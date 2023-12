Irlanda despidió con honores a Shane MacGowan, el poeta de los bares y fondas

El carruaje con el féretro de Shane MacGowan desfila por las calles de Dublín (EFE/EPA/MOSTAFA DARWISH)

Miles de personas se alinearon este viernes en las calles de Dublín para despedir al líder de The Pogues, Shane MacGowan, mientras su féretro recorría la capital irlandesa antes de un funeral al que asistieron familiares, vecinos y amigos, entre ellos Johnny Depp y Nick Cave.

MacGowan falleció el 30 de noviembre a los 65 años, tras toda una vida dedicada a la bebida, la juerga y la composición de canciones que fusionaban la música tradicional irlandesa con el espíritu punk. Se convirtió en un icono cultural irlandés: el presidente Michael D. Higgins estuvo entre los cientos de personas que abarrotaron la iglesia de Santa María del Rosario de la localidad de Nenagh para asistir a la misa funeral.

Entre los asistentes a la misa, celebrada en Tipperary, el condado natal de MacGowan, a unos 160 kilómetros al suroeste de Dublín, se encontraban el ex líder del Sinn Fein Gerry Adams y el actor irlandés Aidan Gillen, que pronunciaron sendas lecturas. También hubo una lectura grabada de Bono, de U2. Johnny Depp, amigo del músico, estuvo entre los que ayudaron a dirigir las oraciones.

Nick Cave, amigo personal de MacGowan, asistió al funeral y cantó una de sus canciones

El padre Pat Gilbert dio la bienvenida “al mundo de personas a las que este gran hombre influyó, animó, entretuvo y conmovió” al servicio, que fue retransmitido en directo por televisión y por Internet. El sacerdote calificó a MacGowan de “poeta, letrista, cantante, pionero” cuya “expresión cruda, vibrante, enérgica, llena de alma terrenal nos dio esperanza, corazón y anhelo”.

En la entrada de la iglesia católica, el ataúd del cantante estaba lleno de rosas rojas, junto a una foto en blanco y negro de un MacGowan joven. Amigos y compañeros de banda portaron símbolos de la vida de MacGowan, como un disco de Led Zeppelin, una copia de Finnegan’s Wake, de James Joyce, un DVD de El Padrino, una estatua de la Virgen María y un Buda. “Shane era un amante de todas las religiones”, declaró su viuda, Victoria Mary Clarke.

Músicos como Nick Cave e Imelda May interpretaron varias de las canciones de MacGowan durante el servicio, incluida una emocionante interpretación de “Fairytale of New York”, la canción más famosa de MacGowan, a cargo de los músicos Glen Hansard y Lisa O’Neill, que hizo bailar a los fieles en los pasillos.

Johnny Depp llega al funeral de Shane MacGowan en la iglesia de Santa María del Rosario, Nenagh, Irlanda

Muchos de los asistentes afirmaron tener recuerdos vívidos de las alborotadas actuaciones de la banda. “La locura y el caos, la naturaleza estridente de su forma de cantar y la música que tocaban se me han quedado grabados para siempre”, dijo Aidan Grimes, de 60 años. “A lo largo de los años se convirtió en un gran poeta y le echaremos mucho de menos”.

Darragh McColgan, de Dublín, dijo que MacGowan “era representativo para mí de lo que es ser irlandés”. “(Éste) será un día que sabíamos que llegaría, pero no será fácil de sobrellevar por el gran impacto que tuvo”, dijo.

El cortejo fúnebre de Shane MacGowan comienza en el exterior del estadio Shelbourne Park

Nacido en Inglaterra de padres irlandeses, Shane MacGowan surgió de la escena punk londinense para fundar The Pogues, que fusionaron el folk irlandés y el rock and roll en una mezcla única y embriagadora. MacGowan se hizo tan famoso por sus actuaciones llenas de riesgo como por sus poderosas composiciones, que captaban el dolor y la alegría de las vidas difíciles y la experiencia de la emigración irlandesa.

Varias de sus canciones se han convertido en clásicos, como “Streams of Whisky”, “A Pair of Brown Eyes”, “If I Should Fall from Grace with God” y la agridulce balada navideña “Fairytale of New York”. La creatividad de MacGowan coincidió con un insaciable apetito por el alcohol y las drogas que acabó por expulsarle de The Pogues. Clarke, su viuda, dijo que MacGowan “era un explorador” y agregó: “Exploró los límites de lo que se puede hacer mientras se está en un cuerpo físico. Y su cuerpo físico duró mucho tiempo, teniendo en cuenta lo que le hizo. Su mente era capaz de ir a esos lugares a los que las mentes normales no van, y doy gracias por ello”.

Fuente: AP

[Fotos: Niall Carson/PA vía AP]