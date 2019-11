Escolar había revelado que le llamaba la atención que muchos de los vecinos no habían ido nunca a los museos que visitan en estos recorridos, y varios de ellos vivían relativamente cerca. En esto coincidió la guía y aportó: “Sorprende cómo todo dialoga con todo, lo que es increíble. La gente no solo no conoce muchos museos y carece de esa cercanía con estos espacios que en definitiva son nuestros -los museos públicos en particular-, sino que también pasa mucho que desconoce lo que pasa alrededor. La gente quizás anda como si fuera en modo automático. Pasan por acá y nunca se habían detenido a mirar o a buscar la historia de un edificio en particular. Por eso la gente está muy agradecida por el relato que se arma al final del paseo”.