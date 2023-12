Mariana Enriquez cierra el año en Buenos Aires con su obra “No traigan flores”

No traigan flores, la exitosa apuesta teatral de la premiada escritora Mariana Enriquez, suma una nueva función el sábado 18 de diciembre en el porteño teatro Coliseo de Marcelo T. de Alvear 1125, tras agotar entradas, informaron los organizadores.

Lo que comenzó como una experiencia performática en marzo de este año, se extendió al resto del país y vuelve a cerrar el año en la Ciudad de Buenos Aires, con textos propios y ajenos, relatos inéditos y clásicos que narrará en primera persona en el marco de una puesta artística y musical.

No traigan flores giró por las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza y regresa Buenos Aires de la mano del artista Alejandro Bustos en visuales con arena y el contrabajista Horacio “Mono” Hurtado.

“En el firmamento literario ha aparecido un nuevo género: la crónica lírica. La escritora y periodista Mariana Enriquez, en una cabalgata de transferencias con quien la lee, abre las puertas al paisaje literario más íntimo”, aseguran los responsables de esta puesta en escena.

Nacida el 6 de diciembre de 1973, Enriquez ha generado un extraño fenómeno: sus lectores dan cuerpo a una masa de fanáticos y seguidores con gestos más parecidos a los que le prestan adoración a legendarios grupos de rock que a la fauna que puede encontrarse en cualquier evento librero.

Ayudada por la red social Instagram, la reconocida periodista -por su trabajo y crónicas literarias en publicaciones como el diario Página/12 o la Revista Anfibia- cruza constantemente su literatura con expresiones de arte popular, mayormente ilustraciones, que le envían los seguidores fanatizados con “Nuestra parte de noche” y otros cuentos y textos que además ha llevado al teatro y que, junto a muchos de sus escritos, forman parte de la exitosa presentación que desde marzo pasado viene realizando en escenarios de distintos puntos de la Argentina, No traigan flores.

Libros suyos de cuentos como Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed), formaron parte de la “short list” (lista corta) del jurado del Booker Internacional 2021; el mismo año en que el por entonces flamante Premio Nobel de Literatura, el japonés Kazuo Ishiguro, lo elogió como uno de los mejores libros de ese ciclo.

Brujas, cementerios, espíritus y un fuerte espíritu de cultura pop que discute con la actualidad social, su obra de ficción incluye las novelas Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente y Este es el mar; libros de cuentos como Cuando hablábamos con los muertos o Ese verano a oscuras, un cuento individual ilustrado.

Dentro de la no ficción se encuentran títulos como Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios, La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo; el inclasificable El año de la rata, con ilustraciones de Dr. Alderete, y el recién publicado Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede.

Fuente: Télam S. E.