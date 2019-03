El llamado al juego a medios tradicionales remite a la existencia de proyectos fuertes de podcast en la radio pública norteamericana, pero también por parte de medios como The New York Times, The Guardian o el incipiente acercamiento de la BBC. En el caso de los dos primeros, se destacan sus podcasts con resumen diario de noticias, así como aquellos semanales sobre el universo literario, en el que los periodistas y editores del área cultural analizan libros de ficción y no ficción junto a los autores: The Book Review y The Guardian Books Podcast, ambos con buen trabajo de curaduría y posproducción.