¿Por qué hay un retrato y un discurso de Shakespeare flotando en el espacio?

Un retrato del dramaturgo inglés William Shakespeare y un discurso de Sueño de una noche de verano han sido enviados al espacio en un globo meteorológico para conmemorar el 400 aniversario de la publicación de sus primeras obras recopiladas. Las imágenes de la iniciativa se incluyen en uno de los seis cortometrajes realizados por el cineasta Jack Jewers para celebrar el cuarto centenario.

Te puede interesar: ¿Censura, burocracia o “error político”?: polémica por la prohibición de Annie Ernaux en la Feria del Libro de Argelia

Cada película retoma uno de los poemas o discursos más famosos de Shakespeare y lo reinventa para el siglo XXI. Entre los temas tratados figuran el impacto de Covid 19, la guerra de Ucrania, la exploración espacial y las protestas por la justicia social. La primera edición impresa de las obras recopiladas de Shakespeare, conocida como First Folio, se publicó en 1623, siete años después de la muerte del Bardo.

En una de las películas, Jewers dirige a distancia a civiles ucranianos en Kiev para crear una nueva interpretación del discurso de Shakespeare Band of Brothers de su obra de historia Enrique V. Otra es Our Revels Now Are Ended de The Tempest y explora temas como la soledad y el aislamiento causados por la pandemia, así como la alegría del reencuentro con los seres queridos.

La primera edición impresa de las obras recopiladas de Shakespeare, conocida como "First Folio", se publicó en 1623, siete años después de la muerte del Bardo (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

En otro, imágenes reales de emigrantes en el mar se combinan con un discurso de defensa de los refugiados de una obra de teatro no representada. Jewers dijo que eligió los temas de las películas para reflejar los paralelismos con 1623.

Te puede interesar: Edo Costantini: “El arte tiene el poder de transformar al ser humano”

“Todo lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos años de agitación -enfermedades masivas, preocupación por la inmigración, protestas, conflictos en Europa, un creciente deseo de desafiar a la autoridad y decir la verdad al poder- también estaba ocurriendo en 1623″, dijo.

Cuando se publicó el Primer Folio, había un brote de peste y los emigrantes ingleses cruzaban el Atlántico en barcas para empezar una nueva vida en Norteamérica. “Los paralelismos son asombrosos y las palabras de Shakespeare están más frescas que nunca en su capacidad de hablar con fuerza de nuestras propias vidas contemporáneas”, añadió Jewers. Las películas se proyectarán en el centro de Londres el 8 de noviembre.

Te puede interesar: Todo listo para una nueva Feria del Libro de Salta

Fuente: AFP