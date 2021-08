Bienalsur llega a Suiza con una muestra al aire libre, con la presencia de artistas latinoamericanos

Con siete obras instaladas en el espacio público, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur llega a Suiza

Con siete obras instaladas en el espacio público de los artistas argentinos Agustina Woodgate, Marie Orensanz y Pablo Reinoso, el colombiano Iván Argote, y los suizos Katja Schenker, Denis Savary y Christian de Belair, además de un homenaje al creador francés Christian Boltanski -fallecido el pasado 14 de julio- se inaugura este miércoles en el marco de Bienalsur 2021 el segmento “Parcours Culturel”, una muestra de arte al aire libre que toma cuerpo en la ciudad de Crans-Montana, Suiza.

En la tercera edición de Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur) y la segunda en la que participa Crans-Montana (Valais, Suiza) como sede entre otras 50 ciudades, se presenta esta exhibición que estará hasta el 31 de marzo de 2022, y que tiene curaduría de la directora artística del evento, Diana Wechsler.

Las obras, realizadas con materiales amigables con el medio ambiente, se plantean en tensión entre naturaleza y cultura, y naturaleza y sociedad, como punto de partida del recorrido que proponen en la ciudad suiza, y se enmarcan en los ejes curatoriales que buscan reflexionar sobre modos de habitar con conciencia ecológica.

“Mirar y redescubrir el paisaje”, problematizar esta relación “escondiéndose en la arquitectura y generando una presencia tan inquietante como inesperada”, es el objetivo de la muestra en la que participan Iván Argote (Colombia/Francia), los argentinos residentes en Francia Pablo Reinoso y Marie Orensanz, los suizos Denis Savary, Katja Schenker y Christian de Belair, además de la también argentina Agustina Woodgate que reside entre Ámsterdam y Miami.

Por otro lado, la exposición también exhibirá la obra Misterio, del recientemente fallecido Christian Boltanski -padrino de la Bienal- además de la proyección de un video homenaje.

Entre las obras, la presencia del agua como recurso no renovable es el foco del trabajo de sitio específico de Woodgate, que con The Source propone una estructura realizada con material de las canteras de la región, diseñada para entronizar un grifo o bebedero público de agua pura.

Por otro lado, Argote con On how we related busca situar la problemática de la convivencia a través de un banco-balancín (un banco público). El artista instala la paradoja que supone la vida en comunidad en la cual la acción de un sujeto afecta inevitablemente a los demás.

Con L’ amie de mon amie (El amigo de mi amigo), Schenker, creó una esfera de hormigón, cuya superficie pintó con material nacarado que tiene como potencial la del movimiento e invita a la acción performática de los espectadores para que la empujen, modificando su superficie reflejante en ese acto; y el artista local de Belair presenta L´envol.

La escultura de Savary, Lokis VII, retoma al personaje de la novela fantástica de Prosper Merimee (1869, un ser entre oso y hombre), creada con fiberglass, lo que le otorga una materialidad traslúcida, ligera y la coloca en una dimensión fantástica. La obra se instala dentro del Parcours en Crans-Montana y llama la atención sobre el oso pardo, especie amenazada y en vías de extinción.

"Parcours Culturel", una muestra de arte al aire libre que toma cuerpo en la ciudad de Crans-Montana, Suiza (Prensa/cf/Telam)

Reinoso presenta La Chose, un tronco de árbol sin raíces que por la acción del escultor se integra al grupo de árboles de la ciudad, pero como árbol-artefacto. A su vez, la obra Invisible, de Marie Orensanz, que representa el ojo de cerradura y ya fue presentada en la última edición de 2019, cambia de ubicación.

“Crans-Montana es un lugar en el que la relación entre el paisaje natural y la creación humana se produce de manera absolutamente única. Por interferencia o por una presencia repentina e inesperada, la presentación de obras de diferentes artistas en estos espacios alrededor de un circuito, especialmente diseñado para la ciudad de Crans-Montana, hace de esta un nuevo espacio. Las obras de arte se entremezclan con los espacios del centro urbano, para realizar interferencias con las que el punto de vista artístico busca recrear la percepción del espacio urbano y la naturaleza”, define Wechsler.

La tercera edición de Bienalsur es organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y se desarrolla hasta diciembre en más de 23 países -incluido el Vaticano- y abarca 50 ciudades, 124 sedes y la participación de 400 artistas. La inauguración de esta muestra será a las 11 (hora local). Se puede acceder a más información.

Fuente: Télam





