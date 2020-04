- Sabemos que, por ejemplo, entre un 10 y un 15% de los catalanes, casi medio millón de personas, han sido infectadas por el coronavirus, no todos con síntomas. No está garantizado que todos ellos sean inmunes, pero si pasaran la enfermedad una segunda vez no sería tan grave como el primer contagio. El riesgo de desconfinar será la aparición de nuevos rebrotes y por tanto será necesario encontrar los casos positivos y aislarlos de forma rápida.