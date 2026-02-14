Dimayor sancionó al Deportivo Pasto tras la polémica rueda de prensa de Jonathan Risueño: esta es la millonada que tendrá que pagar

Jonathan Risueño estuvo en el ojo del huracán por sus declaraciones a la prensa, y pelea- crédito @PSierraR/X

La polémica rueda de prensa del español Jonathan Risueño el 6 de febrero de 2026 tras el empate entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga dejó sensaciones de molestia e incomodidad en la prensa deportiva de la capital de Nariño.

En este contexto, el 13 de febrero de 2026, se conoció a través de la resolución número 16 de Dimayor la sanción que recibió el cuadro “Volcánico”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El técnico español tuvo fuertes enfrentamientos con la prensa nariñense-crédito @DeporPasto/X

A través del comunicado emitido por la organización deportiva, se decretó que Deportivo Pasto tendrá que pagar casi 9 millones de pesos, según lo estipulado por el artículo 78 del Código Único Disciplinario.

En el informe se conocieron los detalles de lo ocurrido en medio de la rueda de prensa.

“Sancionar al Club Profesional Deportivo Pasto S.A. con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) equivalentes a ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos ($8.754.525) , por incurrir en la infracción prevista en el artículo 78 literal f) del Código Disciplinario Único de la FCF, en concordancia con el artículo 76 del Reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, en el partido disputado por la 5ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A.“, detallaron.

A continuación, esta es la resolución de la Dimayor dando a conocer la sanción

Qué fue lo que pasó en la rueda de prensa

El español tuvo un fuerte enfrentamiento con la prensa de Pasto-crédito Dimayor/YouTube

Jonathan Risueño, técnico español del Deportivo Pasto, encendió una fuerte controversia al acusar a los periodistas locales de transmitir mentiras que, según afirmó, perjudican la imagen del club y condicionan la percepción de la afición. El incidente escaló cuando Risueño exigió la expulsión de un periodista durante la rueda de prensa que siguió al empate frente al Atlético Bucaramanga, lo que elevó la tensión en la relación entre el equipo y los medios de comunicación.

Después de un empate por la fecha cinco de la Liga BetPlay en el estadio Departamental La Libertad, el ambiente en la sala de prensa se tornó tenso. Al ser cuestionado por el periodista Sebastián Hurtado, de Win Sports, sobre su planteamiento táctico ante Bucaramanga, Risueño respondió con vehemencia y criticó lo que consideró una tendencia negativa y poco constructiva en las preguntas.

“La verdad es que... Veo el fútbol muy diferente a ti. Con todo el respeto del mundo, y más con una persona que ha trabajado muy cerca de nosotros, me parece una pregunta con una visión que no es de sumar, ni de la realidad de lo que ha pasado en el partido. Ya vienen muchas (preguntas) así. Dentro no estamos contentos en como generan ese ambiente”.

El intercambio se intensificó cuando otro periodista lo interpeló sobre la falta de ataque del Deportivo Pasto, contradiciendo la visión optimista del técnico. Risueño remarcó:

“Cada pregunta que hacen es dañina y cada pregunta es buscando siempre lo negativo desde el primer día. Lo que pasa es que uno tiene paciencia, va manejando, pero la verdad que esto es autodestrucción total, no me extraña lo que pasaba aquí años anteriores”.

Risueño profundizó su crítica, señalando que la actitud autodestructiva no era exclusiva de los periodistas actuales:

“Realmente a mí no me gusta la autodestrucción que hay. Usted me dice que lleva 30 años, pero es que quien ha pasado por aquí habla de la autodestrucción que llevan ustedes, no soy yo solo. Entonces, a lo mejor, el problema es que usted lleva 30 años”

La situación alcanzó un punto crítico cuando uno de los presentes cuestionó la preparación en los entrenamientos desde la pretemporada, argumentando que esa supuesta planificación no se reflejaba en el desempeño del equipo. Fue entonces cuando el entrenador lanzó una advertencia explícita

“Si usted vuelve a hablar, la rueda de prensa no continúa hasta que yo no conteste la pregunta. ¿O quiere también hacer daño a todos los compañeros igual que yo haciendo daño? Le estoy diciendo que su trabajo tiene patrocinadores, gracias a los patrocinadores ustedes pueden trabajar. Entonces indirectamente todos los puestos de trabajo: jugadores, periodistas, el que viene a acomodar la cancha, es gracias a que hay un equipo de primera división aquí. Si usted no lo quiere entender es que usted tiene un problema”.

El clima se tensó aún más cuando Risueño solicitó expresamente la salida de un periodista de la sala.

“¿Lo pueden sacar de la rueda de prensa? No podemos trabajar. ¿Hay un responsable que pueda llamar a alguien de seguridad para que lo saque? No respeta el turno de preguntar, hay que sacarlo.” Ante la medida, los periodistas replicaron: “Lo que está diciendo usted es mentira, todo es mentira. No conoce la historia del Pasto”.

Cuándo juega Deportivo Pasto

Deportivo Pasto da la sorpresa siendo uno de los mejores equipos del fútbol colombiano-crédito Leonardo Castro/Colprensa

El cuadro del sur del País volverá el 14 de febrero de 2026 a la acción por la fecha 7 reciba a Inter de Bogotá en el estadio Departamental La Libertad a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de Win Sports y Win + Fútbol.