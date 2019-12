-Cualquiera sea el proyecto y desde siempre hay una anticipación sobre dónde está el otro, qué es lo que el otro va a interpretar y cómo es el rol del otro en el caso de aquellas otras en las cuales hay una participación activa y aún donde la participación tenga que ver más con algo de contemplación, eventualmente siempre va a estar previsto o preconcebido esa acción. Yo creo que los artistas no estamos para hacer dogmas, pero desde mi punto de vista, lo que me interesa es comunicar. Me parece que el arte es un medio de comunicación y el otro en este caso, en este juego, en esta actividad que tiene que ver con comunicar, con transmitir, con incorporar no puede haber ningún tipo de exclusión. Entiendo que el arte es una actividad sensible, vinculada a la educación y me parece que tendría que existir un ánimo de no exclusión y de no subestimación, porque también un poco el cuestionamiento dentro de las artes visuales siempre ha sido el tema de cuán elitista es el arte y cuánto hay que saber de arte para poder entenderlo. Yo creo que en el arte pueden existir mecanismos de generar una obra elocuente y accesible como para que la gente pueda interpelarla.