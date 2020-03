Sin embargo, Liberatori ve que mientras la gran mayoría se preocupa por la situación y actúa en consecuencia, hay otros que ignoran el peligro en que está el mundo y la Argentina. “Vivo en la ciudad de Buenos Aires, mi regimiento está en Campo de Mayo, así que me muevo bastante. Hoy fue un día particular. Vi mucha gente que fue a trabajar. No se entiende la gravedad de la situación”.