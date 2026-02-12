Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

El exjugador italiano habló de Luis Díaz, y lo comparó con Rafael Leão, gran figura del AC Milán de Italia - crédito Michaela Stache / REUTERS - Maurizio Brambatti / EFE

La temporada del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich capta la atención de los amantes del fútbol, y además de los fanáticos de los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), como de la selección Colombia, también está captando la atención en referentes del fútbol mundial.

Es el caso del exatacante italiano Antonio Cassano, con un paso importante por la selección de la bota, en el Real Madrid y de la Roma de Francesco Totti, ya que se refirió al rendimiento del colombiano en la temporada 2025-2026.

Cassano comparó a Rafael Leão con Luis Díaz - crédito @antoniocassano / Instagram

Las palabras del “Bambino” (apodo que se ganó Cassano en su carrera deportiva), se dio en el contexto de la actual situación deportiva del AC Milán (el segundo equipo más ganador de Liga de Campeones de Europa y uno de los más gigantes del mundo), cuando se refirió al portugués Rafael Leão, figura del equipo italiano, y que juega en la misma posición de “Lucho”

“Rafael Leão es un desastre, no puede ni limpiar la bata de Luis Díaz. No hace los bailes, el trapero ni ninguna otra tontería, él marca la diferencia. En Italia, incluso los desastres se hacen pasar por buenos; hay veinte niveles de diferencia entre ambos", dijo en el podcast publicado por el medio Milan News 24.

Rafael Leao marcando ante el Lecce por la Serie A de Italia - crédito Alessandro Garofalo / REUTERS

En la temporada 2025-2026, Rafael Leão lleva 18 partidos en todas las competencias (Serie A de Italia y Copa Italia y recordando que el cuadro Rossonero no pudo clasificar a la Champions League), en 1.181 minutos, anotando 8 goles y asistiendo en dos ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de sus tantos en la campaña:

19 de octubre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y doblete en el Milán 2-1 Fiorentina

24 de octubre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Milán 2-2 Pisa

8 de noviembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Parma 2-2 Milán

29 de noviembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Milán 1-0 Lazio

2 de enero de 2026 - Serie A de Italia: 69 minutos y gol en el Cagliari 0-1 Milán

8 de enero de 2026 - Serie A de Italia: 90 minutos en el Milán 1-1 Genoa

El duelo entre Colombia y Portugal está programado para el 27 de junio de 2026 a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Hard Rock de Miami.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Serge Gnabry abrazando a Luis Díaz-crédito Heiko Becker/REUTERS

El Guajiro lleva un total de 31 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.549 minutos, y marcó en 19 ocasiones durante la temporada, además de asistir en 14 oportunidades:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig