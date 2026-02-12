Falcao recorta distancia con Dayro Moreno en la tabla de máximos goleadores colombianos: así va el listado

Falcao García marcó gol de penal con Millonarios, que fue el primero en su cuenta en 2026 - crédito Colprensa

Falcao García volvió a darle una alegría a Millonarios, con su gol para el triunfo 1-0 de los azules sobre Águilas Doradas en la sexta fecha de la Liga BetPlay, que fue el primer tanto del delantero y la victoria número uno del club en la temporada, pues venía de cinco partidos con solo dos empates y tres derrotas.

El “Tigre” también se acercó al récord de Dayro Moreno en la tabla de máximos goleadores colombianos, que el delantero lideró entre 2024 y 2025, hasta que el jugador de Once Caldas le quitó el trono y desde entonces amplió la diferencia por su gran momento con el Blanco Blanco en la Copa Sudamericana.

El próximo partido de los azules será el sábado 14 de febrero contra Llaneros, en el estadio El Campín, donde el objetivo volverá a ser el triunfo para acercarse al grupo de los ocho primeros clubes del campeonato y ratificar la idea del entrenador Fabián Bustos, previo a la fase previa de la Sudamericana.

Falcao se acerca a Dayro Moreno

El delantero samario volvió a Millonarios para continuar con su racha goleadora antes del retiro, pues con 40 años vive sus últimos momentos como futbolista profesional y todo indica que la temporada 2026 será con la que cierre su carrera en el campo de juego y con el equipo de sus amores.

Con el gol ante Águilas Doradas, Falcao llegó a 357 anotaciones en toda su trayectoria, 12 de ellos con Millonarios y uno en lo que va del año, en cuatro partidos disputados y esperando que siga la cuenta para lograr un título con los embajadores, que es el sueño del atacante.

Hasta inicios de 2025, el Tigre tenía la marca del máximo goleador colombiano, luego de que en 2024 superara a Víctor Hugo Aristizábal con su tanto frente a Patriotas en Villavicencio, que fue el número 347 en su carrera, pero en abril de 2025 perdió con Dayro Moreno, que hizo una excelente campaña.

Actualmente, Dayro lidera con 375 tantos, también tiene 40 años y la idea es consolidarse con el cuadro de Manizales para tener una oportunidad de ser convocado a la Copa del Mundo de la FIFA, el mismo sueño del samario que quiere despedirse con el combinado nacional.

Por otro lado, Carlos Bacca, otro delantero activo en el fútbol colombiano, se encuentra en el cuarto puesto con 345 goles, pero a la espera del alta médica para ser convocado por el técnico Alfredo Arias y recuperar ese rendimiento que lo hicieron determinante entre 2023 y 2024.

Máximos goleadores colombianos

Dayro Moreno: 375 Radamel Falcao: 357 Víctor Hugo Aristizábal: 346 Carlos Bacca: 345 Juan Pablo Ángel: 291

“Ahora es más fácil corregir y mejorar”

Terminado el partido en El Campín, Falcao se pronunció ante los medios por el triunfo en la Liga BetPlay y que fue determinante para recuperar la confianza de los aficionados tras el pésimo inicio de campaña en 2026.

“Muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravilloso, ante un rival trabajado. Gracias a Dios tenemos estos tres puntos en el campeonato,ahora es más fácil corregir y mejorar”, dijo el Tigre el 11 de febrero.

Falcao añadió que “no hemos tenido tiempo, hemos jugado cada 3 días. Quizá somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás y ahora nos toca volver a jugar el sábado. Más que todo hemos trabajado en pizarrón lo que él quiere, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para poder entrenar todo lo que él quiere”.