marini es el foco del nuevo trabajo documental dirigido por Sandrine Dumas, el cual se desarrolla entre Francia y Argentina de 2016 a 2022. Esta obra cinematográfica explora la vida y carrera de Marini, destacando su inagotable necesidad de actuar y su vibrante trayectoria, marcada por retos continuos y éxitos sin precedentes. La película Marilú - Encontre avec une femme remarquable ilustra el viaje de una mujer que, a sus más de 80 años, sigue siendo una fuerza dominante en el escenario, reflejando su pasión por la actuación y su incansable búsqueda de la alegría de vivir.

El documental revela aspectos íntimos y desconocidos de Marilú Marini, una leyenda de la actuación que ha dejado una huella imborrable en el mundo del teatro y el cine. La obra de Dumas invita a adentrarnos en la historia de Marini, desde sus inicios en Argentina hasta su consolidación como una figura indispensable en Francia, a través de un viaje que no solo abarca su carrera profesional sino también sus experiencias personales, su exilio y la amistad que ha sostenido a lo largo de los años. Este documental es un homenaje a su resistencia, su talento y su capacidad para romper moldes y enfrentar cada desafío con una energía inigualable. Se podrá ver el jueves 18 de abril a las 21:50 horas y el viernes 19 a las 16:45 horas en el Cine Cacodelphia 2 y el martes 23 a las 14 horas en la Sala Lugones.

Trailer de "Semillas que caen lejos de sus raíces", de Tomás Lipgot

El film Semillas que caen lejos de sus raíces, dirigido por Tomás Lipgot, explora las profundas historias de migrantes chinos en Argentina, enfocándose en personalidades como Gustavo Ng, Federico Chang y otros, quienes representan la fusión y el conflicto entre dos culturas.

La película muestra experiencias de migración, identidad y el esfuerzo por encontrar un equilibrio entre el apego a sus raíces culturales y la adaptación a un nuevo hogar. La película también destaca la contribución de Teresa Yuan, no solo como psicoanalista, sino también como pionera en la introducción de esta práctica en China, enfatizando el poder del diálogo intercultural. Se presenta el martes 23 de abril a las 19.35 en Cinépolis Plaza Houssay y el sábado 27 de abril a las 19.05 en Cacodelphia 3.

Trailer de “Moto qué? Motochorros”, de Luis Hitoshi Diaz

La escena punk de Mendoza da un nuevo grito de rebeldía con la banda Motochorros, que prepara su segundo álbum con un fervor inusitado y se alista para seducir a la audiencia de Buenos Aires en su debut en la capital. Este acontecimiento marca un punto de inflexión, no solo para la agrupación sino también para el movimiento punk que muchos consideraban en declive. El mediometraje ¿Moto qué? Motochorros dirigido por Luis Hitoshi Diaz, narra esos instantes, sin perder de vista la autogestión y la persistencia de la esperanza diaria a través de las reflexiones de Gonzalo Varas, el vocalista.

“Cuando Gonza Varas me mando el segundo disco para que escuche como venía me surgió un problema: los temas eran muy cortos como para proponerle un videoclip. A partir de ahí se me ocurrió la idea de hacer un solo clip largo para escuchar todo el disco… la idea fue mutando, pero el espíritu es ese”, comenta Hitoshi sobre las motivaciones que lo llevaron a hace este “docu collage punk”.

El contraste generacional entre los punks actuales y las figuras establecidas del género es otro tema crucial del film. Mientras que los “viejos punks” declaran casi muerto al movimiento, bandas como Motochorros demuestran que el espíritu del punk aún vibra entre aquellos dispuestos a luchar por él. Esta discordancia entre percepciones muestra la evolución del punk, de una revuelta a una adaptación dinámica frente a un entorno cambiante. Podrá verse en el cine Cacodelphia 3 el 19 de abril a las 22:10 y el 21 de abril a las 15:10 horas.

Actividades especiales del BAFICI fomentan el diálogo sobre la evolución y los desafíos cinematográficos

Actividades especiales

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) acogerá diversas actividades especiales entre las que destacan paneles sobre producción audiovisual, nuevas narrativas y retrospectivas de cine, programadas para los días 18 y 19 de abril en el Centro Cultural San Martín. Estas sesiones buscarán abordar desde la facilidad de filmación en Buenos Aires hasta el cambio en el paradigma tecnológico y narrativo en la producción cinematográfica, convocando a profesionales de la industria como Daniela Rossi y Claudia González de BASet, además de contar con la presencia de Gonzalo García-Pelayo y Cristián Sánchez en una conversación única.

La apertura del evento el 18 de abril, comienza con un taller a cargo de Rossi y González, explorando los procesos administrativos necesarios para filmar en la capital argentina, enfocándose en las ventajas de sus locaciones para producciones exteriores. Este encuentro pretende despejar dudas a productores nacionales e internacionales que ven a Buenos Aires como un destino atractivo para sus proyectos. Posteriormente, CAPPA (Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales) liderará un panel sobre la adaptación de las productoras al actual escenario de cambios tecnológicos, con ejemplos concretos de adaptación empresarial en el sector.

Con la tarde, el BAFICI promete diálogos en profundidad sobre la creación cinematográfica, comenzando con una charla entre García-Pelayo y Sánchez, moderada por Javier Porta Fouz, seguida por un homenaje a Jorge Polaco, donde participarán María Onis, Graciela Borges y Ricardo Manetti. Los eventos del 19 de abril iniciarán con una presentación de Damián Kirzner sobre las nuevas narrativas audiovisuales a nivel mundial, y concluirán con un panel que abordará mitos y verdades sobre la producción cinematográfica tanto a nivel local como internacional.

Buenos Aires se convierte en la sede del cine independiente con el BAFICI (Xavier Martin)

Cómo comprar entradas para el BAFICI 2024

Las entradas para la edición 25 del BAFICI se podrán adquirir a partir del 9 de abril de manera online, desde las 10 am, o personalmente en las siguientes boleterías: desde mañana 9 al 28 de abril - Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), del 18 al 28 de abril - Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135), Cine Arte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150).

Cuál es el valor de las entradas

La entrada general tendrá un costo de $1500 y para estudiantes y jubilados: $1200. Habrá una promoción 2x1 exclusiva para aquellos que paguen con tarjetas de débito y crédito del Banco Ciudad, hasta agotar capacidad de la sala. Para las películas y actividades gratuitas el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

Cuáles son las sedes del BAFICI 2024