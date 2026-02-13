Frank Fabra reafirmó su vínculo con Independiente Medellín tras la difusión de polémico video: aparece cantando el himno de Atlético Nacional

El colombiano volvió después de 8 años en el fútbol argentino - crédito Andrés Arango / Independiente Medellín

La vuelta de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín (DIM) revela no solo un reencuentro con su tierra y su pasado, sino también los dilemas y expectativas que acompañan a los retornos en el fútbol profesional.

En diálogo con medios de comunicación, el exjugador de Boca Juniors detalló sus sensaciones físicas, respondió a la polémica por un video viral, puso en perspectiva su salida del fútbol argentino y asumió de frente la presión competitiva.

El video polémico y su vínculo con el Medellín

Consultado por el video que circuló en redes, Fabra brindó contexto y asumió su responsabilidad: “Eso fue en diciembre, a una marranada, un amigo que siempre voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es en sí el fútbol. Creo que fue un momento distendido, con amistades, con amigos, en lo cual no estaba pendiente del fútbol”, explicó Frank Fabra en la rueda de prensa donde fue presentado como nuevo jugador del “poderoso de la montaña”.

Frente al ruido que generó la grabación viral, el jugador asumió: “Me hago responsable del video que salió, pero no queda más que ahí. Ahí estoy en el lugar que quiero estar”.

Al explicar la decisión de volver al club paisa, subrayó que nunca contempló otro destino en Argentina: “No quería, siempre lo dije, que no quería jugar en otro equipo que no fuera Boca Juniors en Argentina, así que la opción número uno que manejé fue con él. Él lo sabe”, agregó en referencia a Raúl Giraldo.

Al abordar su estado actual, Frank Fabra enfatiza la intensidad de la preparación previa a su regreso: “Trabajo físico hace más o menos dos, tres semanas con el profe, así que creo que me siento muy bien”, afirmó.

Tras casi dos meses fuera de las canchas, reconoce el esfuerzo invertido para que se pudiera dar su regreso: “Venía de casi dos meses sin entrenar, sin poder trabajarme, pero la verdad que he hecho un trabajo espectacular. El profe, el PF, sabe mucho, y me ha ayudado mucho”.

Sobre su rol en el campo, el colombiano no duda: “Creo que siempre he jugado de lateral... aunque las condiciones digan que puedo jugar en otra posición, creo que mi posición siempre va a ser lateral y siempre he jugado ahí”, declaró Fabra.

Sobre la conversación clave para su regreso, Fabra detalló: “Me dijo: ‘Vente a entrenar, está tranquilo acá con nosotros, entrena, si consigues algo...’. Pero don Raúl, al tenerme acá, me convenció, me dijo que viniera y, y la verdad que lo acepté y fue muy lindo”.

El regreso de Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín representa un movimiento relevante en el fútbol profesional colombiano. El lateral izquierdo, con pasado sobresaliente en Boca Juniors y experiencia internacional con la Selección Colombia, retorna a su primer club tras un ciclo de menor protagonismo en Argentina.

Boca Juniors: títulos y trayectoria de Frank Fabra

La estadía de Fabra en el club xeneize dejó una huella significativa, como subraya el comunicado de Independiente Medellín. El club destaca que el futbolista colombiano se consolidó como uno de los jugadores más regulares en la historia reciente de Boca Juniors. En ese lapso, Fabra sumó múltiples trofeos: cuatro títulos de Primera División, dos Supercopas Argentinas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

El respaldo institucional a su recorrido se evidencia en la frase difundida por el equipo paisa: “Vuelve a vestir los colores más lindos luego de una exitosa etapa de 10 años en Boca Juniors de Argentina, donde se consolidó como uno de los jugadores colombianos con mayor regularidad”.