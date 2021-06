“Ensayo para Güemes”: el filme que va al encuentro del prócer argentino

Backstage de "Ensayo para Güemes"

Una dramaturga y un actor se reúnen para ensayar una representación teatral, al estilo tableau vivant, basada en la famosa pintura Antonio Alice, La muerte de Güemes. Esta pintura sirve de inspiración para su puesta en escena de ensueño, con siluetas, sombras y colores. Pronto, se incorpora a este Ensayo sobre Güemes un actor que personifica a Vidt, y una historiadora del arte. Pero en la ficción y en arte, así como en la vida, nada resulta igual a lo planeado.

Ensayo para Güemes es un mediometraje de ficción dirigido por Daniel Rosenfeld, protagonizado por Leonardo Sbaraglia, con la participación especial de Mercedes Morán y las actuaciones de Martina Garello y Walter Jakob. Pasando del humor al viaje introspectivo, los cuatro personajes se sumergirán en las profundidades de la historia para intentar desentrañar el enigma detrás de Martín Miguel de Güemes.

“Fue una aventura en la que se abren muchas preguntas; es importante imaginar a ese Güemes, mostrar un lado más humanizado, mostrar el relato de una dramaturga y de tres actores que se reúnen y que a través de lo lúdico se encuentran con este Güemes”, dijo Rosenfeld, durante la presentación en el Centro Cultural Kirchner.

El actor Leonardo Sbaraglia, sostuvo: “Este proyecto terminó siendo una gran aventura, la manera en que lo encaramos es muy lindo, muy descontracturado y a través de Canal Encuentro seguramente va a llegar a gente más joven que no conocía a Güemes”. Por su parte, Mercedes Morán expresó: “Ojalá que el abordaje que hicimos sobre Güemes depare lo mismo en la gente que me deparó a mi sobre un personaje que no conocía. Creo que puede servir como un gran disparador en las escuelas”.

Güemes fue un carismático caudillo que impuso su espíritu federal al reivindicar los derechos de las provincias, en especial de la suya, Salta. Con una gran vocación de justicia social, gobernó implementando medidas para favorecer a los más desprotegidos. Por eso mismo, fue recompensado con el amor y la lealtad de su pueblo. Su vida y, especialmente, su muerte son emblemas de compromiso y patriotismo. Puso por delante el bien general por sobre los beneficios personales, renunciando a todo tipo de privilegio al provenir de una de las familias más acomodadas de la época. Hombre de confianza del General San Martín, sus convicciones, dentro y fuera del campo de batalla, lo llevaron a desempeñar un papel fundamental en la historia argentina.

El filme se estrena este jueves 17 de junio a las 22 h en Canal Encuentro al conmemorarse los 200 años del fallecimiento del Martin Miguel de Güemes. Y tendrá repeticiones el viernes 18 de junio (13:00 hs), el sábado 19 de junio (21:00 hs), el domingo 20 de junio (15:00 hs) y el lunes 21 de junio, a las 20:30.

