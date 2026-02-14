De no creer: fichaje de Santa Fe se lesionó sorpresivamente ante América y es duda para la Copa Libertadores

Franco Fagúndez prendió las alarmas en Santa Fe por una lesión inesperada y a menos de dos meses de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Santa Fe volvió a sufrir en la Liga BetPlay, esta vez porque pasaron por su primera caída en el campeonato y que los deja mal parados en las primeras seis jornadas, cayendo contra América por 1-0 y quedando con solo siete unidades de 18 disputadas, algo sorpresivo para los aficionados.

Además de eso, el delantero Franco Fagúndez sufrió una lesión que lo tiene en duda para la Copa Libertadores, que pese a que faltan menos de dos meses para el debut en la fase de grupos, hay dudas sobre la situación del uruguayo y el tiempo de recuperación, que probablemente sea extenso.

Se espera que el jugador vuelva a las canchas lo antes posible, así como que los cardenales mejoren en su juego porque solo suman un triunfo en seis partidos y los dedos apuntan al técnico Pablo Repetto, que aún no consolida una plantilla que sea regular con su rendimiento.

La inesperada lesión de Fagúndez

El delantero uruguayo venía creciendo en sus primeros compromisos con los rojos, ganándose la confianza del entrenador y siempre entrando bien a los compromisos, incluso llevaba un gol en seis presentaciones, pero de la nada sufrió un problema en el partido ante América.

Franco Fagúndez solo disputó seis minutos en la derrota de Santa Fe por 1-0 en Cali, por la sexta jornada de la Liga BetPlay y que genera preocupación por el juego del club, como por la condición física del atacante uruguayo porque sufrió la dolencia a los pocos minutos de ingresar al campo.

Franco Fagúndez entró a los 65 minutos de partido ante América y se fue a los 71' por una lesión - crédito Colprensa

Sobre los 65 minutos, el Charrúa ingresó al campo de juego por Omar Fernández Frasica, empezó a pelear la pelota y, de un momento a otro, empezó a cojear de su pierna derecha, cayó al suelo y pidió al cuerpo médico y a su sustitución, porque sentía que no podía continuar.

El uruguayo se fue del campo de juego al minuto 71 por Nahuel Bustos, siendo atendido en el banco de suplentes y con muestras de dolor, que causó asombro en el cuerpo médico porque, en poco tiempo, pasó de ser recambio del club a una baja sensible para los próximos compromisos.

Independiente Santa Fe pierde a una pieza importante por varios partidos de la Liga BetPlay - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Queda por saber los resultados de los exámenes médicos a Fagúndez, que se hará próximamente y se sabrá con exactitud su lesión y el tiempo de recuperación, pero para el entrenador Repetto, parece que no será algo sencillo de sanar, le tomará tiempo y se perderá varios compromisos.

“Creo que le va a llevar un tiempito”

En rueda de prensa, el técnico Pablo Repetto se refirió a la lesión del atacante uruguayo y reveló que no se trata de una simple molestia, sino que parece ser algo más grave de lo esperado: “Lo de Fagúndez, cuando salís con una molestia en la rodilla, es una lesión que no es de las comunes, de las fáciles de recuperar”.

“Ahora está con mucha molestia, hay que ver el diagnóstico cuando se hagan los estudios, no es una lesión común. Esperemos que sea lo más rápido posible el tiempo que lo podamos tener, pero creo que le va a llevar un tiempito”, añadió el timonel.

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, no dio las mejores noticias sobre la lesión de Franco Fagúndez ante América - crédito Colprensa

Repetto también dio un balance sobre el partido de Santa Fe: “El equipo había perdido un poco el protagonismo del primer tiempo. Intentamos con la variante tener jugadores, en el caso de Fagúndez, que asistieran a los extremos, con el ingreso de Mosquera, dos extremos rápidos para tener esa transición, ellos iban a buscar el partido”.

“Lastimosamente se lesiona Fagúndez, teníamos que optar por un jugador ofensivo, intentamos buscar las transiciones para ganar, no se dio. Antes del cambio yo sentía que ellos estaban un poco mejor, pero que también nosotros si utilizábamos bien las transiciones, les podíamos generar. Esa fue la idea, no se dio y hoy nos toca perder un partido que por momentos fue parejo, equilibrado”, finalizó.