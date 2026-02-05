Campeón del mundo con la selección Argentina incluyó a Luis Díaz en el once ideal: “Terrible, lo conozco”

Luis Díaz sigue siendo uno de los más destacados en el campeonato alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

En la temporada actual, el futbolista colombiano Luis Díaz ha alcanzado un nivel de reconocimiento inédito, no solo por sus cifras en el Bayern Múnich, sino por el impacto que ha generado en sus pares internacionales.

Este ascenso recibió un respaldo notable cuando el delantero argentino Julián álvarez lo incluyó en su once ideal del fútbol mundial para la presente campaña, una decisión que subraya la presencia de Díaz entre los futbolistas más destacados del mundo.

En una charla con el streamer argentino, el delantero del Atlético de Madrid escogió a su once ideal con estrellas de talla internacional - crédito Davo Xeneize / YouTube

En diálogo con el creador de contenido argentino Davo Xeneize, el 4 de febrero de 2026, Julián Álvarez, delantero de la selección de Argentina y del Atlético de Madrid, confeccionó un equipo ideal en el que ubicó a Luis Díaz como extremo izquierdo, alineándolo junto a figuras de múltiples nacionalidades.

La formación escogida por Álvarez la completan Emiliano Martínez (Argentina), Denzel Dumfries y Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil), Nuno Mendes (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Pedri (España), Casemiro (Brasil), Lionel Messi (Argentina) y Lautaro Martínez (Argentina).

Desde el inicio de su etapa en el club alemán, Díaz se consolidó como titular bajo la dirección de Vincent Kompany. En el periodo más reciente, el colombiano ha intervenido directamente en 26 goles —contando anotaciones y asistencias—, un dato que refleja el peso de su aporte ofensivo y la magnitud de su temporada.

Durante la actividad, el propio Davo Xeneize sugirió el nombre del colombiano al seleccionar la alineación. Recordó el gol que Luis Díaz marcó ante la selección argentina en el estadio Monumental durante el último partido de las Eliminatorias, gesto que Álvarez valoró, explicando:

“Terrible, lo conozco aparte, buena gente, me quedo con Luisito Díaz”.

El reconocimiento de figuras del calibre de Julián Álvarez y la positiva valoración del público alemán, así como de medios internacionales, consolidan a Luis Díaz entre los jugadores más destacados del año en el fútbol europeo.

Luis Díaz fue escogido en la lista de mejores jugadores de enero de 2026

El guajiro se destacó pro su buen comienzo en la reanudación de la Bundesliga durante enero de 2026 - crédito @Bundesliga_DE / X

La nominación de Luis Díaz como mejor jugador de enero en la Bundesliga, anunciada por la liga alemana el 4 de febrero de 2026, refuerza su papel como pieza clave en el ataque del Bayern Múnich y amplifica su proyección hacia el Mundial FIFA 2026.

Este nuevo reconocimiento llegó solo unos meses después de que el colombiano fuera premiado por el mejor gol de la temporada previa, consolidando así la magnitud de su impacto ofensivo y su creciente relevancia internacional.

En el tramo final de la temporada pasada, Díaz conquistó un galardón reservado para jugadores históricos del club, al obtener la distinción al mejor gol de la Bundesliga 2025 por su tanto ante Unión Berlín. Ese tanto, logrado en noviembre, aseguró un empate determinante como visitante y fue elegido por votación popular. De esta manera, se sumó a una lista de figuras emblemáticas del Bayern como Harry Kane (2024), Gerd Müller (1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980), Jürgen Wegmann (1988), Klaus Augenthaler (1989), Lothar Matthäus (1992), Jean-Pierre Papin (1995) y Giovane Élber (1999), todos reconocidos tras procesos abiertos al público que encabeza el programa Sportschau.

El colombiano fue autor del empate ante Unión Berlín y con ese gol recibió el galardón del mejor del 2025 - crédito @FCBayern/X

El proceso de selección para el jugador del mes en la Bundesliga consta de dos fases: la primera contempla la votación del público y la segunda integra los datos estadísticos de desempeño de cada aspirante. Esta es la segunda oportunidad en que Díaz accede a dicha nominación: la primera se remonta a octubre del año anterior, aunque en aquella ocasión no obtuvo el galardón

A continuación, este es el listado:

Michael Olise (Bayern Múnich)

Miro Muheim (Hamburgo)

Luka Vušković (Hamburgo)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Stefan Bell (Mainz)

El Guajiro lleva un total de 29 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.369 minutos, y marcó en 15 ocasiones durante la temporada.