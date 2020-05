Sobre las salidas recreativas, Quirós defendió la medida como una forma de ayuda a la salud mental y emocional de los niños, pero pidió que haya distanciamiento social entre grupos familiares para que no se agrupen entre sí. Es decir, evitar el contacto con terceros y otras personas. “Creemos que una caminata entre padres responsables y los niños por una hora, que no sea de interacción social en el publico, no le va a agregar riesgo a esto que pasando en la Ciudad”, planteó.