Deportes

Continuidad de Alberto Gamero en el Deportivo Cali genera versiones encontradas

El entrenador perdió frente a Internacional de Bogotá por 3-2 en la Liga BetPlay, la plantilla aún no convence a la afición y aumentan las dudas sobre el técnico

Guardar
Alberto Gamero volvió a perder
Alberto Gamero volvió a perder con Deportivo Cali y genera dudas sobre su continuidad en 2026 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali sigue sin convencer en la Liga BetPlay, que pese a ser de los equipos que más generó expectativa por sus refuerzos y la fuerte inversión de los nuevos dueños, actualmente genera dudas y los aficionados están inconformes con el rendimiento en las primeras seis jornadas.

Es por eso que se habla de una posible salida del técnico Alberto Gamero, que llegó al club en julio y actualmente tiene al equipo al borde del descenso y con la presión de hacer una buena campaña en 2026, pues se cumplió con todas las condiciones para el armado de una plantilla competitiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, no hay claridad con respecto a lo que hará la junta directiva, que más allá del respaldo al entrenador, hay versiones que indican que se tomarían decisiones con el objetivo de que recupere el rumbo y pelee en los primeros puestos del campeonato colombiano.

La supuesta reunión por Gamero

Con fichajes de renombre y una plantilla hecha bajo pedido del técnico con buena inversión, el cuadro Azucarero nada que arranca en el primer semestre de 2026, pues en seis jornadas lleva solo dos victorias, un empate y tres derrotas, con nueve goles a favor y siete en contra.

Tras la derrota contra Internacional de Bogotá, el periodista Felipe Sierra afirmó que Deportivo Cali evalúa la continuidad de Alberto Gamero, que se definiría el jueves 12 de febrero y, posiblemente, sea para desvincular al timonel después de siete meses en el cargo.

Alberto Gamero se iría del
Alberto Gamero se iría del Deportivo Cali si la junta directiva decide la desvinculación - crédito @PSierraR/X

“La continuidad de Alberto Gamero (62) está siendo discutida y evaluada por la dirigencia del Cali, pues crece la preocupación por la situación del equipo y la tabla del descenso. Hoy se tomará una decisión”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta de X.

Sin embargo, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, mencionó que dicha reunión de los dirigentes no sería para discutir la continuidad del técnico del Deportivo Cali: “Siempre hay después de cada partido. Los propietarios estaban ayer en Techo y hasta ahora no han lanzado ninguna directriz”.

Deportivo Cali, por ahora, no
Deportivo Cali, por ahora, no consideraría la salida del técnico Alberto Gamero, pese a la irregular campaña - crédito @alexisnoticias/X

Queda por saber si la junta directiva tomará alguna decisión con respecto al entrenador, que confía en mejorar el camino a lo largo del campeonato para salir de la zona del descenso y entrar en los playoffs, pues es otro de los objetivos a cumplir porque el club no pasa la fase de Todos contra Todos desde 2023.

“Es una derrota que duele”

En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero dio detalles de la caída ante Internacional de Bogotá: “Hoy fue un partido atípico. Teníamos un partido para ganar e hicimos todo por ganarlo. Pienso que hubo descuidos en los dos últimos goles porque Internacional no nos estaba incomodando. Teníamos el control del partido”.

Es una derrota que duele y duele más por lo que hizo el equipo, por la cantidad de llegadas que tuvo el equipo”, aseguró el timonel, en especial porque el club vallecaucano se fue arriba del marcador en dos ocasiones y al final perdió por 3-2 en los últimos minutos.

Alberto Gamero aún no responde
Alberto Gamero aún no responde a la afición y los directivos con un equipo mejor consolidado en la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Sobre las anotaciones en contra, el samario aseguró que “hubo descuido prácticamente en los dos últimos goles. Internacional no nos estaba atacando, no nos estaba inquietando… y en dos jugadas rápidas nos desequilibran”.

“Hoy sí tuvimos opciones, hoy sí llegamos, hoy sí botamos gol. Tuvimos opciones muy claras para por lo menos empatar después del 3-2 y no lo concretamos”, terminó de decir el técnico, que ahora debe mejorar para su próximo encuentro ante Atlético Nacional el 15 de febrero, por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

Temas Relacionados

Deportivo CaliAlberto GameroAlberto Gamero CaliLiga BetPlayInternacional de Bogotá vs Deportivo CaliAlberto Gamero salidaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Historias de los mundiales: la búsqueda de narcos que hizo Colombia en el torneo en el que era favorita al título en 1994

Tras la muerte de Pablo Escobar, las autoridades pensaban que la Copa del Mundo podría ser el escenario en el que los narcotraficantes de la época celebrarían su poder

Historias de los mundiales: la

James Rodríguez se alista para debutar: Minnesota United tendría fecha para el debut del cafetero

El mediocampista cucuteño completó su llegada a la MLS y ya trabaja bajo las órdenes del entrenador Cameron Knowles

James Rodríguez se alista para

Las lecciones financieras de James Rodríguez: siete clubes en seis años y una tendencia de terminar contratos

Tras la llegada del “10″ de la selección Colombia a la MLS, un medio especializado recordó los millonarios contratos que ha tenido el cafetero durante su carrera

Las lecciones financieras de James

Esta es la millonada que ahora tienen que pagar los jugadores del FPC por celebrar quitándose la camiseta: ya hay un futbolista sancionado

Juan David Valencia marcó ante Deportivo Cali su primer gol con la camiseta del Internacional de Bogotá, pero la emoción le salió cara

Esta es la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó su aparición en

Shakira confirmó su aparición en Copabacana y saludó a su fanaticada en Brasil: “El concierto más soñado de mi vida”

El ‘Desafío Siglo XXI’ enfrenta polémica por señalamientos de brujería y santería entre concursantes

Yeferson Cossio recibió un par de zapatos de oro hechos a mano: este fue el millonario regalo que le dieron

Cintia Cossio respondió alterada por qué no ha mostrado su ayuda a Córdoba tras las inundaciones: “Malo hablar”

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: esta sería la fecha de la última gala y la pareja que dejaría la competencia en la próxima prueba

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20

Historias de los mundiales: la búsqueda de narcos que hizo Colombia en el torneo en el que era favorita al título en 1994

James Rodríguez se alista para debutar: Minnesota United tendría fecha para el debut del cafetero

Las lecciones financieras de James Rodríguez: siete clubes en seis años y una tendencia de terminar contratos

Esta es la millonada que ahora tienen que pagar los jugadores del FPC por celebrar quitándose la camiseta: ya hay un futbolista sancionado