Willington Ortiz se mostró optimista con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Se aseguran instancias finales”

A menos de 120 días para el debut de la “Tricolor” ante Uzbekistán, una de las leyendas del cuadro “Cafetero” se mostró optimista con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo

El exjugador de la "Tricolor" y referente de Millonarios habló sobre lo que espera de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en Norteamérica-crédito @ElBordillo/X

La cuenta regresiva para lo que será edición número 23 de la Copa del Mundo (séptima en la que participará Colombia) está vigente, y las expectativas por lo que pueda hacer el combinado dirigido por Néstor Lorenzo aumenta.

En medio de la expectativa, el 13 de febrero de 2026, se pronunció Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia, mostrando un optimismo por lo que puede ser la campaña de la “Tricolor” en la cita orbital.

Willington Ortiz habló sobre lo
Willington Ortiz habló sobre lo que será la Copa del Mundo de 2026 para Colombia- crédito Diego Pineda/Colprensa

El 13 de febrero de 2026, con el carisma que lo acompaña, llegó a hablar con los medios de comunicación de Barranquilla, ya que estará presente en el Carnaval, se le consultó sobre su punto de vista de la “Tricolor”, asegurando que la presencia de James Rodríguez y Luis Díaz será clave para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo:

“Los dos son excelentes jugadores y personas, ellos le van a aportar mucho a la selección Colombia, roguemos que no se vayan a lastimar para que lleguen en óptimas condiciones al Mundial. Con ellos estamos asegurados para llegar a instancias finales”.

Compartió también el motivo por el cual se encuentra en Barranquilla, destacando que será uno de los invitados en el desfile de carrozas del Carnaval de Barranquilla por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

“No vine de vacaciones, vengo a disfrutar del Carnaval, a tratar de pasarlo lo mejor posible, estaré hasta el domingo. Vengo a todo, batalla de flores, concierto, para todo, la idea es venir y estar en todo. Es una invitación de la Federación Colombiana de Fútbol, la carroza y encontrarme con todos los que han invitado, los exjugadores de la data de atrás, con ellos vamos a compartir y pasarla bien”.

Néstor Lorenzo y sus objetivos con la selección Colombia

Lorenzo habló sobre lo que
Lorenzo habló sobre lo que significará jugar su primer Mundlal de mayores-crédito Luisa González/REUTERS

En charla con el periodista Cristian Grosso, de La Nación, de Argentina, el 6 de enero de 2026, Lorenzo explicó cuales son sus motivaciones de cara en la Copa del Mundo.

Al mando de Colombia, Lorenzo cosecha cifras destacadas: más del 70% de eficacia y el récord de 28 partidos invicto, enfrentando a candidatos mundiales como España, Alemania, Corea y Japón, y compitiendo con éxito ante equipos campeones continentales. El equipo cayó en la final de la Copa América en el alargue y rozó el triunfo ante Argentina en Buenos Aires.

De cara al próximo Mundial, Colombia compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica.

“Portugal es uno de los mejores del mundo y estará lindo competir contra ellos. Uzbekistan es una incógnita y a los otros rivales habrá que trabajarlos; con Jamaica ya jugamos varias veces, es un equipo muy físico. El Mundial siempre da sorpresas".

También habló sobre la figura de José Pekerman, una de sus figuras principales en su carrera como entrenador y asistente técnico. Desde las divisiones inferiores en Argentinos Juniors, pasando por trabajos conjuntos en Leganés, Toluca, Tigres y la selección argentina, hasta su experiencia en Colombia, reconoce:

“José ha sido como un padre para mí. Él llegó a Argentinos cuando yo estaba en la 8va división y después, como técnico, me sumó a la selección. Me marcó por sus valores y su modo de formar.”

Sobre la forma de asimilar las derrotas con la “Tricolor”, en la charla explicó que siempre se enojó con los jugadores de la selección Colombia, mostrando un carácter fuerte a la hora de charlar con sus dirigidos:

“Nunca perdí por más de un gol en Colombia. Mis derrotas han sido siempre apretadas. Y hay derrotas y derrotas... Mirá, en ocasiones me he enojado más, y lo he manifestado en el vestuario en charlas un poco fuertes, en empates donde no hicimos lo que debíamos hacer para ganar, que en derrotas donde hicimos todo lo que se debía hacer. Si lo pudiste evitar no es un accidente, no es mala suerte. Las jugadas tienen varias fases donde uno podría haber intervenido mejor. Cada derrota la tomo con ganas de revancha”.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Colombia debutará ante Uzbekistán en
Colombia debutará ante Uzbekistán en Ciudad de México- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

