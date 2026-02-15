Brandon Rivera fue protagonista en Francia: terminó en el podio del Tour de la Provenza

Brandon Rivera quedó en el podio y fue el único colombiano en la competencia - crédito Manon Cruz/REUTERS

La temporada 2026 sigue generando señales muy positivas para el ciclismo colombiano gracias a la sobresaliente actuación de Brandon Rivera. El pedalista zipaquireño, integrante del Ineos Grenadiers, logró ubicarse en la tercera casilla de la clasificación general del Tour de la Provenza, consolidando así su mejor arranque de año en el calendario europeo y convirtiéndose como uno de los referentes nacionales en el pelotón internacional.

La competencia francesa, que celebró su décima edición, se disputó entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, con un recorrido de tres etapas que sumó más de 550 kilómetros totales. Desde 2020, el Tour de la Provenza forma parte de las UCI ProSeries en la categoría 2.Pro, lo que garantiza la presencia de equipos WorldTour y una nómina de alto nivel con figuras reconocidas y jóvenes promesas del ciclismo mundial.

Etapas y recorrido del Tour de la Provenza 2026

El colombiano Brandon Rivera quedó en la tercera casilla a 14 segundos del líder americano - crédito esciclismo

1ª etapa (viernes 13 de febrero): Marsella – Saint-Victoret, 168,8 km Una jornada rápida, ideal para rodadores y velocistas, en la que el pelotón mantuvo un ritmo alto y permitió la primera selección de favoritos.

2ª etapa (sábado 14 de febrero): Forcalquier – Montaña de Lure, 179,8 km Considerada la etapa reina, con final en alto y más de 3.200 metros de desnivel acumulado. Aquí Brandon Rivera se destacó entre los mejores escaladores, entrando en el podio virtual tras cruzar la meta junto el español Carlos Rodríguez Cano y el estadounidense Matthew Riccitello, que quedó como líder de la general.

3ª etapa (domingo 15 de febrero): Rognac – Arles, 210,8 km La fracción más larga de la edición, con terreno ondulado y final propicio para fugas y remates al sprint. Rivera supo defender su posición en la general y asegurar su presencia en el podio quedando a 20 segundos del estadounidense.

Rivera es referente del ciclismo colombiano y mundial

Brandon Rivera había sido tercero en la prueba ContrarreloJ Individual del 2025 - crédito Ineos Grenadiers

El Escarabajo de Ineos Grenadiers celebró su podio en Francia enía de proclamarse campeón nacional contrarreloj en Colombia 2026, superando a Daniel Martínez y Rodrigo Contreras.

Ese resultado reforzó la confianza de Rivera y lo impulsó a viajar a Europa con grandes expectativas, que se vieron cumplidas al sorprender en una prueba con alta presencia internacional.

El de Zipaquirá se suma así a la lista de los pedalistas cafeteros que han hecho historia en el Tour de la Provenza. En las últimas temporadas, Colombia ha dejado una huella imborrable en esta carrera: Nairo Quintana se coronó campeón en 2020 y 2022, mientras que Iván Ramiro Sosa lo hizo en 2021, demostrando el dominio del ciclismo nacional en terrenos franceses y consolidando la reputación de los escaladores colombianos en Europa.

Un salto de calidad y grandes expectativas para 2026

El escarabajo Rivera disputará la 26.ª edición de la Clásica Faun-Ardèche - crédito @INEOSGrenadiers/X

La actuación del pedalista de 29 años en la Provenza es el reflejo de un corredor en pleno crecimiento, capaz de pelear cara a cara con los mejores del mundo y de asumir roles importantes dentro de una escuadra de la talla de Ineos.

El podio en Francia, sumado al título nacional en la contrarreloj, posiciona a Brandon Rivera como uno de los nombres a seguir en 2026. Su desempeño será clave para las aspiraciones de Colombia en el calendario internacional y para el propio Ineos, que apuesta por su progresión en carreras de alto nivel.

Tras su destacado paso por el Tour de la Provenza, Brandon Rivera prepara su próxima cita: la 26.ª edición de la Clásica Faun-Ardèche, que se disputará el 28 de febrero con salida y llegada en Guilherand-Granges y Étoile-sur-Rhône.

Esta clásica francesa, cada vez más prestigiosa en el calendario internacional, contará con la participación de 21 equipos —incluidos 12 WorldTeams y 6 ProTeams— y promete ser una auténtica prueba de fondo y explosividad para los escaladores y cazadores de clásicas.