Deportes

Frank Fabra reafirmó su vínculo con Independiente Medellín tras la difusión de polémico video: aparece cantando el himno de Atlético Nacional

El exjugador de Boca Juniors describió su estado físico, respondió a la controversia generada por un video viral, analizó su salida del fútbol argentino y afrontó la presión competitiva

Guardar
El colombiano volvió después de
El colombiano volvió después de 8 años en el fútbol argentino - crédito Andrés Arango / Independiente Medellín

La vuelta de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín (DIM) revela no solo un reencuentro con su tierra y su pasado, sino también los dilemas y expectativas que acompañan a los retornos en el fútbol profesional.

En diálogo con medios de comunicación, el exjugador de Boca Juniors detalló sus sensaciones físicas, respondió a la polémica por un video viral, puso en perspectiva su salida del fútbol argentino y asumió de frente la presión competitiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video polémico y su vínculo con el Medellín

Consultado por el video que circuló en redes, Fabra brindó contexto y asumió su responsabilidad: “Eso fue en diciembre, a una marranada, un amigo que siempre voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es en sí el fútbol. Creo que fue un momento distendido, con amistades, con amigos, en lo cual no estaba pendiente del fútbol”, explicó Frank Fabra en la rueda de prensa donde fue presentado como nuevo jugador del “poderoso de la montaña”.

Frente al ruido que generó la grabación viral, el jugador asumió: “Me hago responsable del video que salió, pero no queda más que ahí. Ahí estoy en el lugar que quiero estar”.

El lateral fue captado en una fiesta junto a Cristian "Chicho" Arango interpretando un tema identificado con Atlético Nacional, desatando la ira de los hinchas del Poderoso en redes sociales - crédito @MiguelRPO_10/X

Al explicar la decisión de volver al club paisa, subrayó que nunca contempló otro destino en Argentina: “No quería, siempre lo dije, que no quería jugar en otro equipo que no fuera Boca Juniors en Argentina, así que la opción número uno que manejé fue con él. Él lo sabe”, agregó en referencia a Raúl Giraldo.

Al abordar su estado actual, Frank Fabra enfatiza la intensidad de la preparación previa a su regreso: “Trabajo físico hace más o menos dos, tres semanas con el profe, así que creo que me siento muy bien”, afirmó.

Tras casi dos meses fuera de las canchas, reconoce el esfuerzo invertido para que se pudiera dar su regreso: “Venía de casi dos meses sin entrenar, sin poder trabajarme, pero la verdad que he hecho un trabajo espectacular. El profe, el PF, sabe mucho, y me ha ayudado mucho”.

El defensor colombiano regresará a
El defensor colombiano regresará a la Liga BetPlay después de 8 años en el Boca Juniors de Argentina - crédito Independiente Medellín

Sobre su rol en el campo, el colombiano no duda: “Creo que siempre he jugado de lateral... aunque las condiciones digan que puedo jugar en otra posición, creo que mi posición siempre va a ser lateral y siempre he jugado ahí”, declaró Fabra.

Sobre la conversación clave para su regreso, Fabra detalló: “Me dijo: ‘Vente a entrenar, está tranquilo acá con nosotros, entrena, si consigues algo...’. Pero don Raúl, al tenerme acá, me convenció, me dijo que viniera y, y la verdad que lo acepté y fue muy lindo”.

El colombiano volvió después de
El colombiano volvió después de 8 años en el fútbol argentino - crédito Andrés Arango / Independiente Medellín

El regreso de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín representa un movimiento relevante en el fútbol profesional colombiano. El lateral izquierdo, con pasado sobresaliente en Boca Juniors y experiencia internacional con la Selección Colombia, retorna a su primer club tras un ciclo de menor protagonismo en Argentina.

Boca Juniors: títulos y trayectoria de Frank Fabra

La estadía de Fabra en el club xeneize dejó una huella significativa, como subraya el comunicado de Independiente Medellín. El club destaca que el futbolista colombiano se consolidó como uno de los jugadores más regulares en la historia reciente de Boca Juniors. En ese lapso, Fabra sumó múltiples trofeos: cuatro títulos de Primera División, dos Supercopas Argentinas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

El respaldo institucional a su recorrido se evidencia en la frase difundida por el equipo paisa: “Vuelve a vestir los colores más lindos luego de una exitosa etapa de 10 años en Boca Juniors de Argentina, donde se consolidó como uno de los jugadores colombianos con mayor regularidad”.

Temas Relacionados

Frank FabraIndependiente MedellínDIMLiga BetPlayColombia-Noticias

Más Noticias

Brayan Ceballos ya no llegará a Santa Fe: estos fueron los problemas financieros que tumbaron el acuerdo

La Ley 1116 en Colombia regula los procedimientos para que empresas con problemas de liquidez puedan reestructurarse y proteger sus activos

Brayan Ceballos ya no llegará

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

América de Cali vs. Santa

Exdirectivo del Fenerbahçe reveló conflicto con Jhon Jáder Durán en Turquía: “Tiene serios problemas mentales”

El paso del exdelantero del Al-Nassr y Fenerbahçe dejó varias secuelas, y espera retomar su nivel en el fútbol ruso

Exdirectivo del Fenerbahçe reveló conflicto

Harry Kane, figura del Bayern Múnich, elogió a Luis Díaz: “Es muy peligroso”

El entendimiento entre el colombiano y el máximo artillero inglés potencia la ofensiva bávara, demostrando solidez y recursos para encarar con ambición todos los compromisos venideros de la temporada

Harry Kane, figura del Bayern

¿Llegó el final del éxito del ciclismo colombiano?: expertos analizan qué ha pasado con los pedalistas nacionales en las grandes carreras

Mario Sábato y Juan Charry explicaron el motivo por el cual Colombia no destacó en el ciclismo de ruta en los últimos años

¿Llegó el final del éxito
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Famosos humoristas confiesan qué fue

Famosos humoristas confiesan qué fue lo más difícil de hacer contenido juntos y por qué dudaron de sus carreras: “Daban hasta ganas de llorar”

Kris R relevó cómo inició su romance con Karina García: “Nos mandamos mensajitos”

Artistas vallenatas invitadas a cantar con Alejandro Sanz aseguran que las bajaron del show sin aviso: “Me confirmaron”

Eduin Caz, de Grupo Firme, habló sobre el susto que vivió en un avión el día del accidente de Yeison Jiménez: “Traigo un poco de miedo”

La Suprema y el futbolista Brahian Palacios generaron rumores sobre una posible boda: usan anillos iguales en un video

Deportes

Brayan Ceballos ya no llegará

Brayan Ceballos ya no llegará a Santa Fe: estos fueron los problemas financieros que tumbaron el acuerdo

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Exdirectivo del Fenerbahçe reveló conflicto con Jhon Jáder Durán en Turquía: “Tiene serios problemas mentales”

Harry Kane, figura del Bayern Múnich, elogió a Luis Díaz: “Es muy peligroso”

¿Llegó el final del éxito del ciclismo colombiano?: expertos analizan qué ha pasado con los pedalistas nacionales en las grandes carreras