—Vos tenés muchos prejuicios sobre mí…

—Tengo muchas entrevistas escuchadas acerca de otros entrevistados. A los 8 años de edad yo, bueno, un chico de La Plata como era, mi familia me trae en auto por Carlos Pellegrini me acuerdo y me dicen: "¿Ves Iñaki? Ese es el Colón. Ese es el Teatro Colón." Yo ya estudiaba en La Plata. Y me acuerdo, pero como si fuera hoy te lo describo, un edificio color arena, un edificio bastante raro para lo que un chico platense y que iba al colegio. Y me acuerdo de sentir como un estado de vibración interior donde yo percibí en ese momento, yo fui consciente de lo que me estaba sucediendo como niño, que ese lugar era un lugar al cual yo ya había pertenecido, yo iba a pertenecer y que algo en común venía demasiado fuerte, que yo no podía estar más tiempo esperando sin llegar a entrar. Y fue tal la conmoción que yo viví que me acuerdo que desde ese día en mi casa yo quería ir al Colón. Imaginate mi familia, padres absolutamente de clase media, platenses, una vida armada en La Plata, cómo le hacés entender a un chico que era otra ciudad, que era transformar la vida familiar. Y no paré, porque evidentemente yo insistí tanto que a la semana logré venir con mi mamá, logré entrar al instituto, lo que era la escuela del Colón, que ya no está más tristemente dentro del edificio, grave error en la reforma que hicieron, y me acuerdo que ya habían pasado los exámenes preliminares, los psicofísicos, y no el técnico que era el último. Para poder rendir el último examen tenías que tener aprobada la parte de salud. Y me recibe la ex directora del instituto, que era una mujer que hizo muchísimo por la danza, María Luisa Lemos. Claro, yo tenía 8 años, un chico rebotando en la receptoría de la sala de la escuela, con una desinhibición absoluta y con un desparpajo infrecuente, cosa que ni siquiera lo tengo ahora, y fue tal la insistencia mía de pedir por favor que quisiera que me tomaran el examen, que ella misma ese mismo día me subió a una de las salas, que después conocí durante el tiempo de la escuela, y me tomó ella misma la audición fuera de término, fuera de posibilidad de inscripción y demás, y ese mismo día ingresé y en marzo empecé.