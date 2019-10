–Esta es una puesta que hizo Pirandello en 1925 y no fue aceptada por la sociedad italiana; de hecho fue abucheado al final. La decisión de traer La fiesta del señor de la nave tiene que ver con que me atrapó la profecía de Pirandello de que el hombre se está “animalizando” cada vez más. El hombre se está volviendo un cerdo, un animal. Hoy más que nunca el hombre está en contra del propio hombre. Somos los únicos que podemos estar unos en contra de los otros. Somos más un “yo” y no un “nosotros”. Por eso en la escena final muestro al hombre que se decapita a sí mismo. Así es como se demuestra la monstruosidad que va a aparecer en la obra. Teniendo los elementos en Buenos Aires, veo esta posibilidad como un desafío para mostrar a un Pirandello más intenso en su arquitectura ideológica. Creo que la profecía de Pirandello es aplicable a lo que sucede en Italia o en Argentina, como a muchos otros lugares. Él hablaba de una animalización de los humanos, una concentración de la individualidad y creo que algo de esto está sucediendo. Las piezas que traigo a Buenos Aires no son casuales. En El hombre con una flor en la boca hay una reflexión entre la vida y la muerte, donde un moribundo no se limita a hablar de la muerte, sino a encontrarle sentido a lo que le queda de vida. Luigi siempre reflexionó mucho sobre la existencia.