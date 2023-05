De Mendoza a Nueva York, Lucía Caruso brilla en el primer mundo de la música y el cine

Lucía Caruso es pianista y compositora mendocina, con numerosos premios internacionales (Foto: archivo personal L. C.)

Hay una mendocina que tiene brillo propio en Nueva York. Se trata de Lucía Caruso, pianista y compositora, actual directora artística y cofundadora de la Manhattan Camerata, junto a Pedro Henriques Da Silva. Además, realiza composiciones para cine. Ha obtenido numerosos premios internacionales (entre ellos, en el Concurso Internacional de Piano, y también fue reconocida por la World Piano Teachers Association) y también fue distinguida por la ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, por sus siglas en inglés). En 2021, recibió nominaciones al Grammy 2021 por la música original del documental Forte, de David Donnellyde, que ella misma protagoniza junto a las violinistas Tatiana Berman (Rusia) y Eldbjørg Hemsing (Noruega).

Te puede interesar: “Con más de 150 artistas, regresa Festival Internacional de Música de Bariloche”

Desde que tiene 19 años Caruso vive en Nueva York, lugar al que llegó para estudiar. Así lo cuenta: “Estudié música durante muchos años en Mendoza hasta que tomé la decisión de venirme a Nueva York. Ahí me anoté en el Manhattan School of Music donde hice mi licenciatura en piano; y luego estudié maestría en composición y música de cine en la New York University”. Sobre su tarea profesional, destaca que trabajo mucho “en Europa, sobre todo Inglaterra y otros países”. “Pero mi base es Manhattan, junto a mi marido –el también compositor y guitarrista portugués Pedro Henriques da Silva– con quien formamos la Manhattan Camerata”.

Lucía Caruso vive en Nueva York, ciudad a la que llegó para complementar su formación musical (Foto: archivo personal L. C.)

<b>Música en el Día de la Mujer</b>

El pasado 8 de marzo, la ONU organizó un concierto especial junto con su orquesta sinfónica. Para ello invitó a músicas de distintas partes del mundo para desplegar su talento, en una fecha tan simbólica. Allí, en el espectáculo Mujeres globales en la música, Lucía fue la representante sudamericana y compartió escenario junto con Louise Farrenc (Francia), Florence Price (EEUU), Jeanne Zaidel-Rudolph (Sudáfrica), Bora Yoon (Corea/ EEUU), Zhang Haihui (China), Angélica Negrón (Puerto Rico, EEUU), Suad Bushnaq (Siria), Sussan Deyhim (Irán) y Masha Brodskaya (Ucrania).

Luego de esa experiencia, afirma: “La buena noticia es que está cambiando esta tendencia, se está tomando conciencia de esto y este evento que hizo la ONU muestra que todo está cambiando”. En ese sentido agrega que no sabe “exactamente” si hay más mujeres o se están presentando muchas más, pero que “hay una gran diversidad de situaciones en las que las mujeres empiezan a participar”.

"Como mujer hay que luchar mucho más", dice Lucía Caruso sobre el mundo de la música (Foto: archivo personal L. C.)

Pese a los cambios, cuenta, no es fácil hacer su camino profesional. “Hay que sacrificar muchas noches sin dormir, hay que viajar mucho (porque a veces te llaman de un lado al otro), hay que subir al avión, hay que estar con los ensayos, hay que pararse al frente de una orquesta con autoridad siendo mujer...

Según afirma, para realizarse artísticamente “hay que tomar una decisión” y eludir el mandato de tener una familia y dedicarse a cuidar niños. “En este trabajo hay que entregar todo y a veces no hay espacio para las dos cosas. Como mujer hay que luchar mucho más. No conozco muchos hombres que tengan un montón de niños a su cargo y que también compongan y dirijan…” reflexiona.

Hacer música no es solamente inspiración, afirma. “Cuando se trabaja profesionalmente de esto una se tiene que sentar igual a trabajar, aunque no estés inspirada, y luego la inspiración viene, te encuentra. Eso es la diferencia entre amateur y profesional” destaca.

Como representante de Sudamérica, Lucía Caruso participó del concierto "Mujeres globales en la música", organizado por la ONU el 8 de marzo de 2023 (Foto: archivo personal L. C.)

<b>Cómo es hacer música para películas</b>

“Soy principalmente pianista y compositora. Últimamente también estoy escribiendo y estoy por terminar el primer guion de una película. Además compongo música para películas. Y dirijo mis obras. No me considero directora orquestal, pero si hago música de una película y tengo que hacer la grabación, yo soy quien me subo al podio y la dirijo”, cuenta Lucía Caruso sobre su trabajo diario.

En este contexto, opina, el rol de la mujer en la industria musical es un tema central para aspirar a una igualdad de oportunidades de género. “Todavía tenemos un porcentaje muy bajo de mujeres compositoras programadas en las principales orquestas del mundo; pero se está empezando a ver cada vez más. La Filarmónica de Nueva York está haciendo cada vez más audiciones para mujeres”.

Los números avalan su opinión. “Hay que tener en cuenta que un 16% de las obras actuales de la música para orquestas está compuesta por mujeres y comparadas con las obras de hombres es un número menor. Y si hablamos de cine, son números muchos más chicos. Antes de la pandemia, el 2 por ciento del mundo de la música del cine estaba hecho por mujeres. Ahora va creciendo de a poco y es necesario que esa tendencia se empiece a ver en Hollywood. En el año 2020 Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir –una artista islandesa– ganó un Globo de Oro, un premio de la Crítica Cinematográfica, un premio BAFTA y un premio Oscar por mejor banda sonora por la película Joker. Creo que fue un empuje necesario para las mujeres en la música para cine”.

Seguir leyendo