La grilla catalana continúa con A.K.A. (Also Known As), el último fenómeno teatral surgido en el off de Barcelona y ganadora de dos Premios Max. Es interpretada por Albert Salazar, con dramaturgia de Daniel J. Meyer y dirección de Montse Rodríguez Clusella, quien acerca al público un teatro comprometido que se involucra con temas como el racismo, la identidad, las redes sociales, la importancia de los amigos y del primer amor. Es una reflexión sobre los problemas de un chico de 15 años, sensible y solitario, que mira directamente a los ojos y al corazón de su historia. Un éxito de público y crítica que ha conseguido acercar jóvenes al teatro.