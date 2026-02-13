Brayan Ceballos ya no llegará a Santa Fe: estos fueron los problemas financieros que tumbaron el acuerdo

Brayan Ceballos no llegará a Santa Fe por condiciones finacieras del equuipo capitalino a pesar de haber avanzado en negociaciones con el New England Revolution - crédito @SoyMiguelParis/X

El club Independiente Santa Fe comunicó que la transferencia del jugador Brayan Ceballos al equipo desde el New England Revolution de la MLS no podrá concretarse, pese a que ambas partes habían pactado ya los términos económicos y las condiciones de pago.

En el comunicado oficial, la institución bogotana explicó: “El club New England Revolution exige unas garantías bancarias que, infortunadamente, hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116”.

La Ley 1116 en Colombia regula los procedimientos para que empresas con problemas de liquidez puedan reestructurarse y proteger sus activos. Santa Fe atraviesa actualmente este proceso, lo que limita su capacidad para emitir ciertos tipos de garantías, como las solicitadas por la contraparte internacional.

Este contexto legal impide que el club responda a las exigencias financieras planteadas en la negociación, a pesar de haber avanzado en los aspectos contractuales con el New England Revolution.

Dimayor anunció el calendario de partidos reprogramados en la Liga BetPlay

La Dimayor resolvió los aplazamientos pendientes en la Liga BetPlay, publicando el calendario actualizado de encuentros correspondientes a las fechas 5, 9, 13 y 14. La reprogramación puso fin a la incertidumbre de varios equipos de primera división, cuyos compromisos se vieron alterados por problemas con la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Entre los clubes con partidos reprogramados figuran Millonarios, Deportivo Pereira, Fortaleza, Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín e Internacional de Bogotá. La inhabilitación temporal de el Coloso de la 57 generó un efecto dominó sobre el cronograma, ya que es la sede principal para dos de los equipos más tradicionales de la capital.

El 11 de febrero, El Campín volvió a recibir fútbol profesional con el duelo entre Millonarios y Águilas Doradas. Este encuentro, resuelto por un gol de penal de Falcao García, marcó el retorno del césped capitalino tras las adecuaciones. Según la programación oficial, el recinto acogerá varios de los duelos clave de la fase regular, permitiendo que equipos como Millonarios y Santa Fe recuperen terreno en la tabla.

La Dimayor destacó que la normalización de la actividad en El Campín “permitió reprogramar los duelos de equipos afectados por la indisponibilidad del estadio”, facilitando así la continuidad de la competencia y el seguimiento de los aficionados.

Fechas y horarios de los partidos reprogramados

La nueva agenda, con transmisión garantizada por Win Sports, quedó definida de la siguiente manera:

Fecha 9 : Martes 24 de febrero, Millonarios vs. Deportes Tolima, El Campín, 19:30.

Aplazado Fecha 5 : Miércoles 25 de febrero, Santa Fe vs. Atlético Nacional, El Campín, 19:00.

Fecha 13 : Sábado 21 de marzo, Atlético Nacional vs. La Equidad, Atanasio Girardot, 20:30.

Fecha 14: Domingo 29 de marzo, Millonarios vs. Junior, El Campín, 18:20. Lunes 30 de marzo, Independiente Medellín vs. América de Cali, Atanasio Girardot, 18:10.

La Dimayor insistió en que la información debe verificarse en sus canales oficiales y los de Win Sports, ya que cualquier modificación de último minuto será notificada oportunamente. Todos los partidos se realizarán bajo los protocolos establecidos y con acceso garantizado a la transmisión para los hinchas en todo el país.

Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional: protagonistas de la reactivación

Con la reanudación de actividades en El Campín, equipos como Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional recuperan la posibilidad de disputar sus encuentros en fechas clave. La reprogramación permite a los clubes reorganizar sus estrategias en la recta final de la fase regular, mientras los aficionados esperan que la regularidad del calendario favorezca el espectáculo y la competencia deportiva.

La disposición de la Dimayor para ajustar el calendario evidencia la importancia de la infraestructura deportiva y su impacto en el desarrollo del campeonato. El seguimiento digital de la programación se convierte en herramienta esencial para quienes desean acompañar a sus equipos en las jornadas decisivas de la Liga BetPlay.