— "El solfeo del jugador de fútbol". Hace poquito justamente tuve la agradable sorpresa de ver a Mbappé, que es un chico que a mí me fascina como a todo el mundo, no solamente por la maravillosa técnica que tiene sino por la sencillez que tiene y lo grato que es escucharlo hablar. Un periodista le hacía una pregunta como insinuando que ahora que tenía plata, éxito y todo podía relajarse, pero él respondía: "No, no, tranquilo, yo sigo ensayando mis gam". Mi "gam" refiriéndose a la música. Porque él toma los riesgos que no toma ninguno. Todos esos gestos técnicos que uno ve y se asombra son un trabajo desde chiquito y repeticiones que según la ciencia son como mínimo cinco mil. O sea que es un trabajo como el del músico con sus ensayos, y después cuando va a la cancha uno dice "uy, mira lo que hizo". Pero atrás hay años de trabajo. Esa comparación me pareció muy feliz. Y la técnica también; como yo soy un enamorado de las lenguas, de las palabras, me gusta mucho la etimología, y la técnica viene del griego technos, que quiere decir arte. O sea que los griegos no hacían ninguna diferencia entre la técnica y el arte, para ellos era lo mismo. El arte es toda actividad que produce belleza. Y creo que nadie puede discutir que el fútbol produce belleza, o no sería un deporte tan popular.