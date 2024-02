Francia implementa servicios de ayuda psicológica en cines

Tensión en el Congreso: una senadora criticó a Villarruel por “la causa Malvinas” y la vicepresidenta le respondió

“A ustedes no les importa, no les interesa, no la rechazan, no la reclaman”, dijo la fueguina Eugenia Duré. “No use esto para hacer politiquería barata”, le contestó la titular de la Cámara alta