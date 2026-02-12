Deportes

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

Antonio Cassano destacó el profesionalismo y la eficacia del colombiano, referente del Liverpool y de la selección Colombia, y lo contrastó con el bajo rendimiento y las críticas hacia Rafael Leão tras una temporada irregular

Guardar
El exjugador italiano habló de
El exjugador italiano habló de Luis Díaz, y lo comparó con Rafael Leão, gran figura del AC Milán de Italia - crédito Michaela Stache / REUTERS - Maurizio Brambatti / EFE

La temporada del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich capta la atención de los amantes del fútbol, y además de los fanáticos de los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), como de la selección Colombia, también está captando la atención en referentes del fútbol mundial.

Es el caso del exatacante italiano Antonio Cassano, con un paso importante por la selección de la bota, en el Real Madrid y de la Roma de Francesco Totti, ya que se refirió al rendimiento del colombiano en la temporada 2025-2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cassano comparó a Rafael Leão
Cassano comparó a Rafael Leão con Luis Díaz - crédito @antoniocassano / Instagram

Las palabras del “Bambino” (apodo que se ganó Cassano en su carrera deportiva), se dio en el contexto de la actual situación deportiva del AC Milán (el segundo equipo más ganador de Liga de Campeones de Europa y uno de los más gigantes del mundo), cuando se refirió al portugués Rafael Leão, figura del equipo italiano, y que juega en la misma posición de “Lucho”

“Rafael Leão es un desastre, no puede ni limpiar la bata de Luis Díaz. No hace los bailes, el trapero ni ninguna otra tontería, él marca la diferencia. En Italia, incluso los desastres se hacen pasar por buenos; hay veinte niveles de diferencia entre ambos", dijo en el podcast publicado por el medio Milan News 24.

Rafael Leão vs. Luis Díaz: el duelo de extremos que se dará en el Colombia vs. Portugal, estos son los números del jugador del Milán

Rafael Leao marcando ante el
Rafael Leao marcando ante el Lecce por la Serie A de Italia - crédito Alessandro Garofalo / REUTERS

En la temporada 2025-2026, Rafael Leão lleva 18 partidos en todas las competencias (Serie A de Italia y Copa Italia y recordando que el cuadro Rossonero no pudo clasificar a la Champions League), en 1.181 minutos, anotando 8 goles y asistiendo en dos ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de sus tantos en la campaña:

  • 19 de octubre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y doblete en el Milán 2-1 Fiorentina
  • 24 de octubre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Milán 2-2 Pisa
  • 8 de noviembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Parma 2-2 Milán
  • 29 de noviembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Milán 1-0 Lazio
  • 2 de enero de 2026 - Serie A de Italia: 69 minutos y gol en el Cagliari 0-1 Milán
  • 8 de enero de 2026 - Serie A de Italia: 90 minutos en el Milán 1-1 Genoa

El duelo entre Colombia y Portugal está programado para el 27 de junio de 2026 a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Hard Rock de Miami.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Serge Gnabry abrazando a Luis
Serge Gnabry abrazando a Luis Díaz-crédito Heiko Becker/REUTERS

El Guajiro lleva un total de 31 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.549 minutos, y marcó en 19 ocasiones durante la temporada, además de asistir en 14 oportunidades:

  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

Temas Relacionados

Luis DíazAntonio CassanoBayern MúnichRafael LeãoMundial 2026AC MilánColombia-Deportes

Más Noticias

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

El entrenador samario con los Azucareros tiene un rendimiento de 35% tras 12 derrotas, siete empates y tan solo siete derrotas en 26 partidos

Exfigura del Deportivo Cali pidió

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

El volante no tuvo que operarse de la luxación en el hombro y espera que su problema en el hombro no se vuelva recurrente de cara al Mundial 2026

Richard Ríos está de regreso

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirão: “No despega”

El equipo dirigido por el brasileño Fernando Diniz inició el campeonato con una derrota y la impaciencia de los hinchas de Río crece cada día

Dura calificación recibieron los jugadores

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

El atacante se ha convertido en una pieza clave e inamovible para el estratega del Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez elegiría su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’ entra en

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “Ella lo sabe y no tengo nada bueno por decir”

Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata ya no estarían saliendo: este fue el comentario con el que el empresario confirmó la noticia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea: “Una cosa espantosa”

Deportes

Exfigura del fútbol italiano pone

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirão: “No despega”