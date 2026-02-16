Tras el triunfo del Deportivo Cali ante Nacional Gamero le respondió a sus críticos: “No se preocupen tanto por cuándo me voy”

La continuiudad de Alberto Gamero en el Deportivo Cali estaba en duda antes del partido ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Deportivo Cali logró un triunfo clave ante Atlético Nacional, cortó la racha invicta de su rival y brindó un respiro a su técnico, Alberto Gamero, quien venía afrontando cuestionamientos por los resultados recientes y por su continuidad en el cargo.

La victoria por 1-0 en Palmaseca no solo significó tres puntos, sino que permitió al entrenador mostrar autocrítica sobre el rendimiento y reafirmar su enfoque en el trabajo diario del equipo. El propio Gamero envió un mensaje a quienes especulan sobre su salida, al señalar que el fútbol es de resultados y que se encuentra tranquilo mientras siga trabajando por el club.

El entorno, la presión y el futuro del técnico

El entorno de presión que rodea a Deportivo Cali y a su entrenador fue un eje central en las declaraciones de Gamero. El director técnico reconoció los rumores en torno a su salida, pero restó importancia a lo que se comenta en redes sociales, prefiriendo centrarse en su labor cotidiana.

“Estoy tranquilo hasta el día que tenga que estar aquí; Gamero no va a ser eterno aquí, pero trabajo para poderme ir muy bien de aquí”, aclaró en rueda de prensa.

Respecto al respaldo dirigencial, el técnico fue enfático: “No se preocupen tanto cuándo se va o se queda Gamero, el día que me tenga que ir, me voy; tengo muchos partidos en el fútbol colombiano. Estoy enfocado es en preparar el equipo”. Para el entrenador, la única manera de sostener un ciclo al frente del club es obtener resultados positivos.

El triunfo que oxigena el proyecto de Gamero

El tanto decisivo llegó con un remate de cabeza del argentino Juan Ignacio Dinenno, tras centro de Luis Manuel Orejuela al inicio del segundo tiempo. Ese gol le dio la ventaja a Cali y modificó el desarrollo del partido, permitiendo a los dirigidos por Gamero mostrarse más competitivos en el contragolpe.

La figura del encuentro fue el portero Pedro Gallese, quien se lució con atajadas fundamentales, especialmente en la doble intervención ante Morelos y Marlos cuando Nacional presionaba por la igualdad. “El equipo hizo cosas para competir y entender que hay buen equipo; jugamos mano a mano, ellos tuvieron opciones y nosotros también. Este equipo trabaja y es humilde”, afirmó Gamero durante la rueda de prensa.

El entrenador destacó la capacidad de su equipo para resistir la presión y subrayó que ahora el reto es mantener el nivel. La victoria permitió al Cali romper una racha irregular y le propinó a Atlético Nacional su primera derrota en la Liga BetPlay I-2026.

Así va el Deportivo Cali en la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026

Actualmente los dos clubes que perderían la categoría son Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó. El primero con apenas dos puntos en la sumatoria, mientras que el segundo si arrastra una mala campaña de apenas 70 puntos en los tres últimos años.

20. Cúcuta Deportivo: 2 puntos / 6 partidos jugados / -5 diferencia de gol / 0.333 promedio (recién ascendido).

19. Boyacá Chicó: 73 puntos / 85 partidos jugados / -9 diferencia de gol / 0.858 promedio.

18. Deportivo Cali: 93 puntos / 85 partidos jugados / +3 diferencia de gol / 1.094 promedio.

17. Internacional de Bogotá: 93 puntos / 85 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.094 promedio.

16. Alianza FC: 93 puntos / 83 partidos jugados / -8 diferencia de gol / 1.120 promedio.

15. Llaneros FC: 54 puntos / 47 partidos jugados / +2 diferencia de gol / 1.148 promedio.

14. Águilas Doradas: 102 puntos / 84 partidos jugados / 0 diferencia de gol / 1.21 promedio.

13. Deportivo Pasto: 111 puntos / 85 partidos jugados / +1 diferencia de gol / 1.305 promedio.

12. Deportivo Pereira: 110 puntos / 84 partidos jugados / -4 diferencia de gol / 1.309 promedio.