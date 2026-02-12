Deportes

Edwuin Cetré vuelve a estar en la mira de Paranaense: esta es la nueva propuesta que involucra al Medellín

El extremo vallecaucano sigue siendo protagonista en el mercado de pases sudamericano, mientras Estudiantes de La Plata y el carioca retoman las conversaciones para definir su futuro

Edwuin Cetré llegó a Estudiantes
Edwuin Cetré llegó a Estudiantes de La Plata desde 2024 y ha conseguido cuatro títulos con el club argentino - crédito Instagram

La situación de Edwuin Cetré en el mercado de pases sudamericano sigue sumando capítulos de incertidumbre y expectativa.

El extremo colombiano, actualmente jugador de Estudiantes de La Plata, ha estado en el centro de una novela de traspasos que involucró el interés de Athletico Paranaense de Brasil y Boca Juniors de Argentina, aunque los intentos iniciales por parte de ambos clubes se vieron frustrados por temas médicos surgidos durante el proceso de contratación.

Recientemente, se conoció que Paranaense volvió a la carga por el vallecaucano, reactivando las conversaciones con el club argentino para intentar llegar a un acuerdo. Según informó TyC Sports, el equipo brasileño “volvió a contactarse con Estudiantes para retomar las conversaciones y renegociar su llegada. Desde el Pincha reconocen que en Brasil reaparecieron de manera sorpresiva y propusieron reconfigurar el acuerdo previo”.

Paranaense propone un nuevo esquema de pago por Cetré

Edwuin Cetré estuvo en la
Edwuin Cetré estuvo en la carpeta de fichajes de Boca Juniors, pero no se concretó por posible problema en una de sus rodillas - crédito @EdelpOficial/x

La nueva propuesta de Paranaense incluye la compra inmediata de entre el 60% y el 70% del pase del futbolista, con la posibilidad de adquirir el porcentaje restante en función del cumplimiento de ciertos objetivos deportivos.

Esta estrategia, según el medio argentino, busca blindar al club ante eventuales complicaciones derivadas de los exámenes médicos del jugador.

Un factor clave en la operación es el Independiente Medellín, club que posee el 50% de los derechos deportivos de Cetré. Para que la transferencia se concrete, Paranaense deberá negociar tanto con Estudiantes como con el DIM, buscando una fórmula que satisfaga a ambas partes.

En su momento, se especuló con que la oferta inicial rondaba los seis millones de euros, cifra que podría ajustarse según las condiciones pactadas en la nueva negociación.

Desde su arribo a Estudiantes, Cetré ha logrado levantar cuatro títulos entre 2024 y 2025, sumando 86 partidos, 12 goles y 12 asistencias, cifras que lo han consolidado como uno de los jugadores más regulares y determinantes del cuadro platense.

El informe médico: la razón principal del freno a la transferencia de Cetré

Independiente de Medellín tiene el
Independiente de Medellín tiene el 50% de los derechos deportivos de Edwuin Cetré - crédito DIM/@EdelpOficial

El primer intento de fichaje por parte de Paranaense se vio frustrado tras los exámenes médicos realizados al jugador. Según reportó Globo Esporte, Edwuin Cetré presentó anomalías en sus pruebas cardiológicas y evidenció una lesión de rodilla, factores que llevaron al club brasileño a desistir temporalmente del traspaso.

El medio detalló que el “problema cardíaco fue identificado durante la primera ronda de evaluaciones”, mientras que la lesión de rodilla remonta a una grave afección sufrida en 2018, cuando el colombiano militaba en el Santos Laguna de México.

Frente a este escenario, Estudiantes de La Plata emitió un comunicado oficial a principios de febrero, aclarando que “a pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones. De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución”.

Un mercado en vilo y la expectativa de un desenlace

Independiente Medellín está al atento
Independiente Medellín está al atento de la nueva oferta de Paranaense por Edwuin Cetré - crédito @EdelpOficial/X

La posibilidad de que Edwuin Cetré juegue en la Serie A de Brasil, considerada por la IFFHS como una de las mejores ligas del mundo, mantiene expectante tanto a los aficionados como a los directivos de los clubes involucrados, en especial al Medellín, que tendría una gran suma de dinero en sus arcas para pensar en los posibles refuerzos que lleguen, ya sea para este mercado de fichajes o pensando en el segundo semestre de 2026.

El desenlace de la negociación dependerá en gran medida de la disposición de Paranaense para ajustar su oferta y de los resultados de las próximas evaluaciones médicas, que serán determinantes para concretar la transferencia.

