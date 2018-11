Corrían los primeros años de plomo, los setenta. Peico vivía en España, y de pronto fue corresponsal allá de la editorial Atlántida en sus años de oro. Y cayó en manos de un coordinador hiperquinético que lo llamaba Buenos Aires–Madrid ignorando la diferencia horaria. Es decir, lo martirizaba. Le pedía "para hoy" crónicas kilométricas o entrevistas imposibles. "Buscá, corré, hacé, mandá, llegá para el cierre, rataplán, plán, plán". Y yo, que no lo conocía face to face pero había agotado cada nota firmada, y como tantos de mi generación quería ser… no como él: al menos como su sombra, sonreía. Porque lo imaginaba sonriendo ante esa ametralladora incesante. Porque ya había urdido cabeza, cuerpo y final de la nota en segundos.

Durante esos años sólo tuvimos un contacto directo. No recuerdo a qué estúpido funcionario nacional y popular se le ocurrió proponer que nosotros, el pueblo, comiéramos carne de pingüino, animalito bello e inocente si los hay.