Historias de los mundiales: Zaire o Congo, la dictadura detrás de la jugada más insólita de la historia

En uno de los repechajes previos al inicio del Mundial 2026, el combinado africano buscará clasificar a la segunda cita orbital de su historia

Un jugador de Zaire protagonizó una de las jugadas más recordadas de los mundiales - crédito FIFA

El 31 de marzo de 2026 se jugará uno de los repechajes para clasificar a la Copa del Mundo, compromiso que será protagonizado por el ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica, ante República Democrática del Congo. El ganador del duelo será incorporado al grupo en el que ya están Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Tras derrotar a Nigeria en el desempate de la Federación Africana, República Democrática del Congo es la nación favorita a sumarse a la cita orbital que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, en la segunda ocasión en la que jugaría la fase final del torneo de selecciones.

Con figuras como Cédric Bakambu, Aaron Wan-Bissaka y Chancel Mbemba, el Congo tiene jugadores para mejorar la participación que tuvo en la Copa Mundo 1974, que se llevó a cabo en Alemania Federal.

En esa ocasión, aunque no sumó puntos, el combinado protagonizó una jugada que durante años se pensó que se trató de desconocimiento de las reglas, pero en realidad era un grito de libertad.

El Congo clasificó al repechaje de la FIFA tras derrotar a Nigeria - crédito EFE

Antes de ser la República Democrática del Congo, este país era llamado Zaire, bajo ese nombre participó en la Copa Mundo 1974, en la que compartió grupo con Brasil, Yugoslavia y Escocia.

En su debut perdió 2-0 ante Escocia con tantos de Peter Lorimer y Joe Jordan; contra Yugoslavia la debacle fue peor, ya que fueron derrotados 9-0. En dicho compromiso, el árbitro central fue el colombiano Ómar Delgado.

En la última fecha cayeron 3-0 ante Brasil, que era una de las naciones favoritas a quedarse con el título, pero a la postre terminaron en el cuarto lugar. A pesar de que no sumó goles, Zaire protagonizó una jugada histórica en el partido ante los sudamericanos.

La historia detrás del indirecto más recordado de la historia

La única participación de esta nación en una Copa del Mundo dejó una de las jugadas más recordadas de la historia - crédito FederaciónRDC/FIFA

Sobre el minuto 80, un tiro libre a favor de Brasil se convirtió en noticia mundial luego de que Mwepu Ilunga, jugador de Zaire, corriera hasta donde estaba ubicado el balón y lo pateara.

En su momento se pensó que este hecho era consecuencia de la falta de conocimiento que tenían los africanos sobre las reglas del deporte, pero años más tarde se confirmó que en realidad estaban buscando llamar la atención de los medios.

En ese momento, Zaire era controlado por la dictadura de Mobutu Sese Seko, que buscaba en el deporte un espacio para que el resto del planeta conociera a su país, por lo que ofreció premios millonarios al plantel de futbolistas a cambio de hacer una buena presentación en Alemania.

El dictador desconocía el potencial que tenían sus jugadores en comparación con el resto de figuras que había en el torneo, por lo que le sorprendió la derrota ante Escocia en el debut, y provocó que no se hiciera el pago de los salarios de la plantilla y el cuerpo técnico.

Zaire perdió los tres partidos que jugó en el mundial de 1974 - crédito Grosby

Contra Yugoslavia, Zaire jugó bajo protesta, lo que quedó en evidencia luego de que su guardameta fue sustituido sobre el minuto 23 y una de sus figuras rechazó seguir en el encuentro después del primer tiempo.

Años más tarde, Mwepu Ilunga confesó que tenía claras las reglas del deporte, pero que con su acción buscó que les prestaran atención ante las posibles represalias en su contra tras el fracaso que tuvieron en la Copa Mundo.

Los jugadores de Zaire fueron obligados a volver a su país ante la amenaza de que sus familias serían asesinadas si tomaban la decisión de quedarse en Europa. La mayoría de deportistas fueron exiliados y murieron en la pobreza, mientras la dictadura decidió recortar drásticamente el dinero que pensaba invertir en el deporte de la nación.

