Son textos breves. Muchos de ellos tienen el atractivo de mostrarla "de entrecasa", como si lo escrito no estuviera destinado a la lectura. Suele terminarlos abruptamente, contra las reglas, con una cita que también se detiene en seco. La imaginamos escribiendo a velocidad, para cumplir con el compromiso. O escribiendo a desgano, porque es inevitable y no quiere ofender a quienes le hicieron el encargo. Marosa no le teme al lugar común y, en varias notas, para llegar a un final, recurre a la cita, como si su paciencia ya se hubiera agotado o no se le ocurriera nada más. El árbol serpenteante de hojas y bichos que es la poesía de Marosa, pierde entonces sus espirales y la rama se corta abruptamente. No es una cronista, no es una crítica, no teoriza a la manera de los "grandes". Cuando escribe en prosa delira de manera asordinada. Delira lo indispensable (si se permite esta contradicción solo aparente).