“Lo que más me preocupa es que no llegamos a vacunar lo que habíamos prometido: 4 millones de dosis en enero de la vacuna Sputnik V y 14 millones en febrero. No han llegado y eso sí que no es bueno”, expresó preocupado. Al respecto explicó que el Gobierno debe avanzar a paso firme, de lo contrario habrá una segunda ola de contagios similar a la primera: “Si usted no vacuna, va a ser lo mismo que el año pasado, va a llegar el invierno, va a empezar a aumentar y habrá una nueva ola”.