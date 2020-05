Anoche seguía produciendo severos errores la app Cuidar que Axel Kicillof dijo que era obligatoria en la provincia de Buenos Aires para poder circular. En Twitter, una usuaria dijo que no era paciente de riesgo y no tenía ningún problema de salud, tampoco temperatura, y el autodiagnóstico concluyó que tenía síntomas compatibles COVID-19 y que ya fueron reportados , le pidieron que no salga de su domicilio hasta recibir asistencia médica y le alertaron: “No podés estar en contacto con otras personas". La usuaria @macacons se preguntaba anoche: ¿a quién reclamo?