Deportes

De no creer: fichaje de Santa Fe se lesionó sorpresivamente ante América y es duda para la Copa Libertadores

Franco Fagúndez apenas disputó cuatro minutos en el encuentro en Cali, por la Liga BetPlay, y el entrenador Pablo Repetto dio malas noticias sobre su dolencia

Guardar
Franco Fagúndez prendió las alarmas
Franco Fagúndez prendió las alarmas en Santa Fe por una lesión inesperada y a menos de dos meses de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Santa Fe volvió a sufrir en la Liga BetPlay, esta vez porque pasaron por su primera caída en el campeonato y que los deja mal parados en las primeras seis jornadas, cayendo contra América por 1-0 y quedando con solo siete unidades de 18 disputadas, algo sorpresivo para los aficionados.

Además de eso, el delantero Franco Fagúndez sufrió una lesión que lo tiene en duda para la Copa Libertadores, que pese a que faltan menos de dos meses para el debut en la fase de grupos, hay dudas sobre la situación del uruguayo y el tiempo de recuperación, que probablemente sea extenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se espera que el jugador vuelva a las canchas lo antes posible, así como que los cardenales mejoren en su juego porque solo suman un triunfo en seis partidos y los dedos apuntan al técnico Pablo Repetto, que aún no consolida una plantilla que sea regular con su rendimiento.

La inesperada lesión de Fagúndez

El delantero uruguayo venía creciendo en sus primeros compromisos con los rojos, ganándose la confianza del entrenador y siempre entrando bien a los compromisos, incluso llevaba un gol en seis presentaciones, pero de la nada sufrió un problema en el partido ante América.

Franco Fagúndez solo disputó seis minutos en la derrota de Santa Fe por 1-0 en Cali, por la sexta jornada de la Liga BetPlay y que genera preocupación por el juego del club, como por la condición física del atacante uruguayo porque sufrió la dolencia a los pocos minutos de ingresar al campo.

Franco Fagúndez entró a los
Franco Fagúndez entró a los 65 minutos de partido ante América y se fue a los 71' por una lesión - crédito Colprensa

Sobre los 65 minutos, el Charrúa ingresó al campo de juego por Omar Fernández Frasica, empezó a pelear la pelota y, de un momento a otro, empezó a cojear de su pierna derecha, cayó al suelo y pidió al cuerpo médico y a su sustitución, porque sentía que no podía continuar.

El uruguayo se fue del campo de juego al minuto 71 por Nahuel Bustos, siendo atendido en el banco de suplentes y con muestras de dolor, que causó asombro en el cuerpo médico porque, en poco tiempo, pasó de ser recambio del club a una baja sensible para los próximos compromisos.

Independiente Santa Fe pierde a
Independiente Santa Fe pierde a una pieza importante por varios partidos de la Liga BetPlay - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Queda por saber los resultados de los exámenes médicos a Fagúndez, que se hará próximamente y se sabrá con exactitud su lesión y el tiempo de recuperación, pero para el entrenador Repetto, parece que no será algo sencillo de sanar, le tomará tiempo y se perderá varios compromisos.

“Creo que le va a llevar un tiempito”

En rueda de prensa, el técnico Pablo Repetto se refirió a la lesión del atacante uruguayo y reveló que no se trata de una simple molestia, sino que parece ser algo más grave de lo esperado: “Lo de Fagúndez, cuando salís con una molestia en la rodilla, es una lesión que no es de las comunes, de las fáciles de recuperar”.

“Ahora está con mucha molestia, hay que ver el diagnóstico cuando se hagan los estudios, no es una lesión común. Esperemos que sea lo más rápido posible el tiempo que lo podamos tener, pero creo que le va a llevar un tiempito”, añadió el timonel.

Pablo Repetto, técnico de Santa
Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, no dio las mejores noticias sobre la lesión de Franco Fagúndez ante América - crédito Colprensa

Repetto también dio un balance sobre el partido de Santa Fe: “El equipo había perdido un poco el protagonismo del primer tiempo. Intentamos con la variante tener jugadores, en el caso de Fagúndez, que asistieran a los extremos, con el ingreso de Mosquera, dos extremos rápidos para tener esa transición, ellos iban a buscar el partido”.

“Lastimosamente se lesiona Fagúndez, teníamos que optar por un jugador ofensivo, intentamos buscar las transiciones para ganar, no se dio. Antes del cambio yo sentía que ellos estaban un poco mejor, pero que también nosotros si utilizábamos bien las transiciones, les podíamos generar. Esa fue la idea, no se dio y hoy nos toca perder un partido que por momentos fue parejo, equilibrado”, finalizó.

Temas Relacionados

Santa FeFranco FagúndezFranco Fagúndez Santa FeFranco Fagúndez lesiónPablo RepettoLiga BetPlayAmérica de Cali vs Santa FeColombia-Deportes

Más Noticias

Delantero de la Liga MX llegaría a reforzar al América de Cali: sorpresivo fichaje para los Diablos Rojos

Gustavo del Prete, proveniente del Atlas de México, está a punto de convertirse en el nuevo referente ofensivo, buscando llenar el vacío dejado tras la salida de Rodrigo Holgado

Delantero de la Liga MX

Novedades médicas en el Cruzeiro de Brasil: estos son los reportes médicos de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra

Kenji y los colombianos Néyser Villarreal y Luis Sinisterra encabezan la lista de futbolistas ausentes por problemas físicos, afectando el rendimiento del equipo en un momento crucial del Campeonato Mineiro

Novedades médicas en el Cruzeiro

Willington Ortiz se mostró optimista con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Se aseguran instancias finales”

A menos de 120 días para el debut de la “Tricolor” ante Uzbekistán, una de las leyendas del cuadro “Cafetero” se mostró optimista con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Willington Ortiz se mostró optimista

Néstor Lorenzo despierta el interés de gigante del fútbol sudamericano a pocos meses del Mundial de 2026: “Le encanta”

El plan de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme contempla esperar hasta la finalización del Mundial 2026 para intentar incorporar a Néstor Lorenzo como próximo entrenador del equipo xeneize

Néstor Lorenzo despierta el interés

Dimayor sancionó al Deportivo Pasto tras la polémica rueda de prensa de Jonathan Risueño: esta es la millonada que tendrá que pagar

Después de lo que fue el empate ante Atlético Bucaramanga, se vivieron momentos tensos entre la prensa local con el entrenador español

Dimayor sancionó al Deportivo Pasto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

El Festival Ondas tuvo un

El Festival Ondas tuvo un accidentado estreno en su primer día: los organizadores se pronunciaron

Sebastián Yatra está de luto por la muerte de su perro: “Fuiste mi amigo y lo serás para siempre”

Apareció la mujer por la que señalan a Blessd de infidelidad: Manuela Qm dejó de seguir al reguetonero tras el escándalo en redes sociales

Tensión en jornada solidaria: el incómodo momento que vivió Andrea Valdiri durante entrega de ayudas en Córdoba

Chef del restaurante de Karol G habló del éxito gastronómico que ha recibido “Carolina” en Medellín

Deportes

Delantero de la Liga MX

Delantero de la Liga MX llegaría a reforzar al América de Cali: sorpresivo fichaje para los Diablos Rojos

Novedades médicas en el Cruzeiro de Brasil: estos son los reportes médicos de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra

Willington Ortiz se mostró optimista con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Se aseguran instancias finales”

Néstor Lorenzo despierta el interés de gigante del fútbol sudamericano a pocos meses del Mundial de 2026: “Le encanta”

Dimayor sancionó al Deportivo Pasto tras la polémica rueda de prensa de Jonathan Risueño: esta es la millonada que tendrá que pagar