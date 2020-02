El trabajo me desafía doblemente, porque me han puesto al mando de un equipo que se propuso encontrar lugareños que demuestren que las historias de Gabo no nacieron solamente de su imaginación febril, sino que están basadas en la enorme capacidad de invención y exageración que se respira en cada esquina. Así que aquí andamos, cámara y celulares en mano, con el objetivo de contar en Instagram aquellas historias que Gabo no posteó.